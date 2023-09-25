Рейтинг@Mail.ru
Посол России в Сербии сравнил ситуации на Украине и в Косово - РИА Новости, 25.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:05 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/situatsii-1898513211.html
Посол России в Сербии сравнил ситуации на Украине и в Косово
Посол России в Сербии сравнил ситуации на Украине и в Косово - РИА Новости, 25.09.2023
Посол России в Сербии сравнил ситуации на Украине и в Косово
Параллели между негативным развитием ситуации на Украине и вокруг нее и в Косово и Метохии под влиянием Запада становятся все более явными, заявил посол РФ в... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T15:05
2023-09-25T15:05
в мире
косово
здоровье - общество
сербия
россия
александр боцан-харченко
александр вучич
ивица дачич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728387405_0:163:3077:1894_1920x0_80_0_0_b9a6e8fd4d59f241424701f004770e63.jpg
БЕЛГРАД, 25 сен – РИА Новости. Параллели между негативным развитием ситуации на Украине и вокруг нее и в Косово и Метохии под влиянием Запада становятся все более явными, заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что провел утром в понедельник встречу с послом России в ходе которой тот выслушал просьбы и позицию Сербии по ситуации в Косово и этнической чистке, проводимой Приштиной. Как сообщил российским журналистам глава диппредставительства, президент Сербии подробно проинформировал его о событиях в Косово в присутствии замглавы правительства и главы МИД Ивицы Дачича. "Немаловажна та параллель, которая высвечивается еще больше между негативным развитием ситуации на Украине и вокруг нее и ситуацией в Косово. Так же как там намеренно не выполняются мирные соглашения, как там все прикрывается заявлениями Запада о том, что их надо выполнять, здесь так же американцы и ЕСовцы ежедневно твердят и призывают, якобы Приштину к выполнению Брюссельских договоренностей, но ничего не делается, и эскалация насилия, притеснения сербов продолжаются", - заявил посол России. "В данном случае они (западные миротворцы – ред.) потворствовали эскалации, силовым действиям в отношении мирного населения, хотя должны его защищать. Действовать они должны не под эгидой НАТО, как это положено и прописано резолюцией Совбеза ООН, но на деле они выполняют натовский, то есть западный заказ", - подчеркнул Боцан-Харченко. Глава сербского государства заявил в ходе обращения вечером в воскресенье, что трое косовских сербов убиты в столкновениях с косовоалбанской полицией на севере Косово и Метохии, еще двое ранены. По словам Вучича, Совет нацбезопасности Сербии и руководство страны внимательно рассмотрят ситуацию и выступят с решениями в предстоящие дни. Вучич призвал международное сообщество помочь формированию Сообщества сербских общин с полицейскими сербской национальности на севере Косово и Метохии, чтобы избежать столкновений в дальнейшем.
https://ria.ru/20230925/nasilie-1898508799.html
https://ria.ru/20230924/davlenie-1898387684.html
косово
сербия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728387405_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_723a43a3fbe6ab4d215e7d499c5d21ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, косово, здоровье - общество, сербия, россия, александр боцан-харченко, александр вучич, ивица дачич, евросоюз, нато, оон
В мире, Косово, Здоровье - Общество, Сербия, Россия, Александр Боцан-Харченко, Александр Вучич, Ивица Дачич, Евросоюз, НАТО, ООН
Посол России в Сербии сравнил ситуации на Украине и в Косово

Посол РФ: параллели между ситуациями на Украине и в Косово становятся очевиднее

© РИА НовостиПосол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко
Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости
Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 25 сен – РИА Новости. Параллели между негативным развитием ситуации на Украине и вокруг нее и в Косово и Метохии под влиянием Запада становятся все более явными, заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что провел утром в понедельник встречу с послом России в ходе которой тот выслушал просьбы и позицию Сербии по ситуации в Косово и этнической чистке, проводимой Приштиной.
Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Запад поощряет насилие над сербами в Косово, заявил посол России
Вчера, 14:48
Как сообщил российским журналистам глава диппредставительства, президент Сербии подробно проинформировал его о событиях в Косово в присутствии замглавы правительства и главы МИД Ивицы Дачича.
«
"Немаловажна та параллель, которая высвечивается еще больше между негативным развитием ситуации на Украине и вокруг нее и ситуацией в Косово. Так же как там намеренно не выполняются мирные соглашения, как там все прикрывается заявлениями Запада о том, что их надо выполнять, здесь так же американцы и ЕСовцы ежедневно твердят и призывают, якобы Приштину к выполнению Брюссельских договоренностей, но ничего не делается, и эскалация насилия, притеснения сербов продолжаются", - заявил посол России.
«
"В данном случае они (западные миротворцы – ред.) потворствовали эскалации, силовым действиям в отношении мирного населения, хотя должны его защищать. Действовать они должны не под эгидой НАТО, как это положено и прописано резолюцией Совбеза ООН, но на деле они выполняют натовский, то есть западный заказ", - подчеркнул Боцан-Харченко.
Глава сербского государства заявил в ходе обращения вечером в воскресенье, что трое косовских сербов убиты в столкновениях с косовоалбанской полицией на севере Косово и Метохии, еще двое ранены. По словам Вучича, Совет нацбезопасности Сербии и руководство страны внимательно рассмотрят ситуацию и выступят с решениями в предстоящие дни. Вучич призвал международное сообщество помочь формированию Сообщества сербских общин с полицейскими сербской национальности на севере Косово и Метохии, чтобы избежать столкновений в дальнейшем.
Государственный флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
Давление на Сербию и обострения не вынудят ее признать Косово, заявил Вучич
24 сентября, 23:10
 
В миреКосовоЗдоровье - ОбществоСербияРоссияАлександр Боцан-ХарченкоАлександр ВучичИвица ДачичЕвросоюзНАТОООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала