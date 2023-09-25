Посол России в Сербии сравнил ситуации на Украине и в Косово
Посол РФ: параллели между ситуациями на Украине и в Косово становятся очевиднее
Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. Архивное фото
БЕЛГРАД, 25 сен – РИА Новости. Параллели между негативным развитием ситуации на Украине и вокруг нее и в Косово и Метохии под влиянием Запада становятся все более явными, заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что провел утром в понедельник встречу с послом России в ходе которой тот выслушал просьбы и позицию Сербии по ситуации в Косово и этнической чистке, проводимой Приштиной.
Как сообщил российским журналистам глава диппредставительства, президент Сербии подробно проинформировал его о событиях в Косово в присутствии замглавы правительства и главы МИД Ивицы Дачича.
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"Немаловажна та параллель, которая высвечивается еще больше между негативным развитием ситуации на Украине и вокруг нее и ситуацией в Косово. Так же как там намеренно не выполняются мирные соглашения, как там все прикрывается заявлениями Запада о том, что их надо выполнять, здесь так же американцы и ЕСовцы ежедневно твердят и призывают, якобы Приштину к выполнению Брюссельских договоренностей, но ничего не делается, и эскалация насилия, притеснения сербов продолжаются", - заявил посол России.
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"В данном случае они (западные миротворцы – ред.) потворствовали эскалации, силовым действиям в отношении мирного населения, хотя должны его защищать. Действовать они должны не под эгидой НАТО, как это положено и прописано резолюцией Совбеза ООН, но на деле они выполняют натовский, то есть западный заказ", - подчеркнул Боцан-Харченко.
Глава сербского государства заявил в ходе обращения вечером в воскресенье, что трое косовских сербов убиты в столкновениях с косовоалбанской полицией на севере Косово и Метохии, еще двое ранены. По словам Вучича, Совет нацбезопасности Сербии и руководство страны внимательно рассмотрят ситуацию и выступят с решениями в предстоящие дни. Вучич призвал международное сообщество помочь формированию Сообщества сербских общин с полицейскими сербской национальности на севере Косово и Метохии, чтобы избежать столкновений в дальнейшем.