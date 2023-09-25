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Южная Корея пригрозила России санкциями за военное сотрудничество с КНДР - РИА Новости, 25.09.2023
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14:52 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/sanktsii-1898510089.html
Южная Корея пригрозила России санкциями за военное сотрудничество с КНДР
Южная Корея пригрозила России санкциями за военное сотрудничество с КНДР - РИА Новости, 25.09.2023
Южная Корея пригрозила России санкциями за военное сотрудничество с КНДР
Южная Корея и ряд других стран могут ввести против России санкции, если Москва возобновит военное сотрудничество с Пхеньяном, заявил в интервью Ёнхап ньюс ТВ... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T14:52
2023-09-25T14:52
россия
василий небензя
пхеньян
андрей руденко
оон
юн сок ель
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Южная Корея и ряд других стран могут ввести против России санкции, если Москва возобновит военное сотрудничество с Пхеньяном, заявил в интервью Ёнхап ньюс ТВ глава южнокорейского МИД Пак Чин, несмотря на то, что РФ уже называла подобные инсинуации частью пропагандистской кампании, инициированной США. "Могут быть варианты осуждения со стороны международного сообщества и введения санкций отдельными странами... Санкции уже начались, и я думаю, что международное сообщество должно консолидироваться и (приступить к) сдерживанию, чтобы Россия и Северная Корея не пошли опасным путем", - заявил министр, отвечая на вопрос о том, какие меры может предпринять Сеул для сдерживания военного сотрудничества РФ и КНДР. В то же время, отвечая на вопрос, есть ли у Сеула подтвержденная информация о сделках в военной сфере между Москвой и Пхеньяном, Пак Чин сказал лишь, что Южная Корея "внимательно следит за тем, какие обсуждения ведутся и есть ли реальные действия". МИД Южной Кореи ранее вызвал посла РФ в Сеуле передал ему позицию Сеула касательно обсуждения военного сотрудничества между КНДР и Россией. В МИД Южной Кореи заявили о "негативном влиянии на южнокорейско-российские отношения". В отдельных комментариях ведомство также не исключило возможности введения односторонних санкций против РФ в случае получения доказательств фактов военного сотрудничества между Россией и КНДР. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль во время своего выступления на 78-й сессии Генассамблеи 20 сентября и вовсе открыто обвинил Россию в якобы закупках вооружений в Северной Корее. Посольство России в Сеуле в ответ выразило глубокое сожаление в связи с тем, что глава Республики Корея присоединился к "инициированной Вашингтоном и подхваченной американскими и южнокорейскими СМИ пропагандисткой кампании, направленной на дискредитацию российско-северокорейского сотрудничества", назвав заявления Юн Сок Ёля безосновательными и конфронтационными. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ходе встречи с послом Республики Корея в России Ли До Хуном заявил, что высказывания южнокорейского президента на Генассамблее ООН наносят серьезный ущерб двусторонним отношениям. По его словам, Сеул предпочитает выстраивать свою политику на российском направлении "на основании домыслов и спекуляций". Постпред РФ при организации Василий Небензя ранее заявил в интервью РИА Новости, что Россия продолжит развивать контакты с КНДР на межгосударственном уровне, и никакие резолюции СБ ООН этого не запрещают. По его словам, эксперты санкционного комитета СБ ООН не подтверждают заявлений о якобы передаче Пхеньяном оружия России.
https://ria.ru/20230925/sanktsii-1898504555.html
https://ria.ru/20230913/diplomatiya-1896193104.html
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пхеньян
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россия, василий небензя, пхеньян, андрей руденко, оон, юн сок ель
Россия, Василий Небензя, Пхеньян, Андрей Руденко, ООН, Юн Сок Ель
Южная Корея пригрозила России санкциями за военное сотрудничество с КНДР

Глава МИД Южной Кореи пригрозил РФ санкциями за военное сотрудничество с КНДР

© РИА Новости / Петров | Перейти в медиабанкВид на Сеул
Вид на Сеул - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Петров
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Южная Корея и ряд других стран могут ввести против России санкции, если Москва возобновит военное сотрудничество с Пхеньяном, заявил в интервью Ёнхап ньюс ТВ глава южнокорейского МИД Пак Чин, несмотря на то, что РФ уже называла подобные инсинуации частью пропагандистской кампании, инициированной США.
"Могут быть варианты осуждения со стороны международного сообщества и введения санкций отдельными странами... Санкции уже начались, и я думаю, что международное сообщество должно консолидироваться и (приступить к) сдерживанию, чтобы Россия и Северная Корея не пошли опасным путем", - заявил министр, отвечая на вопрос о том, какие меры может предпринять Сеул для сдерживания военного сотрудничества РФ и КНДР.
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В то же время, отвечая на вопрос, есть ли у Сеула подтвержденная информация о сделках в военной сфере между Москвой и Пхеньяном, Пак Чин сказал лишь, что Южная Корея "внимательно следит за тем, какие обсуждения ведутся и есть ли реальные действия".
МИД Южной Кореи ранее вызвал посла РФ в Сеуле передал ему позицию Сеула касательно обсуждения военного сотрудничества между КНДР и Россией. В МИД Южной Кореи заявили о "негативном влиянии на южнокорейско-российские отношения". В отдельных комментариях ведомство также не исключило возможности введения односторонних санкций против РФ в случае получения доказательств фактов военного сотрудничества между Россией и КНДР.
Президент Республики Корея Юн Сок Ёль во время своего выступления на 78-й сессии Генассамблеи 20 сентября и вовсе открыто обвинил Россию в якобы закупках вооружений в Северной Корее. Посольство России в Сеуле в ответ выразило глубокое сожаление в связи с тем, что глава Республики Корея присоединился к "инициированной Вашингтоном и подхваченной американскими и южнокорейскими СМИ пропагандисткой кампании, направленной на дискредитацию российско-северокорейского сотрудничества", назвав заявления Юн Сок Ёля безосновательными и конфронтационными.
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Замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ходе встречи с послом Республики Корея в России Ли До Хуном заявил, что высказывания южнокорейского президента на Генассамблее ООН наносят серьезный ущерб двусторонним отношениям. По его словам, Сеул предпочитает выстраивать свою политику на российском направлении "на основании домыслов и спекуляций".
Постпред РФ при организации Василий Небензя ранее заявил в интервью РИА Новости, что Россия продолжит развивать контакты с КНДР на межгосударственном уровне, и никакие резолюции СБ ООН этого не запрещают. По его словам, эксперты санкционного комитета СБ ООН не подтверждают заявлений о якобы передаче Пхеньяном оружия России.
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