Сервис доставки "Самокат" оштрафовали после массового отравления
Сервис "Самокат" оштрафовали на 20 тысяч рублей после массового отравления
Суд. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Сервис доставки "Самокат" (ООО "Умный ритейл") оштрафован на 20 тысяч рублей после массового отравления петербуржцев готовой едой от производителя "Грин Бокс", сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Ранее Роспотребнадзор информировал о санитарно-эпидемиологическом расследовании в отношении компании-изготовителя готовой еды "Грин Бокс" и сервиса доставки продуктов на дом "Самокат" (ООО "Умный Ритейл") после того, как было выявлено 34 случая кишечной инфекции после дистанционной покупки этой продукции. В дальнейшем число случаев отравлений готовой едой с доставкой на дом постепенно возросло до 274. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Приморский райсуд Петербурга приостановил работу компании "Грин Бокс" на 60 суток.
"Суд назначил наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ООО "Умный ритейл" привлечено к ответственности за правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 6.3 (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) КоАП РФ.
В объединенной пресс-службе добавили, что 14 сентября на производстве в "Самокате" прошла проверка после регистрации случаев острой кишечной инфекции среди тех, кто употреблял готовую кулинарную продукцию АО "Грин Бокс". Был выявлен ряд нарушений, так не соблюдались условия хранения и сроки годности пищевой продукции, допускались хранение и реализация недоброкачественного сырья и готовой пищевой продукции. "Было снято с реализации и забраковано в пищевые отходы пять видов пищевой продукции общим весом 15 кг 580 граммов", - сообщает пресс-служба судов.