Рейтинг@Mail.ru
Сервис доставки "Самокат" оштрафовали после массового отравления - РИА Новости, 25.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:27 25.09.2023 (обновлено: 12:31 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/samokat-1898466594.html
Сервис доставки "Самокат" оштрафовали после массового отравления
Сервис доставки "Самокат" оштрафовали после массового отравления - РИА Новости, 25.09.2023
Сервис доставки "Самокат" оштрафовали после массового отравления
Сервис доставки "Самокат" (ООО "Умный ритейл") оштрафован на 20 тысяч рублей после массового отравления петербуржцев готовой едой от производителя "Грин Бокс",... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T12:27
2023-09-25T12:31
происшествия
санкт-петербург
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Сервис доставки "Самокат" (ООО "Умный ритейл") оштрафован на 20 тысяч рублей после массового отравления петербуржцев готовой едой от производителя "Грин Бокс", сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Ранее Роспотребнадзор информировал о санитарно-эпидемиологическом расследовании в отношении компании-изготовителя готовой еды "Грин Бокс" и сервиса доставки продуктов на дом "Самокат" (ООО "Умный Ритейл") после того, как было выявлено 34 случая кишечной инфекции после дистанционной покупки этой продукции. В дальнейшем число случаев отравлений готовой едой с доставкой на дом постепенно возросло до 274. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Приморский райсуд Петербурга приостановил работу компании "Грин Бокс" на 60 суток. "Суд назначил наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что ООО "Умный ритейл" привлечено к ответственности за правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 6.3 (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) КоАП РФ. В объединенной пресс-службе добавили, что 14 сентября на производстве в "Самокате" прошла проверка после регистрации случаев острой кишечной инфекции среди тех, кто употреблял готовую кулинарную продукцию АО "Грин Бокс". Был выявлен ряд нарушений, так не соблюдались условия хранения и сроки годности пищевой продукции, допускались хранение и реализация недоброкачественного сырья и готовой пищевой продукции. "Было снято с реализации и забраковано в пищевые отходы пять видов пищевой продукции общим весом 15 кг 580 граммов", - сообщает пресс-служба судов.
https://ria.ru/20230917/otravlenie-1896803714.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_cab4108227007db18ef7b0ec5274964d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Сервис доставки "Самокат" оштрафовали после массового отравления

Сервис "Самокат" оштрафовали на 20 тысяч рублей после массового отравления

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Сервис доставки "Самокат" (ООО "Умный ритейл") оштрафован на 20 тысяч рублей после массового отравления петербуржцев готовой едой от производителя "Грин Бокс", сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Ранее Роспотребнадзор информировал о санитарно-эпидемиологическом расследовании в отношении компании-изготовителя готовой еды "Грин Бокс" и сервиса доставки продуктов на дом "Самокат" (ООО "Умный Ритейл") после того, как было выявлено 34 случая кишечной инфекции после дистанционной покупки этой продукции. В дальнейшем число случаев отравлений готовой едой с доставкой на дом постепенно возросло до 274. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Приморский райсуд Петербурга приостановил работу компании "Грин Бокс" на 60 суток.
"Суд назначил наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ООО "Умный ритейл" привлечено к ответственности за правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 6.3 (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) КоАП РФ.
В объединенной пресс-службе добавили, что 14 сентября на производстве в "Самокате" прошла проверка после регистрации случаев острой кишечной инфекции среди тех, кто употреблял готовую кулинарную продукцию АО "Грин Бокс". Был выявлен ряд нарушений, так не соблюдались условия хранения и сроки годности пищевой продукции, допускались хранение и реализация недоброкачественного сырья и готовой пищевой продукции. "Было снято с реализации и забраковано в пищевые отходы пять видов пищевой продукции общим весом 15 кг 580 граммов", - сообщает пресс-служба судов.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
В Подмосковье завели дело об отравлении хлором посетителей бассейна
17 сентября, 13:23
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала