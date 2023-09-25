https://ria.ru/20230925/samokat-1898466594.html

Сервис доставки "Самокат" оштрафовали после массового отравления

Сервис доставки "Самокат" оштрафовали после массового отравления - РИА Новости, 25.09.2023

Сервис доставки "Самокат" оштрафовали после массового отравления

Сервис доставки "Самокат" (ООО "Умный ритейл") оштрафован на 20 тысяч рублей после массового отравления петербуржцев готовой едой от производителя "Грин Бокс",... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T12:27

2023-09-25T12:27

2023-09-25T12:31

происшествия

санкт-петербург

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Сервис доставки "Самокат" (ООО "Умный ритейл") оштрафован на 20 тысяч рублей после массового отравления петербуржцев готовой едой от производителя "Грин Бокс", сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Ранее Роспотребнадзор информировал о санитарно-эпидемиологическом расследовании в отношении компании-изготовителя готовой еды "Грин Бокс" и сервиса доставки продуктов на дом "Самокат" (ООО "Умный Ритейл") после того, как было выявлено 34 случая кишечной инфекции после дистанционной покупки этой продукции. В дальнейшем число случаев отравлений готовой едой с доставкой на дом постепенно возросло до 274. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Приморский райсуд Петербурга приостановил работу компании "Грин Бокс" на 60 суток. "Суд назначил наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что ООО "Умный ритейл" привлечено к ответственности за правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 6.3 (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) КоАП РФ. В объединенной пресс-службе добавили, что 14 сентября на производстве в "Самокате" прошла проверка после регистрации случаев острой кишечной инфекции среди тех, кто употреблял готовую кулинарную продукцию АО "Грин Бокс". Был выявлен ряд нарушений, так не соблюдались условия хранения и сроки годности пищевой продукции, допускались хранение и реализация недоброкачественного сырья и готовой пищевой продукции. "Было снято с реализации и забраковано в пищевые отходы пять видов пищевой продукции общим весом 15 кг 580 граммов", - сообщает пресс-служба судов.

https://ria.ru/20230917/otravlenie-1896803714.html

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Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)