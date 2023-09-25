https://ria.ru/20230925/rubl-1898432435.html

Решетников оценил ситуацию с курсом рубля

Решетников оценил ситуацию с курсом рубля - РИА Новости, 25.09.2023

Решетников оценил ситуацию с курсом рубля

Ситуация с курсом рубля требует гораздо более сложных решений, чем возврат продажи валютной выручки, заявил министр экономического развития Максим Решетников. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T10:38

2023-09-25T10:38

2023-09-25T11:29

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

максим решетников

центральный банк рф (цб рф)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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﻿МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Ситуация с курсом рубля требует гораздо более сложных решений, чем возврат продажи валютной выручки, заявил министр экономического развития Максим Решетников. "Ситуация носит гораздо более сложный характер, чем просто вернуть обязательную продажу валютной выручки или не вернуть. Потому что возвращать ее в том виде, как было, мало будет. Надо тогда обязательно предписывать сюда возврат валюты именно. Тогда зачем мы переводили всю торговлю в рубли?" — сказал глава ведомства, выступая в понедельник на заседании комитета по экономической политике в Совете Федерации. По его словам, за последние полгода около 85 процентов валютной выручки возвращается в страну и продается на рынке. При этом 35 процентов возвращается в рублях, однако неизвестно, откуда берутся эти, "по сути, офшорные рубли"."Многие структуры — не только экспортеры, но и торговые дома какие-то и так далее, занимают здесь рубли, переводят туда, соответственно, там по сути происходят обменные операции, потом сюда эти рубли возвращаются", — пояснил Решетников.По мнению главы ведомства, у экономических властей сейчас нет полных данных о движении рубля за границей, поэтому для начала необходим мониторинг рублевых перетоков."А дальше надо понимать, насколько они усиливаются, эти перетоки, насколько риски для валютного курса там становятся, потому что чем больше рублей там, тем меньше валюты будет приходить сюда. А наши импортеры, чтобы обеспечить импорт, покупают валюту здесь. А еще на это все накладывается дисбаланс валют, потому что наш импорт во многом идет еще и в долларах, и в евро, а поступления сюда уже все больше идут в юанях, в валютах третьих стран", — добавил министр.Ведомство предположило, что в России необходим "какой-то аналог китайской модели, когда существует некая мембрана между внутренним рынком рублей и внешним рынком рублей". Министр заметил, что сейчас ни для физических лиц, ни для фирм нет ограничений на трансграничные переводы в российской валюте, что, как считает Решетников, дает простор для спекуляций — "валютных игр против рубля".Минэкономразвития ожидает предложений в первую очередь от регулятора. По словам Решетникова, если продолжать полагаться на существующий инструментарий, в первую очередь на регулирование через изменение ключевой ставки, страдать будет реальной сектор экономики и инвестиционное кредитование предприятий. "Инструментарий должен быть более разносторонний и более богатый, и его нужно достаточно быстро создавать. И это в том числе наш запрос и к ЦБ, и к Минфину", —разъяснил Решетников. Он также отдельно отметил, что речь ни в коем случае не идет о двух курсах. По этому вопросу, как заметил министр, ведомство с регулятором едины.

https://ria.ru/20230925/dollar-1898402606.html

https://ria.ru/20230922/dollar-1898071909.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, максим решетников, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)