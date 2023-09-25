https://ria.ru/20230925/rogozin-1898445962.html

Рогозин будет присутствовать на сегодняшнем заседании Совфеда

Рогозин будет присутствовать на сегодняшнем заседании Совфеда - РИА Новости, 25.09.2023

Рогозин будет присутствовать на сегодняшнем заседании Совфеда

Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин будет присутствовать на заседании Совета Федерации 25 сентября, сообщил РИА Новости глава комитета Совфеда по регламенту... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T11:14

2023-09-25T11:14

2023-09-25T11:26

дмитрий рогозин

политика

запорожская область

совет федерации рф

вячеслав тимченко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846864998_322:0:2553:1255_1920x0_80_0_0_6e0e646de166c5abad3efb3f95f64f6e.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин будет присутствовать на заседании Совета Федерации 25 сентября, сообщил РИА Новости глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко."Да (будет присутствовать - ред.). Он сенатор - имеет полное право присутствовать", - сказал Тимченко. Он отметил, что Рогозин "изложил свое видение", чем он хочет заниматься, но пока заявление на участие в каком-либо комитете не написал.Ранее Рогозин был избран сенатором от Запорожской области.

https://ria.ru/20230206/rogozin-1850038368.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий рогозин, политика, запорожская область, совет федерации рф, вячеслав тимченко