https://ria.ru/20230925/rogozin-1898445962.html
Рогозин будет присутствовать на сегодняшнем заседании Совфеда
Рогозин будет присутствовать на сегодняшнем заседании Совфеда - РИА Новости, 25.09.2023
Рогозин будет присутствовать на сегодняшнем заседании Совфеда
Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин будет присутствовать на заседании Совета Федерации 25 сентября, сообщил РИА Новости глава комитета Совфеда по регламенту... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T11:14
2023-09-25T11:14
2023-09-25T11:26
дмитрий рогозин
политика
запорожская область
совет федерации рф
вячеслав тимченко
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин будет присутствовать на заседании Совета Федерации 25 сентября, сообщил РИА Новости глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко."Да (будет присутствовать - ред.). Он сенатор - имеет полное право присутствовать", - сказал Тимченко. Он отметил, что Рогозин "изложил свое видение", чем он хочет заниматься, но пока заявление на участие в каком-либо комитете не написал.Ранее Рогозин был избран сенатором от Запорожской области.
https://ria.ru/20230206/rogozin-1850038368.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий рогозин, политика, запорожская область, совет федерации рф, вячеслав тимченко
Дмитрий Рогозин, Политика, Запорожская область, Совет Федерации РФ, Вячеслав Тимченко
Рогозин будет присутствовать на сегодняшнем заседании Совфеда
Тимченко: Рогозин будет присутствовать на сегодняшнем заседании Совфеда