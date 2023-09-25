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Рогозин будет присутствовать на сегодняшнем заседании Совфеда - РИА Новости, 25.09.2023
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11:14 25.09.2023 (обновлено: 11:26 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/rogozin-1898445962.html
Рогозин будет присутствовать на сегодняшнем заседании Совфеда
Рогозин будет присутствовать на сегодняшнем заседании Совфеда - РИА Новости, 25.09.2023
Рогозин будет присутствовать на сегодняшнем заседании Совфеда
Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин будет присутствовать на заседании Совета Федерации 25 сентября, сообщил РИА Новости глава комитета Совфеда по регламенту... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T11:14
2023-09-25T11:26
дмитрий рогозин
политика
запорожская область
совет федерации рф
вячеслав тимченко
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин будет присутствовать на заседании Совета Федерации 25 сентября, сообщил РИА Новости глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко."Да (будет присутствовать - ред.). Он сенатор - имеет полное право присутствовать", - сказал Тимченко. Он отметил, что Рогозин "изложил свое видение", чем он хочет заниматься, но пока заявление на участие в каком-либо комитете не написал.Ранее Рогозин был избран сенатором от Запорожской области.
https://ria.ru/20230206/rogozin-1850038368.html
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дмитрий рогозин, политика, запорожская область, совет федерации рф, вячеслав тимченко
Дмитрий Рогозин, Политика, Запорожская область, Совет Федерации РФ, Вячеслав Тимченко
Рогозин будет присутствовать на сегодняшнем заседании Совфеда

Тимченко: Рогозин будет присутствовать на сегодняшнем заседании Совфеда

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБывший генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Бывший генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Бывший генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин будет присутствовать на заседании Совета Федерации 25 сентября, сообщил РИА Новости глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.
"Да (будет присутствовать - ред.). Он сенатор - имеет полное право присутствовать", - сказал Тимченко. Он отметил, что Рогозин "изложил свое видение", чем он хочет заниматься, но пока заявление на участие в каком-либо комитете не написал.
Ранее Рогозин был избран сенатором от Запорожской области.
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Дмитрий РогозинПолитикаЗапорожская областьСовет Федерации РФВячеслав Тимченко
 
 
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