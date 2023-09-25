https://ria.ru/20230925/putin-1898550123.html

Российский сенатор считает, что в США боятся интервью с Путиным

Российский сенатор считает, что в США боятся интервью с Путиным - РИА Новости, 25.09.2023

Российский сенатор считает, что в США боятся интервью с Путиным

Американские власти запретили журналисту Такеру Карлсону взять интервью у президента России Владимира Путина, поскольку в обществе США растут настроения против... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T17:14

2023-09-25T17:14

2023-09-25T17:14

политика

россия

сша

владимир путин

алексей пушков

такер карлсон

совет федерации рф

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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Американские власти запретили журналисту Такеру Карлсону взять интервью у президента России Владимира Путина, поскольку в обществе США растут настроения против военной и финансовой помощи Киеву, а ситуация вокруг самой Украины находится на переломном этапе, считает сенатор Алексей Пушков. "Американские власти запретили известному журналисту Такеру Карлсону взять интервью у президента России Владимира Путина. Это очередное ограничение свободы слова", - сказал политик на пленарном заседании Совфеда. Он обратил внимание, что этот факт обошли молчанием американские СМИ. По словам законодателя, Карлсон известен своими критическими выступлениями в адрес администрации Джо Байдена, это "и является причиной запрета на интервью". Кроме того, "ситуация вокруг Украины находится на переломном этапе", добавил Пушков. Парламентарий отметил, что проведенный соцопрос в США в августе 2023 года показал, что 51% опрошенных выступает против продолжения военной и финансовой помощи Киеву. А в конгрессе ряд республиканцев прямо выступают против оказания такой помощи. ​Растет разочарование политикой Байдена в отношении Украины. "В этих условиях администрация (Белого дома) боится, что американцы услышат голос Путина. В Вашингтоне боятся такого интервью с популярным оппозиционным журналистом. Вот почему они запрещают своим гражданам услышать из первых уст о содержании действий и политики России", - сказал Пушков. По мнению сенатора, "это синдром страха и, безусловно, саморазоблачение американской стороны, уверен, что это так и будет воспринято в мире". "Это люди, которые продвигают, как они считают, западные ценности, к которым относится свобода слова. Вот она – "свобода слова", просто "разгул демократии", - сказала в свою очередь спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

https://ria.ru/20230925/intervyu-1898471361.html

https://ria.ru/20230906/karlson-1894453596.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, сша, владимир путин, алексей пушков, такер карлсон, совет федерации рф