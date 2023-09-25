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Российский сенатор считает, что в США боятся интервью с Путиным - РИА Новости, 25.09.2023
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17:14 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/putin-1898550123.html
Российский сенатор считает, что в США боятся интервью с Путиным
Российский сенатор считает, что в США боятся интервью с Путиным - РИА Новости, 25.09.2023
Российский сенатор считает, что в США боятся интервью с Путиным
Американские власти запретили журналисту Такеру Карлсону взять интервью у президента России Владимира Путина, поскольку в обществе США растут настроения против... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T17:14
2023-09-25T17:14
политика
россия
сша
владимир путин
алексей пушков
такер карлсон
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Американские власти запретили журналисту Такеру Карлсону взять интервью у президента России Владимира Путина, поскольку в обществе США растут настроения против военной и финансовой помощи Киеву, а ситуация вокруг самой Украины находится на переломном этапе, считает сенатор Алексей Пушков. "Американские власти запретили известному журналисту Такеру Карлсону взять интервью у президента России Владимира Путина. Это очередное ограничение свободы слова", - сказал политик на пленарном заседании Совфеда. Он обратил внимание, что этот факт обошли молчанием американские СМИ. По словам законодателя, Карлсон известен своими критическими выступлениями в адрес администрации Джо Байдена, это "и является причиной запрета на интервью". Кроме того, "ситуация вокруг Украины находится на переломном этапе", добавил Пушков. Парламентарий отметил, что проведенный соцопрос в США в августе 2023 года показал, что 51% опрошенных выступает против продолжения военной и финансовой помощи Киеву. А в конгрессе ряд республиканцев прямо выступают против оказания такой помощи. ​Растет разочарование политикой Байдена в отношении Украины. "В этих условиях администрация (Белого дома) боится, что американцы услышат голос Путина. В Вашингтоне боятся такого интервью с популярным оппозиционным журналистом. Вот почему они запрещают своим гражданам услышать из первых уст о содержании действий и политики России", - сказал Пушков. По мнению сенатора, "это синдром страха и, безусловно, саморазоблачение американской стороны, уверен, что это так и будет воспринято в мире". "Это люди, которые продвигают, как они считают, западные ценности, к которым относится свобода слова. Вот она – "свобода слова", просто "разгул демократии", - сказала в свою очередь спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
https://ria.ru/20230925/intervyu-1898471361.html
https://ria.ru/20230906/karlson-1894453596.html
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политика, россия, сша, владимир путин, алексей пушков, такер карлсон, совет федерации рф
Политика, Россия, США, Владимир Путин, Алексей Пушков, Такер Карлсон, Совет Федерации РФ
Российский сенатор считает, что в США боятся интервью с Путиным

Пушков: США запретили Такеру Карлсону брать интервью у Путина, потому что боятся

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Американские власти запретили журналисту Такеру Карлсону взять интервью у президента России Владимира Путина, поскольку в обществе США растут настроения против военной и финансовой помощи Киеву, а ситуация вокруг самой Украины находится на переломном этапе, считает сенатор Алексей Пушков.
"Американские власти запретили известному журналисту Такеру Карлсону взять интервью у президента России Владимира Путина. Это очередное ограничение свободы слова", - сказал политик на пленарном заседании Совфеда. Он обратил внимание, что этот факт обошли молчанием американские СМИ. По словам законодателя, Карлсон известен своими критическими выступлениями в адрес администрации Джо Байдена, это "и является причиной запрета на интервью".
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
В Кремле оценили вероятность интервью Путина журналисту Карлсону
Вчера, 12:46
Кроме того, "ситуация вокруг Украины находится на переломном этапе", добавил Пушков. Парламентарий отметил, что проведенный соцопрос в США в августе 2023 года показал, что 51% опрошенных выступает против продолжения военной и финансовой помощи Киеву. А в конгрессе ряд республиканцев прямо выступают против оказания такой помощи. ​Растет разочарование политикой Байдена в отношении Украины.
"В этих условиях администрация (Белого дома) боится, что американцы услышат голос Путина. В Вашингтоне боятся такого интервью с популярным оппозиционным журналистом. Вот почему они запрещают своим гражданам услышать из первых уст о содержании действий и политики России", - сказал Пушков. По мнению сенатора, "это синдром страха и, безусловно, саморазоблачение американской стороны, уверен, что это так и будет воспринято в мире".
"Это люди, которые продвигают, как они считают, западные ценности, к которым относится свобода слова. Вот она – "свобода слова", просто "разгул демократии", - сказала в свою очередь спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Американский телеведущий Такер Карлсон берет интервью у Ларри Синклера
Карлсон взял интервью у мужчины, заявившего, что занимался сексом с Обамой
6 сентября, 09:48
 
ПолитикаРоссияСШАВладимир ПутинАлексей ПушковТакер КарлсонСовет Федерации РФ
 
 
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