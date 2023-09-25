https://ria.ru/20230925/priamure-1898456366.html

В экономику Приамурья инвестируют полтора триллиона рублей до 2035 года

В экономику Приамурья инвестируют полтора триллиона рублей до 2035 года - РИА Новости, 25.09.2023

В экономику Приамурья инвестируют полтора триллиона рублей до 2035 года

Около 1,5 триллиона рублей будет инвестировано в ближайшие несколько лет в экономику Приамурья, сообщает министерство экономического развития и внешних связей... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T11:43

2023-09-25T11:43

2023-09-25T11:43

амурская область

амурская область

амур (река)

василий орлов (губернатор)

белогорск

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 сен – РИА Новости. Около 1,5 триллиона рублей будет инвестировано в ближайшие несколько лет в экономику Приамурья, сообщает министерство экономического развития и внешних связей Амурской области. В региональном правительстве утвердили план мероприятий по реализации стратегии развития Амурской области до 2035 года. Как отметил губернатор области Василий Орлов, стратегическое направление работы властей региона - привлечение инвестиций. "В прошлом году побит исторический рекорд – 464 миллиарда рублей. В этом году только в рамках ВЭФ-2023 регион заключил соглашений на 173 миллиарда, а согласно стратегии, в ближайшие несколько лет до 2035 года в экономику региона будет инвестировано не менее 1,5 триллиона рублей. В перечне 110 перспективных инвестпроектов, часть из них уже реализуется, для некоторых подбирают компании, которые будут готовы вложить средства. Новые проекты и предприятия играют ключевую роль в развитии экономики Амурской области", - рассказал Орлов. Перспективные инвестпроекты формировались с учетом отраслевой специфики и приоритетов роста муниципальных образований области. Так, аграрно-индустриальная зона с центрами в Белогорске, Ивановском и Тамбовском округах включает в себя строительство животноводческих комплексов и заводов по переработке сои. Индустриально-туристическая зона подразумевает возведение таких объектов, как трансграничная канатная дорога через реку Амур, международный терминал аэропорта Благовещенск, парка солнечных электростанций, новых гостиниц не ниже уровня 4 звезд и заводов по производству стройматериалов. Транспортно-индустриальная зона, преимущественно расположенная в Свободненском районе и Сковородинском округе, затрагивает проекты газопереработки и новый международный мост Джалинда-Мохэ. А минерально-сырьевая зона в основном включает мероприятия по освоению новых месторождений на севере области. "Практически каждый из проектов гарантирует качественное улучшение жизни населения. Помимо создания новых предприятий и открытия рабочих мест, строится и модернизируется социальная, транспортная и инженерная инфраструктура", - добавил Орлов. Для привлечения инвесторов в регионе действует целый комплекс федеральных и областных механизмов. Наиболее востребованный - механизм территорий опережающего развития. Только за этот год резидентами ТОР "Амурская" стали девять компаний. "Благодаря этому они получают нулевую ставку по налогу на прибыль, землю и имущество организаций на срок до пяти лет. При этом стать резидентами может и малый бизнес с проектом от 500 тысяч рублей. Получить земельный участок без торгов могут предприятия, получившие статус приоритетного инвестпроекта. Минимальный порог инвестиций здесь – 150 миллионов рублей. Помимо этого, в прошлом году в Амурской области внедрен обновленный региональный инвестстандарт. Он подразумевает неизменность условий реализации проекта и предоставления мер поддержки, гарантирует защиту прав и интересов инвесторов, а также четко регламентирует сроки прохождения основных процедур для эффективного старта", - отметила министр экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенёва.

https://ria.ru/20230922/orlov-1897967589.html

https://ria.ru/20230921/stantsiya-1897693573.html

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Влада Копылова

амурская область, амур (река), василий орлов (губернатор), белогорск