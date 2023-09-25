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В здание посольства Кубы в США бросили два "коктейля Молотова" - РИА Новости, 25.09.2023
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06:39 25.09.2023 (обновлено: 06:41 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/posolstvo-1898404361.html
В здание посольства Кубы в США бросили два "коктейля Молотова"
В здание посольства Кубы в США бросили два "коктейля Молотова" - РИА Новости, 25.09.2023
В здание посольства Кубы в США бросили два "коктейля Молотова"
Неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание посольства Кубы в США, сообщил глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T06:39
2023-09-25T06:41
куба
сша
бруно родригес паррилья
в мире
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание посольства Кубы в США, сообщил глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья. "Вечером 24 сентября посольство Кубы в США стало объектом террористической атаки, совершенной человеком, который бросил две бутылки с зажигательной смесью. &lt;...&gt; Детали происшествия выясняются", - говорится в сообщении министра в соцсети X (бывший Twitter). Паррилья отметил, что пострадавших среди сотрудников нет. Он также заявил, что эта атака стала второй с 2020 года, когда неизвестный мужчина открыл огонь из автомата по посольству.
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куба, сша, бруно родригес паррилья, в мире
Куба, США, Бруно Родригес Паррилья, В мире
В здание посольства Кубы в США бросили два "коктейля Молотова"

В США неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в посольство Кубы

© AP Photo / John MinchilloПолиция в США на месте преступления
Полиция в США на месте преступления - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© AP Photo / John Minchillo
Полиция в США на месте преступления . Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание посольства Кубы в США, сообщил глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья.
"Вечером 24 сентября посольство Кубы в США стало объектом террористической атаки, совершенной человеком, который бросил две бутылки с зажигательной смесью. <...> Детали происшествия выясняются", - говорится в сообщении министра в соцсети X (бывший Twitter).
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Паррилья отметил, что пострадавших среди сотрудников нет. Он также заявил, что эта атака стала второй с 2020 года, когда неизвестный мужчина открыл огонь из автомата по посольству.
 
КубаСШАБруно Родригес ПаррильяВ мире
 
 
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