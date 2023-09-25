https://ria.ru/20230925/posolstvo-1898404361.html

В здание посольства Кубы в США бросили два "коктейля Молотова"

В здание посольства Кубы в США бросили два "коктейля Молотова" - РИА Новости, 25.09.2023

В здание посольства Кубы в США бросили два "коктейля Молотова"

Неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание посольства Кубы в США, сообщил глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T06:39

2023-09-25T06:39

2023-09-25T06:41

куба

сша

бруно родригес паррилья

в мире

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание посольства Кубы в США, сообщил глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья. "Вечером 24 сентября посольство Кубы в США стало объектом террористической атаки, совершенной человеком, который бросил две бутылки с зажигательной смесью. <...> Детали происшествия выясняются", - говорится в сообщении министра в соцсети X (бывший Twitter). Паррилья отметил, что пострадавших среди сотрудников нет. Он также заявил, что эта атака стала второй с 2020 года, когда неизвестный мужчина открыл огонь из автомата по посольству.

https://ria.ru/20230720/bagdad-1885197297.html

куба

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куба, сша, бруно родригес паррилья, в мире