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Решетников рассчитывает на скорое решение по поддержке "Почты России" - РИА Новости, 25.09.2023
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18:08 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/pochta-1898566997.html
Решетников рассчитывает на скорое решение по поддержке "Почты России"
Решетников рассчитывает на скорое решение по поддержке "Почты России" - РИА Новости, 25.09.2023
Решетников рассчитывает на скорое решение по поддержке "Почты России"
Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников рассчитывает, что решение по поддержке "Почты России" будет принято в ближайшее время, и думает, что выбор будет... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T18:08
2023-09-25T18:08
экономика
максим решетников
почта россии
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников рассчитывает, что решение по поддержке "Почты России" будет принято в ближайшее время, и думает, что выбор будет сделан в пользу инфраструктурного платежа с маркетплейсов. "Действительно, вопрос с "Почтой России", с финансовым состоянием, сейчас вызывает большую озабоченность… Нам действительно надо искать финансовый источник, причем постоянный финансовый источник, чтобы сбалансировать экономику "Почты России", - сказал Решетников, выступая в понедельник на правительственном часе в Совете Федерации. По его словам, вариантов может быть два: первый - обязательства на себя возьмет бюджет, второй - инфраструктурный платеж с маркетплейсов. "Мы готовы рассматривать оба варианта. Думаю, что реально, конечно, мы пойдем по инфраструктурному платежу. Другой момент - нужны расчеты этого платежа, нужно понимание, что за это "Почта" гарантирует… и под это нужен план финансового оздоровления "Почты России", - сказал Решетников, добавив, что также необходимо проанализировать влияние этого платежа на экономику маркетплейсов. "Сейчас выработка решения идет, Минцифры у нас головной по этому законопроекту. Я думаю, что в ближайшее время мы будем выходить уже на площадке правительства на какие-то единые позиции", - заключил глава Минэкономразвития. Гендиректор "Почты России" Михаил Волков ранее объяснял идею ввести инфраструктурный платеж тем, что только они берутся доставлять туда, куда больше доставлять некому. В Минцифры инициативу поддерживают. Это непопулярная мера, и маркетплейсы предсказуемо против, но другого способа поддержать "Почту" сейчас нет, говорил РИА Новости в начале сентября глава министерства Максут Шадаев.
https://ria.ru/20230703/zarplata-1881833467.html
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экономика, максим решетников, почта россии, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Максим Решетников, Почта России, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Решетников рассчитывает на скорое решение по поддержке "Почты России"

Решетников считает, что в России введут платеж с маркетплейсов в пользу "Почты"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЦентральный офис ФГУП "Почта России"
Центральный офис ФГУП Почта России - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Центральный офис ФГУП "Почта России". Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников рассчитывает, что решение по поддержке "Почты России" будет принято в ближайшее время, и думает, что выбор будет сделан в пользу инфраструктурного платежа с маркетплейсов.
"Действительно, вопрос с "Почтой России", с финансовым состоянием, сейчас вызывает большую озабоченность… Нам действительно надо искать финансовый источник, причем постоянный финансовый источник, чтобы сбалансировать экономику "Почты России", - сказал Решетников, выступая в понедельник на правительственном часе в Совете Федерации.
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По его словам, вариантов может быть два: первый - обязательства на себя возьмет бюджет, второй - инфраструктурный платеж с маркетплейсов.
"Мы готовы рассматривать оба варианта. Думаю, что реально, конечно, мы пойдем по инфраструктурному платежу. Другой момент - нужны расчеты этого платежа, нужно понимание, что за это "Почта" гарантирует… и под это нужен план финансового оздоровления "Почты России", - сказал Решетников, добавив, что также необходимо проанализировать влияние этого платежа на экономику маркетплейсов.
"Сейчас выработка решения идет, Минцифры у нас головной по этому законопроекту. Я думаю, что в ближайшее время мы будем выходить уже на площадке правительства на какие-то единые позиции", - заключил глава Минэкономразвития.
Гендиректор "Почты России" Михаил Волков ранее объяснял идею ввести инфраструктурный платеж тем, что только они берутся доставлять туда, куда больше доставлять некому. В Минцифры инициативу поддерживают. Это непопулярная мера, и маркетплейсы предсказуемо против, но другого способа поддержать "Почту" сейчас нет, говорил РИА Новости в начале сентября глава министерства Максут Шадаев.
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