https://ria.ru/20230925/pochta-1898566997.html

Решетников рассчитывает на скорое решение по поддержке "Почты России"

Решетников рассчитывает на скорое решение по поддержке "Почты России" - РИА Новости, 25.09.2023

Решетников рассчитывает на скорое решение по поддержке "Почты России"

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников рассчитывает, что решение по поддержке "Почты России" будет принято в ближайшее время, и думает, что выбор будет... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T18:08

2023-09-25T18:08

2023-09-25T18:08

экономика

максим решетников

почта россии

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников рассчитывает, что решение по поддержке "Почты России" будет принято в ближайшее время, и думает, что выбор будет сделан в пользу инфраструктурного платежа с маркетплейсов. "Действительно, вопрос с "Почтой России", с финансовым состоянием, сейчас вызывает большую озабоченность… Нам действительно надо искать финансовый источник, причем постоянный финансовый источник, чтобы сбалансировать экономику "Почты России", - сказал Решетников, выступая в понедельник на правительственном часе в Совете Федерации. По его словам, вариантов может быть два: первый - обязательства на себя возьмет бюджет, второй - инфраструктурный платеж с маркетплейсов. "Мы готовы рассматривать оба варианта. Думаю, что реально, конечно, мы пойдем по инфраструктурному платежу. Другой момент - нужны расчеты этого платежа, нужно понимание, что за это "Почта" гарантирует… и под это нужен план финансового оздоровления "Почты России", - сказал Решетников, добавив, что также необходимо проанализировать влияние этого платежа на экономику маркетплейсов. "Сейчас выработка решения идет, Минцифры у нас головной по этому законопроекту. Я думаю, что в ближайшее время мы будем выходить уже на площадке правительства на какие-то единые позиции", - заключил глава Минэкономразвития. Гендиректор "Почты России" Михаил Волков ранее объяснял идею ввести инфраструктурный платеж тем, что только они берутся доставлять туда, куда больше доставлять некому. В Минцифры инициативу поддерживают. Это непопулярная мера, и маркетплейсы предсказуемо против, но другого способа поддержать "Почту" сейчас нет, говорил РИА Новости в начале сентября глава министерства Максут Шадаев.

https://ria.ru/20230703/zarplata-1881833467.html

https://ria.ru/20230709/spetsoperatsiya-1883140173.html

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экономика, максим решетников, почта россии, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)