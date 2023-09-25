https://ria.ru/20230925/peterburg-1898437443.html

В Петербурге после погони задержали пьяного водителя

В Петербурге после погони задержали пьяного водителя - РИА Новости, 25.09.2023

В Петербурге после погони задержали пьяного водителя

Сотрудники полиции Петербурга после погони и стрельбы задержали пьяного водителя в Курортном районе, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T10:51

2023-09-25T10:51

2023-09-25T10:51

происшествия

россия

санкт-петербург

курортный район

ford motor

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Сотрудники полиции Петербурга после погони и стрельбы задержали пьяного водителя в Курортном районе, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. В полицию Курортного района поступило сообщение от очевидца о том, что с территории автозаправки, расположенной на проспекте Ленина в Зеленогорске, отъехал автомобиль Ford Focus с пьяным водителем за рулем. Спустя час сотрудники Госавтоинспекции обнаружили разыскиваемый автомобиль на 4-м километре Приморского шоссе в поселке Ушково Курортного района Петербурга. "При виде патрульного автомобиля нарушитель попытался скрыться, увеличив скорость. Полицейскими было организовано преследование", - сообщает пресс-служба ГУМВД. Неоднократные требования об остановке нарушитель игнорировал, двигался с высокой скоростью, выезжал на встречную полосу. На Средневыборгском шоссе в районе поселка Поляны один из сотрудников полиции применил табельное оружие для остановки преследуемого автомобиля. "Через 5 километров в поселке Зеленый холм автомобиль был блокирован и остановлен. За рулем находился 25-летний петербуржец в состоянии алкогольного опьянения", - уточняется в сообщении. В отношении водителя составлен ряд административных протоколов по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), по ст. 12.25 КоАП РФ (невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства) и по ст. 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона).

https://ria.ru/20230904/dtp-1894005525.html

https://ria.ru/20230822/dtp-1891625327.html

россия

санкт-петербург

курортный район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, санкт-петербург, курортный район, ford motor