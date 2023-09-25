Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге после погони задержали пьяного водителя - РИА Новости, 25.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:51 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/peterburg-1898437443.html
В Петербурге после погони задержали пьяного водителя
В Петербурге после погони задержали пьяного водителя - РИА Новости, 25.09.2023
В Петербурге после погони задержали пьяного водителя
Сотрудники полиции Петербурга после погони и стрельбы задержали пьяного водителя в Курортном районе, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T10:51
2023-09-25T10:51
происшествия
россия
санкт-петербург
курортный район
ford motor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Сотрудники полиции Петербурга после погони и стрельбы задержали пьяного водителя в Курортном районе, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. В полицию Курортного района поступило сообщение от очевидца о том, что с территории автозаправки, расположенной на проспекте Ленина в Зеленогорске, отъехал автомобиль Ford Focus с пьяным водителем за рулем. Спустя час сотрудники Госавтоинспекции обнаружили разыскиваемый автомобиль на 4-м километре Приморского шоссе в поселке Ушково Курортного района Петербурга. "При виде патрульного автомобиля нарушитель попытался скрыться, увеличив скорость. Полицейскими было организовано преследование", - сообщает пресс-служба ГУМВД. Неоднократные требования об остановке нарушитель игнорировал, двигался с высокой скоростью, выезжал на встречную полосу. На Средневыборгском шоссе в районе поселка Поляны один из сотрудников полиции применил табельное оружие для остановки преследуемого автомобиля. "Через 5 километров в поселке Зеленый холм автомобиль был блокирован и остановлен. За рулем находился 25-летний петербуржец в состоянии алкогольного опьянения", - уточняется в сообщении. В отношении водителя составлен ряд административных протоколов по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), по ст. 12.25 КоАП РФ (невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства) и по ст. 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона).
https://ria.ru/20230904/dtp-1894005525.html
https://ria.ru/20230822/dtp-1891625327.html
россия
санкт-петербург
курортный район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, санкт-петербург, курортный район, ford motor
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Курортный район, Ford Motor
В Петербурге после погони задержали пьяного водителя

Полицейские в Петербурге с погоней и стрельбой задержали пьяного водителя

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Сотрудники полиции Петербурга после погони и стрельбы задержали пьяного водителя в Курортном районе, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.
В полицию Курортного района поступило сообщение от очевидца о том, что с территории автозаправки, расположенной на проспекте Ленина в Зеленогорске, отъехал автомобиль Ford Focus с пьяным водителем за рулем. Спустя час сотрудники Госавтоинспекции обнаружили разыскиваемый автомобиль на 4-м километре Приморского шоссе в поселке Ушково Курортного района Петербурга.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
В Дзержинске пьяный водитель врезался в автобус, есть погибшие
4 сентября, 08:25
"При виде патрульного автомобиля нарушитель попытался скрыться, увеличив скорость. Полицейскими было организовано преследование", - сообщает пресс-служба ГУМВД.
Неоднократные требования об остановке нарушитель игнорировал, двигался с высокой скоростью, выезжал на встречную полосу. На Средневыборгском шоссе в районе поселка Поляны один из сотрудников полиции применил табельное оружие для остановки преследуемого автомобиля.
"Через 5 километров в поселке Зеленый холм автомобиль был блокирован и остановлен. За рулем находился 25-летний петербуржец в состоянии алкогольного опьянения", - уточняется в сообщении.
В отношении водителя составлен ряд административных протоколов по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), по ст. 12.25 КоАП РФ (невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства) и по ст. 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона).
Место ДТП с участием водителя каршеринга, который совершил наезд на малолетнего в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Пьяный водитель сбил ребенка на переходе в Москве
22 августа, 23:22
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургКурортный районFord Motor
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала