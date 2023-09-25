https://ria.ru/20230925/peterburg-1898437443.html
В Петербурге после погони задержали пьяного водителя
В Петербурге после погони задержали пьяного водителя - РИА Новости, 25.09.2023
В Петербурге после погони задержали пьяного водителя
Сотрудники полиции Петербурга после погони и стрельбы задержали пьяного водителя в Курортном районе, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T10:51
2023-09-25T10:51
2023-09-25T10:51
происшествия
россия
санкт-петербург
курортный район
ford motor
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Сотрудники полиции Петербурга после погони и стрельбы задержали пьяного водителя в Курортном районе, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. В полицию Курортного района поступило сообщение от очевидца о том, что с территории автозаправки, расположенной на проспекте Ленина в Зеленогорске, отъехал автомобиль Ford Focus с пьяным водителем за рулем. Спустя час сотрудники Госавтоинспекции обнаружили разыскиваемый автомобиль на 4-м километре Приморского шоссе в поселке Ушково Курортного района Петербурга. "При виде патрульного автомобиля нарушитель попытался скрыться, увеличив скорость. Полицейскими было организовано преследование", - сообщает пресс-служба ГУМВД. Неоднократные требования об остановке нарушитель игнорировал, двигался с высокой скоростью, выезжал на встречную полосу. На Средневыборгском шоссе в районе поселка Поляны один из сотрудников полиции применил табельное оружие для остановки преследуемого автомобиля. "Через 5 километров в поселке Зеленый холм автомобиль был блокирован и остановлен. За рулем находился 25-летний петербуржец в состоянии алкогольного опьянения", - уточняется в сообщении. В отношении водителя составлен ряд административных протоколов по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), по ст. 12.25 КоАП РФ (невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства) и по ст. 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона).
https://ria.ru/20230904/dtp-1894005525.html
https://ria.ru/20230822/dtp-1891625327.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, санкт-петербург, курортный район, ford motor
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Курортный район, Ford Motor
В Петербурге после погони задержали пьяного водителя
Полицейские в Петербурге с погоней и стрельбой задержали пьяного водителя
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Сотрудники полиции Петербурга после погони и стрельбы задержали пьяного водителя в Курортном районе, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.
В полицию Курортного района поступило сообщение от очевидца о том, что с территории автозаправки, расположенной на проспекте Ленина в Зеленогорске
, отъехал автомобиль Ford
Focus с пьяным водителем за рулем. Спустя час сотрудники Госавтоинспекции обнаружили разыскиваемый автомобиль на 4-м километре Приморского шоссе в поселке Ушково Курортного района Петербурга.
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"При виде патрульного автомобиля нарушитель попытался скрыться, увеличив скорость. Полицейскими было организовано преследование", - сообщает пресс-служба ГУМВД.
Неоднократные требования об остановке нарушитель игнорировал, двигался с высокой скоростью, выезжал на встречную полосу. На Средневыборгском шоссе в районе поселка Поляны один из сотрудников полиции применил табельное оружие для остановки преследуемого автомобиля.
"Через 5 километров в поселке Зеленый холм автомобиль был блокирован и остановлен. За рулем находился 25-летний петербуржец в состоянии алкогольного опьянения", - уточняется в сообщении.
В отношении водителя составлен ряд административных протоколов по ст. 19.3 КоАП РФ
(неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), по ст. 12.25 КоАП РФ (невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства) и по ст. 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона).
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