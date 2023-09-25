https://ria.ru/20230925/peskov-1898473924.html

Песков оценил перспективы встречи лидеров России, Азербайджана и Армении

Песков оценил перспективы встречи лидеров России, Азербайджана и Армении - РИА Новости, 25.09.2023

Песков оценил перспективы встречи лидеров России, Азербайджана и Армении

Четких намеков о перспективе трехсторонней встречи лидеров РФ, Азербайджана и Армении, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T12:58

2023-09-25T12:58

2023-09-25T13:09

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ситуация в нагорном карабахе

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Четких намеков о перспективе трехсторонней встречи лидеров РФ, Азербайджана и Армении, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Пока каких-то четких намеков относительно трехсторонней встречи нет", - заявил Песков. Также он отметил, что другие миротворческие усилия по урегулированию ситуации приветствуются. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следовало из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев.

https://ria.ru/20230925/karabakh-1898470993.html

https://ria.ru/20230925/ankara-1898459655.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, азербайджан, армения, дмитрий песков, ситуация в нагорном карабахе