https://ria.ru/20230925/peskov-1898473924.html
Песков оценил перспективы встречи лидеров России, Азербайджана и Армении
Песков оценил перспективы встречи лидеров России, Азербайджана и Армении - РИА Новости, 25.09.2023
Песков оценил перспективы встречи лидеров России, Азербайджана и Армении
Четких намеков о перспективе трехсторонней встречи лидеров РФ, Азербайджана и Армении, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T12:58
2023-09-25T12:58
2023-09-25T13:09
в мире
россия
азербайджан
армения
дмитрий песков
ситуация в нагорном карабахе
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Четких намеков о перспективе трехсторонней встречи лидеров РФ, Азербайджана и Армении, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Пока каких-то четких намеков относительно трехсторонней встречи нет", - заявил Песков. Также он отметил, что другие миротворческие усилия по урегулированию ситуации приветствуются. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следовало из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев.
https://ria.ru/20230925/karabakh-1898470993.html
https://ria.ru/20230925/ankara-1898459655.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, азербайджан, армения, дмитрий песков, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Россия, Азербайджан, Армения, Дмитрий Песков, Ситуация в Нагорном Карабахе
Песков оценил перспективы встречи лидеров России, Азербайджана и Армении
Песков: четких намеков на перспективу встречи Путина, Алиева и Пашиняна нет
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Четких намеков о перспективе трехсторонней встречи лидеров РФ, Азербайджана и Армении, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Пока каких-то четких намеков относительно трехсторонней встречи нет", - заявил Песков.
В Кремле прокомментировали встречу президентов Азербайджана и Турции
Также он отметил, что другие миротворческие усилия по урегулированию ситуации приветствуются.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване
охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта
прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следовало из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.
В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев.
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