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В Подмосковье женщина закопала скончавшегося от передозировки знакомого - РИА Новости, 25.09.2023
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20:33 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/peredozirovka-1898588772.html
В Подмосковье женщина закопала скончавшегося от передозировки знакомого
В Подмосковье женщина закопала скончавшегося от передозировки знакомого - РИА Новости, 25.09.2023
В Подмосковье женщина закопала скончавшегося от передозировки знакомого
Женщина закопала тело знакомого, скончавшегося от передозировки в Подмосковье, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T20:33
2023-09-25T20:33
происшествия
московская область (подмосковье)
коломна
здоровье - общество
челябинская область
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Женщина закопала тело знакомого, скончавшегося от передозировки в Подмосковье, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. По данным собеседника, несколько дней назад в полицию обратилась женщина из Челябинской области, которая заявила о безвестном исчезновении сына в Коломне. "Сотрудники правоохранительных органов установили личность знакомой пропавшего, которая сообщила, что мужчина скончался несколько дней назад от передозировки. Женщина по неизвестным причинам не стала обращаться в полицию, в связи с чем решила закопать его тело", - сказал собеседник. Сейчас следствие ждёт результатов судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить точную причину смерти, однако, предварительно, смерть не носит криминальный характер, а на теле мужчины не было обнаружено следов насилия.
https://rsport.ria.ru/20230426/bonnar-1867967779.html
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московская область (подмосковье)
коломна
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происшествия, московская область (подмосковье), коломна, здоровье - общество, челябинская область
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Коломна, Здоровье - Общество, Челябинская область
В Подмосковье женщина закопала скончавшегося от передозировки знакомого

В Коломне женщина закопала скончавшегося от передозировки знакомого

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Подмосковье
Сотрудники полиции в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сотрудники полиции в Подмосковье. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Женщина закопала тело знакомого, скончавшегося от передозировки в Подмосковье, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По данным собеседника, несколько дней назад в полицию обратилась женщина из Челябинской области, которая заявила о безвестном исчезновении сына в Коломне.
Стефан Боннар - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
Член Зала славы UFC скончался из-за передозировки, сообщают СМИ
26 апреля, 18:49
«
"Сотрудники правоохранительных органов установили личность знакомой пропавшего, которая сообщила, что мужчина скончался несколько дней назад от передозировки. Женщина по неизвестным причинам не стала обращаться в полицию, в связи с чем решила закопать его тело", - сказал собеседник.
Сейчас следствие ждёт результатов судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить точную причину смерти, однако, предварительно, смерть не носит криминальный характер, а на теле мужчины не было обнаружено следов насилия.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
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