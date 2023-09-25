https://ria.ru/20230925/peredozirovka-1898588772.html
В Подмосковье женщина закопала скончавшегося от передозировки знакомого
В Подмосковье женщина закопала скончавшегося от передозировки знакомого - РИА Новости, 25.09.2023
В Подмосковье женщина закопала скончавшегося от передозировки знакомого
Женщина закопала тело знакомого, скончавшегося от передозировки в Подмосковье, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T20:33
2023-09-25T20:33
2023-09-25T20:33
происшествия
московская область (подмосковье)
коломна
здоровье - общество
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Женщина закопала тело знакомого, скончавшегося от передозировки в Подмосковье, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. По данным собеседника, несколько дней назад в полицию обратилась женщина из Челябинской области, которая заявила о безвестном исчезновении сына в Коломне. "Сотрудники правоохранительных органов установили личность знакомой пропавшего, которая сообщила, что мужчина скончался несколько дней назад от передозировки. Женщина по неизвестным причинам не стала обращаться в полицию, в связи с чем решила закопать его тело", - сказал собеседник. Сейчас следствие ждёт результатов судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить точную причину смерти, однако, предварительно, смерть не носит криминальный характер, а на теле мужчины не было обнаружено следов насилия.
https://rsport.ria.ru/20230426/bonnar-1867967779.html
https://ria.ru/20230817/ugon-1890646336.html
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происшествия, московская область (подмосковье), коломна, здоровье - общество, челябинская область
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Коломна, Здоровье - Общество, Челябинская область
В Подмосковье женщина закопала скончавшегося от передозировки знакомого
В Коломне женщина закопала скончавшегося от передозировки знакомого