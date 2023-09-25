Партия Макрона потеряла ряд мандатов по итогам выборов в Сенат
Партия Макрона "Возрождение" потеряла ряд мандатов по итогам выборов в Сенат
© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкВид на здание французского сената (верхняя палата парламента) в Париже
Вид на здание французского сената (верхняя палата парламента) в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 25 сен - РИА Новости. Партия президента Эммануэля Макрона "Возрождение" ослабила позиции по итогам выборов в верхнюю палату французского парламента, сообщает издание Monde.
Из 348 сенаторских кресел у партии Макрона теперь лишь 24. Свои мандаты потеряли сенатор от Парижа Жюльен Баржетон, а также Брижит Бургуньон, которую в департаменте Па-де-Кале обошел кандидат от крайне правой партии Марин Ле Пен "Национальное объединение". Бывший министр обороны макронист Ален Ришар также потерял свой мандат.
Поражение на выборах потерпела и кандидат от президентской партии в Новой Каледонии, госсекретарь по вопросам гражданственности Соня Бакес. Ее обошел независимый кандидат Робер Ксоуи, ставший первым беспартийным политиком, получившим место в Сенате.
Три кандидата от крайне правой партии Марин Ле Пен "Национальное объединение" получили мандаты и вернулись в Сенат. Они одержали победу в департаментах Нор, Па-де-Кале, Сена и Марна. "Национальное объединение" потеряло представительство в Сенате после того, как избранный на 2014-2020 годы Стефан Равье покинул партию, присоединившись к крайне правой партии "Отвоевание" Эрика Земмура.
Партия республиканцев сохранила большинство мест в Сенате, а левые усилили свои позиции.
В воскресенье во Франции прошли выборы в Сенат. Согласно французскому законодательству, раз в три года должна обновляться половина из 348 законодателей верхней палаты французского парламента. В этом году избирались 170 сенаторов, еще 178 будут избраны в 2026 году. Сенаторы избираются сроком на шесть лет путем непрямого голосования выборщиков.