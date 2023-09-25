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Опрос показал, как россияне справляются с осенней хандрой - РИА Новости, 25.09.2023
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05:15 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/osen-1898402729.html
Опрос показал, как россияне справляются с осенней хандрой
Опрос показал, как россияне справляются с осенней хандрой - РИА Новости, 25.09.2023
Опрос показал, как россияне справляются с осенней хандрой
Наступление осени вызывает хандру почти у половины россиян, среди распространенных способов борьбы с ней граждане называют путешествия, а также просмотр любимых РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T05:15
2023-09-25T05:15
россия
санкт-петербург
калининград
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Наступление осени вызывает хандру почти у половины россиян, среди распространенных способов борьбы с ней граждане называют путешествия, а также просмотр любимых фильмов и сериалов, говорится в исследовании сервиса покупки билетов "Авиасейлс" и контентной платформы "Дзен", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Уточняется, что в исследовании приняли участие 2,1 тысячи интернет-пользователей из России, при этом "почти половина респондентов (49%) поделились, что наступление осени вызывает у них хандру". И только 12% ответили, что радуются осени, а 5% и вовсе чувствуют прилив сил и вдохновение. При этом около трети (31%) опрошенных признались, что осень каждый год влияет на них по-разному, а 3% затруднились с ответом. "Самый популярный способ побороть апатию - уехать в путешествие. Этот вариант выбрали 38% опрошенных. Из других методов россияне отметили просмотр любимых фильмов или сериалов (35%). Еще четверть предпочитают посвящать время себе и своему здоровью (26%), не менее популярный способ борьбы с хандрой - это совместный досуг с друзьями и семьей (25%). 18% опрошенных противостоят сезонной апатии с помощью посещения культурных и общественных событий, а 14% - благодаря поиску новых хобби", - рассказали аналитики. В "Авиасейлс" отметили, что за хорошим настроением необязательно лететь на другой край света - можно выбрать доступное направление и побаловать себя там вкусной едой, природными видами или, например, шоппингом. "Самые популярные туристические направления по России этой осенью - Петербург и Калининград. Петербург подойдет для тех, кого не напугаешь плохой погодой, а в Калининград стоит лететь для путешествия по области", - рассказали в сервисе. "Из ближнего зарубежья осенью не поздно ехать в Ташкент: средняя температура в октябре выше 25 градусов. Еще один доступный вариант, Алматы, отлично подойдет тем, кто едет за природными видами, шоппингом и знакомством с новым городом. Тбилиси тоже порадует своими видами, а также архитектурой и кухней. За теплом можно улететь в более дальние страны, например, в Таиланд, Израиль или Китай", - добавили в "Авиасейлс". Аналитики также выяснили, что 96% россиян смотрят или читают контент о путешествиях, а 19% из них предпочитают это делать перед поездкой. "Мечтать о будущих путешествиях - это своеобразная практика. Мечтать - вообще очень важно. Чтобы бороться с хандрой советую слушать музыку, заниматься искусством - рисовать, даже если вам кажется, что это не ваш конек", - сказала автор тревел-проекта в "Дзене" Натали Осман.
https://ria.ru/20230922/osen-1897776551.html
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россия, санкт-петербург, калининград
Россия, Санкт-Петербург, Калининград
Опрос показал, как россияне справляются с осенней хандрой

Опрос: наступление осени вызывает хандру у 49 процентов россиян

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкОсень в Москве
Осень в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Наступление осени вызывает хандру почти у половины россиян, среди распространенных способов борьбы с ней граждане называют путешествия, а также просмотр любимых фильмов и сериалов, говорится в исследовании сервиса покупки билетов "Авиасейлс" и контентной платформы "Дзен", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Уточняется, что в исследовании приняли участие 2,1 тысячи интернет-пользователей из России, при этом "почти половина респондентов (49%) поделились, что наступление осени вызывает у них хандру". И только 12% ответили, что радуются осени, а 5% и вовсе чувствуют прилив сил и вдохновение. При этом около трети (31%) опрошенных признались, что осень каждый год влияет на них по-разному, а 3% затруднились с ответом.
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"Самый популярный способ побороть апатию - уехать в путешествие. Этот вариант выбрали 38% опрошенных. Из других методов россияне отметили просмотр любимых фильмов или сериалов (35%). Еще четверть предпочитают посвящать время себе и своему здоровью (26%), не менее популярный способ борьбы с хандрой - это совместный досуг с друзьями и семьей (25%). 18% опрошенных противостоят сезонной апатии с помощью посещения культурных и общественных событий, а 14% - благодаря поиску новых хобби", - рассказали аналитики.
В "Авиасейлс" отметили, что за хорошим настроением необязательно лететь на другой край света - можно выбрать доступное направление и побаловать себя там вкусной едой, природными видами или, например, шоппингом. "Самые популярные туристические направления по России этой осенью - Петербург и Калининград. Петербург подойдет для тех, кого не напугаешь плохой погодой, а в Калининград стоит лететь для путешествия по области", - рассказали в сервисе.
"Из ближнего зарубежья осенью не поздно ехать в Ташкент: средняя температура в октябре выше 25 градусов. Еще один доступный вариант, Алматы, отлично подойдет тем, кто едет за природными видами, шоппингом и знакомством с новым городом. Тбилиси тоже порадует своими видами, а также архитектурой и кухней. За теплом можно улететь в более дальние страны, например, в Таиланд, Израиль или Китай", - добавили в "Авиасейлс".
Аналитики также выяснили, что 96% россиян смотрят или читают контент о путешествиях, а 19% из них предпочитают это делать перед поездкой. "Мечтать о будущих путешествиях - это своеобразная практика. Мечтать - вообще очень важно. Чтобы бороться с хандрой советую слушать музыку, заниматься искусством - рисовать, даже если вам кажется, что это не ваш конек", - сказала автор тревел-проекта в "Дзене" Натали Осман.
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