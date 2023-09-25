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В мэрии Воронежа ввели масочный режим из-за заболеваемости ОРВИ - РИА Новости, 25.09.2023
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16:25 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/orvi-1898538989.html
В мэрии Воронежа ввели масочный режим из-за заболеваемости ОРВИ
В мэрии Воронежа ввели масочный режим из-за заболеваемости ОРВИ - РИА Новости, 25.09.2023
В мэрии Воронежа ввели масочный режим из-за заболеваемости ОРВИ
Свыше 12 тысяч учащихся школ Воронежа заболели ОРВИ, в городской администрации введен масочный режим из-за ситуации с заболеваемостью, сообщает мэрия. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T16:25
2023-09-25T16:25
здоровье - общество
воронеж
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 25 сен - РИА Новости. Свыше 12 тысяч учащихся школ Воронежа заболели ОРВИ, в городской администрации введен масочный режим из-за ситуации с заболеваемостью, сообщает мэрия. В Воронежской области отмечается рост заболеваемости ОРВИ. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за неделю с 11 по 17 сентября в регионе заболел 7281 человек, в том числе 4369 детей до 14 лет. "На конец прошлой недели доля заболевших учащихся в воронежских школах составила 9,6%, что заметно меньше показателя (20%), при котором вводится временная приостановка учебного процесса. В настоящее время подтверждено заболевание 12065 человек, закрыто 65 классов", - говорится в сообщении мэрии. Представитель мэрии рассказал журналистам, что в здании администрации Воронежа при проведении крупных совещаний вводится масочный режим. "Масочный режим в школах на сегодня вводить не планируется", - добавил представитель мэрии.
https://ria.ru/20230922/orvi-1898131829.html
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здоровье - общество, воронеж, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воронежская область
Здоровье - Общество, Воронеж, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Воронежская область
В мэрии Воронежа ввели масочный режим из-за заболеваемости ОРВИ

В Воронеже 12 тысяч школьников заболели ОРВИ, в мэрии ввели масочный режим

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкМедсестра
Медсестра - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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ВОРОНЕЖ, 25 сен - РИА Новости. Свыше 12 тысяч учащихся школ Воронежа заболели ОРВИ, в городской администрации введен масочный режим из-за ситуации с заболеваемостью, сообщает мэрия.
В Воронежской области отмечается рост заболеваемости ОРВИ. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за неделю с 11 по 17 сентября в регионе заболел 7281 человек, в том числе 4369 детей до 14 лет.
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«
"На конец прошлой недели доля заболевших учащихся в воронежских школах составила 9,6%, что заметно меньше показателя (20%), при котором вводится временная приостановка учебного процесса. В настоящее время подтверждено заболевание 12065 человек, закрыто 65 классов", - говорится в сообщении мэрии.
Представитель мэрии рассказал журналистам, что в здании администрации Воронежа при проведении крупных совещаний вводится масочный режим.
«
"Масочный режим в школах на сегодня вводить не планируется", - добавил представитель мэрии.
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