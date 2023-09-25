https://ria.ru/20230925/oon-1898400187.html

В Венесуэле увидели на ГА ООН серьезный настрой на реформирование

В Венесуэле увидели на ГА ООН серьезный настрой на реформирование - РИА Новости, 25.09.2023

В Венесуэле увидели на ГА ООН серьезный настрой на реформирование

Венесуэла за прошедшую неделю увидела серьезный настрой со стороны других членов ООН касательно вопроса о реформировании системы всемирной организации, чтобы... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T03:17

2023-09-25T03:17

2023-09-25T03:17

венесуэла

сергей лавров

оон

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нью-йорк (город)

россия

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ООН, 25 сен – РИА Новости. Венесуэла за прошедшую неделю увидела серьезный настрой со стороны других членов ООН касательно вопроса о реформировании системы всемирной организации, чтобы сделать ее более полезной и эффективной, заявил в интервью РИА Новости глава МИД латиноамериканской страны Иван Хиль Пинто. "Мы действительно увидели атмосферу серьезной постановки вопроса о системе ООН, о том, чтобы сделать ее более полезной, более эффективной и преодолеть инерцию, которая привела к тому, что она утратила способность гарантировать соблюдение принципов Устава", - сказал Пинто на полях мероприятий недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Подводя итоги визита своей делегации в Нью-Йорк, он отметил, что он прошел "позитивно". "Мы нашли важные союзы, и будем продолжать работать с этой командой в будущем", - указал глава венесуэльского МИД. Пинто также подчеркнул, что встретил на Генассамблее "абсолютную поддержку" со стороны других членов ООН, прежде всего в вопросе отказа от односторонних санкций и "принудительных мер" в отношении его страны. Мероприятия недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН проходят 19-23 и 26 сентября. Российскую делегацию на них представляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

https://ria.ru/20230924/sanktsii-1898274783.html

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венесуэла, сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон, нью-йорк (город), россия, в мире