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В Венесуэле увидели на ГА ООН серьезный настрой на реформирование - РИА Новости, 25.09.2023
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03:17 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/oon-1898400187.html
В Венесуэле увидели на ГА ООН серьезный настрой на реформирование
В Венесуэле увидели на ГА ООН серьезный настрой на реформирование - РИА Новости, 25.09.2023
В Венесуэле увидели на ГА ООН серьезный настрой на реформирование
Венесуэла за прошедшую неделю увидела серьезный настрой со стороны других членов ООН касательно вопроса о реформировании системы всемирной организации, чтобы... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T03:17
2023-09-25T03:17
венесуэла
сергей лавров
оон
генеральная ассамблея оон
нью-йорк (город)
россия
в мире
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ООН, 25 сен – РИА Новости. Венесуэла за прошедшую неделю увидела серьезный настрой со стороны других членов ООН касательно вопроса о реформировании системы всемирной организации, чтобы сделать ее более полезной и эффективной, заявил в интервью РИА Новости глава МИД латиноамериканской страны Иван Хиль Пинто. "Мы действительно увидели атмосферу серьезной постановки вопроса о системе ООН, о том, чтобы сделать ее более полезной, более эффективной и преодолеть инерцию, которая привела к тому, что она утратила способность гарантировать соблюдение принципов Устава", - сказал Пинто на полях мероприятий недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Подводя итоги визита своей делегации в Нью-Йорк, он отметил, что он прошел "позитивно". "Мы нашли важные союзы, и будем продолжать работать с этой командой в будущем", - указал глава венесуэльского МИД. Пинто также подчеркнул, что встретил на Генассамблее "абсолютную поддержку" со стороны других членов ООН, прежде всего в вопросе отказа от односторонних санкций и "принудительных мер" в отношении его страны. Мероприятия недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН проходят 19-23 и 26 сентября. Российскую делегацию на них представляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
https://ria.ru/20230924/sanktsii-1898274783.html
венесуэла
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венесуэла, сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон, нью-йорк (город), россия, в мире
Венесуэла, Сергей Лавров, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Нью-Йорк (город), Россия, В мире
В Венесуэле увидели на ГА ООН серьезный настрой на реформирование

Глава МИД Венесуэлы Пинто: члены ООН имеют настрой на реформирование организации

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 25 сен – РИА Новости. Венесуэла за прошедшую неделю увидела серьезный настрой со стороны других членов ООН касательно вопроса о реформировании системы всемирной организации, чтобы сделать ее более полезной и эффективной, заявил в интервью РИА Новости глава МИД латиноамериканской страны Иван Хиль Пинто.
«
"Мы действительно увидели атмосферу серьезной постановки вопроса о системе ООН, о том, чтобы сделать ее более полезной, более эффективной и преодолеть инерцию, которая привела к тому, что она утратила способность гарантировать соблюдение принципов Устава", - сказал Пинто на полях мероприятий недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
Подводя итоги визита своей делегации в Нью-Йорк, он отметил, что он прошел "позитивно". "Мы нашли важные союзы, и будем продолжать работать с этой командой в будущем", - указал глава венесуэльского МИД.
Пинто также подчеркнул, что встретил на Генассамблее "абсолютную поддержку" со стороны других членов ООН, прежде всего в вопросе отказа от односторонних санкций и "принудительных мер" в отношении его страны.
Мероприятия недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН проходят 19-23 и 26 сентября. Российскую делегацию на них представляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
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ВенесуэлаСергей ЛавровООНГенеральная Ассамблея ООННью-Йорк (город)РоссияВ мире
 
 
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