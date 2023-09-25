https://ria.ru/20230925/odessa-1898407138.html

ВСУ заявили о "фактическом уничтожении" морского вокзала в Одессе

ВСУ заявили о "фактическом уничтожении" морского вокзала в Одессе - РИА Новости, 25.09.2023

ВСУ заявили о "фактическом уничтожении" морского вокзала в Одессе

Морской вокзал в Одессе на Украине "фактически уничтожен" после ночных взрывов, также повреждено зернохранилище, заявила пресс-секретарь сил обороны Украины... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T07:26

2023-09-25T07:26

2023-09-25T07:50

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Морской вокзал в Одессе на Украине "фактически уничтожен" после ночных взрывов, также повреждено зернохранилище, заявила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк.В ночь на понедельник украинские СМИ сообщали о пяти сериях взрывов в Одессе и двух — в Кривом Роге. В Одесской и Днепропетровской областях была объявлена воздушная тревога.Как заявила Гуменюк в эфире телеканала "Рада", взрывы прогремели в припортовой инфраструктуре, зернохранилище, "фактически уничтожен морской вокзал".В свою очередь, глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак заявил, что после ночных взрывов возник пожар на промышленном предприятии в Кривом Роге.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230924/vzryv-1898380851.html

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украина

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одесса, украина, кривой рог, вооруженные силы рф, в мире