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ВСУ заявили о "фактическом уничтожении" морского вокзала в Одессе - РИА Новости, 25.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:26 25.09.2023 (обновлено: 07:50 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/odessa-1898407138.html
ВСУ заявили о "фактическом уничтожении" морского вокзала в Одессе
ВСУ заявили о "фактическом уничтожении" морского вокзала в Одессе - РИА Новости, 25.09.2023
ВСУ заявили о "фактическом уничтожении" морского вокзала в Одессе
Морской вокзал в Одессе на Украине "фактически уничтожен" после ночных взрывов, также повреждено зернохранилище, заявила пресс-секретарь сил обороны Украины... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T07:26
2023-09-25T07:50
специальная военная операция на украине
одесса
украина
кривой рог
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Морской вокзал в Одессе на Украине "фактически уничтожен" после ночных взрывов, также повреждено зернохранилище, заявила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк.В ночь на понедельник украинские СМИ сообщали о пяти сериях взрывов в Одессе и двух — в Кривом Роге. В Одесской и Днепропетровской областях была объявлена воздушная тревога.Как заявила Гуменюк в эфире телеканала "Рада", взрывы прогремели в припортовой инфраструктуре, зернохранилище, "фактически уничтожен морской вокзал".В свою очередь, глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак заявил, что после ночных взрывов возник пожар на промышленном предприятии в Кривом Роге.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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одесса, украина, кривой рог, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Украина, Кривой Рог, Вооруженные силы РФ, В мире
ВСУ заявили о "фактическом уничтожении" морского вокзала в Одессе

ВСУ заявили о фактическом уничтожении морского вокзала в Одессе после взрывов

© ГУ ДСНС України в Одеській областіПожарный в Одессе, Украина
Пожарный в Одессе, Украина
© ГУ ДСНС України в Одеській області
Пожарный в Одессе, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Морской вокзал в Одессе на Украине "фактически уничтожен" после ночных взрывов, также повреждено зернохранилище, заявила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк.
В ночь на понедельник украинские СМИ сообщали о пяти сериях взрывов в Одессе и двух — в Кривом Роге. В Одесской и Днепропетровской областях была объявлена воздушная тревога.
Как заявила Гуменюк в эфире телеканала "Рада", взрывы прогремели в припортовой инфраструктуре, зернохранилище, "фактически уничтожен морской вокзал".
В свою очередь, глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак заявил, что после ночных взрывов возник пожар на промышленном предприятии в Кривом Роге.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеОдессаУкраинаКривой РогВооруженные силы РФВ мире
 
 
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