https://ria.ru/20230925/nauka-1898011931.html
В России нашли способ подавления эффекта кофейных колец
В России нашли способ подавления эффекта кофейных колец - РИА Новости, 25.09.2023
В России нашли способ подавления эффекта кофейных колец
Улучшить качество функциональных покрытий за счет более равномерного нанесения, в том числе и в области нанотехнологий, станет возможно с помощью подавления... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T03:00
2023-09-25T03:00
2023-09-25T03:00
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Улучшить качество функциональных покрытий за счет более равномерного нанесения, в том числе и в области нанотехнологий, станет возможно с помощью подавления эффекта кофейных колец, считают ученые ТюмГУ. По их словам, созданная в университете математическая модель позволила определить новый способ борьбы с этим эффектом. Результаты исследования опубликованы в "Вестнике СГТУ".Больше 20 лет физики изучают так называемый эффект кофейных колец (ЭКК). Он заключается в том, что на месте жидкой капли, содержащей то или иное вещество, образуется осадок в форме кольца. Частицы внутри жидкости поначалу распределены равномерно, но по мере высыхания скапливаются по краям, рассказали в Тюменском государственном университете (ТюмГУ).Осадок может принимать множество форм, поэтому способы управления эффектом особенно интересны для технологий нанесения изображений и покрытий на поверхность.В процессе исследований ученые университета выяснили, что ЭКК возможно не только корректировать, но и подавить. Специалисты разработали модель, которая учитывает влияние всех значимых факторов на формирование узора осадка."Так, мы выяснили, что эффект можно подавить вовсе. В начале поток жидкости направлен к периферии, там испарение интенсивнее, а при определенном составе часть вещества переносится обратно и распределяется равномерно", – пояснил старший научный сотрудник Центра природовдохновленного инжиниринга ТюмГУ Константин Колегов.Благодаря полученным результатам расчетов можно увеличить точность и общую продуктивность метода испарительной литографии, который применяется для производства биосенсоров, электропроводящих покрытий и фотонных кристаллов."Также с помощью испарительной самосборки возможно получать необходимые структуры из взвешенных или растворенных в жидкости веществ. Это востребовано в различных областях, например, при создании метаматериалов для оптики и микроэлектроники либо при получении функциональных покрытий в нанотехнологиях ", – конкретизировал Колегов.По его словам, чтобы добиться технологического скачка в перечисленных областях, нужно множество дополнительных экспериментов. Однако предсказательное моделирование позволит сэкономить время и ресурсы на малопродуктивных опытах. Так специалисты смогут проводить только самые перспективные эксперименты, подчеркнули в вузе.Разработка математической модели выполнена в ТюмГУ при поддержке программы развития университета "Приоритет-2030" в рамках проекта "Природовдохновленные оптические технологии".
https://ria.ru/20230404/nauka-1862230503.html
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наука, университетская наука, навигатор абитуриента, россия, тюменская область, тюменский государственный университет, физика
Наука, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Россия, Тюменская область, Тюменский государственный университет, Физика
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.
Улучшить качество функциональных покрытий за счет более равномерного нанесения, в том числе и в области нанотехнологий, станет возможно с помощью подавления эффекта кофейных колец, считают ученые ТюмГУ
. По их словам, созданная в университете математическая модель позволила определить новый способ борьбы с этим эффектом. Результаты исследования опубликованы
в "Вестнике СГТУ".
Больше 20 лет физики изучают так называемый эффект кофейных колец (ЭКК). Он заключается в том, что на месте жидкой капли, содержащей то или иное вещество, образуется осадок в форме кольца. Частицы внутри жидкости поначалу распределены равномерно, но по мере высыхания скапливаются по краям, рассказали в Тюменском государственном университете (ТюмГУ).
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Осадок может принимать множество форм, поэтому способы управления эффектом особенно интересны для технологий нанесения изображений и покрытий на поверхность.
В процессе исследований ученые университета выяснили, что ЭКК возможно не только корректировать, но и подавить. Специалисты разработали модель, которая учитывает влияние всех значимых факторов на формирование узора осадка.
«
"Так, мы выяснили, что эффект можно подавить вовсе. В начале поток жидкости направлен к периферии, там испарение интенсивнее, а при определенном составе часть вещества переносится обратно и распределяется равномерно", – пояснил старший научный сотрудник Центра природовдохновленного инжиниринга ТюмГУ Константин Колегов.
Благодаря полученным результатам расчетов можно увеличить точность и общую продуктивность метода испарительной литографии, который применяется для производства биосенсоров, электропроводящих покрытий и фотонных кристаллов.
"Также с помощью испарительной самосборки возможно получать необходимые структуры из взвешенных или растворенных в жидкости веществ. Это востребовано в различных областях, например, при создании метаматериалов для оптики и микроэлектроники либо при получении функциональных покрытий в нанотехнологиях ", – конкретизировал Колегов.
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По его словам, чтобы добиться технологического скачка в перечисленных областях, нужно множество дополнительных экспериментов. Однако предсказательное моделирование позволит сэкономить время и ресурсы на малопродуктивных опытах. Так специалисты смогут проводить только самые перспективные эксперименты, подчеркнули в вузе.
Разработка математической модели выполнена в ТюмГУ при поддержке программы развития университета "Приоритет-2030" в рамках проекта "Природовдохновленные оптические технологии".
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