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Александр Моор: в экономике и социальной сфере мы работаем для людей

Александр Моор: в экономике и социальной сфере мы работаем для людей - РИА Новости, 25.09.2023

Александр Моор: в экономике и социальной сфере мы работаем для людей

В Тюмени недавно завершился Промышленно-энергетический форум TNF 2023, который посетило почти 12 тысяч человек из десяти стран. И федеральная, и международная... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T10:27

2023-09-25T10:27

2023-09-25T10:27

тюменская область

интервью

интервью - авторы

александр моор

тобольск

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В Тюмени недавно завершился Промышленно-энергетический форум TNF 2023, который посетило почти 12 тысяч человек из десяти стран. И федеральная, и международная значимость Тюменской области растет, а темпы развития региона гораздо выше средних по стране. О том, чем живет регион сегодня и о векторах его дальнейшего развития РИА Новости рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.- Александр Викторович, в 2024 году у Тюменской области – юбилей, 80 лет. С какими достижениями регион подходит к этому рубежу? И какие задачи еще предстоит решить?- Наш регион к юбилею подходит с хорошими показателями. Все, что мы делаем в экономике, социальной сфере, мы делаем для людей.Население Тюменской области уже много лет прирастает. Это и естественный прирост, и миграционный. Люди с удовольствием приезжают жить и работать в регион. Подтверждением этому является наше третье место в рейтинге качества жизни, который второй год составляет Агентство стратегических инициатив. Впереди нас только Москва и Санкт-Петербург. В принципе, на этот индекс влияет множество факторов, в том числе и оценки самих жителей. Безусловно, это – комплексный показатель, в который входит и комфортная городская среда, и хорошие, качественные дороги, и современная инфраструктура.Приведу несколько цифр. Для наших детей мы за последние пять лет построили 24 школы и 30 детских садов. При этом в планах на следующую пятилетку – 58 новых школ и 26 детских садов. Мы системно занимаемся улучшением инфраструктуры здравоохранения. В первую очередь, конечно, первичного звена здравоохранения в наших муниципалитетах, в сельской местности. Также мы в прошлом году поставили рекорд по вводу в эксплуатацию жилья, общая площадь новостроек составила 2 миллиона 245 тысяч квадратных метров. Если пересчитать на душу населения, то мы третьи в стране после Ленинградской и Московской областей.В прошлом году мы заняли третье место в Национальном рейтинге инвестклимата. За последние пять лет в экономику региона привлечено 1,5 триллиона рублей. И прошлый, 2022 год был для нас в абсолютном выражении рекордным – инвестиции составили почти 360 миллиардов рублей. Все это, конечно, результат многолетней системной работы по привлечению инвесторов, по созданию условий для развития предприятий, которые уже имеют успешный опыт работы в нашем регионе. У нас исторически минимальный уровень безработицы. Заработные платы растут. В целом, мы имеем позитивную динамику развития и экономических показателей. Ну, и, конечно, позитивную динамику развития нашей социальной сферы.- Доходы бюджета области в первом полугодии составили 161 миллиард рублей. Из чего сложился профицит?- В этом году у нас, действительно, исполнение бюджета по доходам идет выше запланированных темпов. Во многом это связано с тем, что в марте были большие платежи по налогам на прибыль, связанные с определенным изменением учета курсовых разниц в балансе. Но и в целом, конечно, все другие платежи по доходам в бюджет показывают позитивную динамику. Нужно сказать, что особенности исполнения любого бюджета в регионе связаны с тем, что расходная часть в большей степени выполняется во втором полугодии. Поэтому в моменте времени по итогам первого полугодия есть профицит. То есть, когда доходы больше, чем текущие расходы. А у нас изначально бюджет 2023 года был спланирован с дефицитом, с источником его покрытия путем заимствования на рынке. Но пока текущая финансовая ситуация позволяет нам исполнять все наши обязательства без заимствований. И если текущая динамика поступлений сохранится до конца года, это позволяет сделать предположение, что мы и год сможем закрыть без дополнительного кредитования.- Насколько велик интерес инвесторов к региону?- У нас еще в 2020 году была разработана стратегия инвестиционного развития. Это девять основных направлений работы с инвесторами и мы их придерживаемся, не меняем. Безусловно, фундаментальным для нас является все, что связано с нефтегазодобычей и транспортировкой, нефтегазохимией, переработкой. Это самая инвестиционноемкая отрасль, в которой уже накопились крупные вложения. И все наши главные партнеры присутствуют на территории Тюменской области. Как пример могу привести самого крупного инвестора и надежного партнера – компанию СИБУР, с которой мы вместе, буквально в августе дали старт новому большому проекту, собравшему 200 миллиардов рублей инвестиций, по производству полипропилена. Это уже третий крупный проект по производству полимеров именно на Тобольской площадке.Приоритетом в инвестстратегии также является развитие АПК. Почти каждый третий инвестиционный проект у нас - в сфере агропромышленного комплекса. Это хорошие, крупные проекты, в первую очередь связанные с переработкой сельхозпродукции. И у нас в портфеле переговоров есть новые проекты. Безусловно, строительство, о котором я уже говорил, сегодня является мощным драйвером, которое создает дополнительные рабочие места. Отдельный сектор – это развитие среднего и малого бизнеса. Это создание новых рабочих мест, занятость. И мы видим, что у нас растет и количество предприятий, и количество занятых в этом секторе. Для нас этот сектор принципиально важен, так как он способствует развитию бизнеса в сельской местности, в небольших муниципалитетах. Ну, и, конечно, мы видим большие перспективы в развитии туризма.Для нас важны все направления. По каждому есть своя тактика движения. Понимаем, как работать и с крупным, и с малым бизнесом. Вся инфраструктура, которая у нас создана, как раз рассчитана на это.- На Губернаторских чтениях вы сказали о том, что можно замахнуться на создание крупной нефтесервисной компании, которая могла бы конкурировать с крупнейшими мировыми аналогами. Что нужно для воплощения в жизнь этой цели и как скоро она может быть достигнута?- Я при этом мнении и остаюсь. Другое дело, что решить такую задачу на региональном уровне невозможно. Это – федерального, государственного масштаба задача. Считаю, что у нас в стране есть компетенции, и они нарастают. Тем более, что сейчас мы все активно занимаемся технологической независимостью. И я вижу наши возможности и в производстве продукции, и в оказании сервисных услуг. И, помимо того, что мы должны будем заместить услуги этой нефтесервисной "четверки" (французская Schlumberger, американские Halliburton и Baker Hughes, швейцарская Weatherford), заниматься экспортом этих услуг.Безусловно для этого нужно, чтобы компания была крупная, с хорошими финансовыми возможностями, способная вести НИОКР и адаптировать свой продукт для локальных рынков. Мне кажется, это была бы хорошая государственная задача – вырастить такого, скажем так, национального чемпиона. А, может быть, и не одного - для того, чтобы выходить на рынки дружественных стран. Здесь, конечно, было бы здорово оказать определенную поддержку в виде нормативного регулирования, налоговых стимулов, финансовых инструментов поддержки. Я думаю, это была бы красивая задача.- В Тобольске дан старт строительству полипропиленового завода, который станет частью уже действующего производственного комплекса "ЗапСибНефтехим" компании СИБУР. Какова стратегия в отношении крупного производства в регионе?- Такие крупные производства – безусловно, штучный товар, и много их не бывает. Для СИБУРа развитие Тобольской промышленной площадки очень выгодно и эффективно, потому что уже создана инфраструктура, и с каждым следующим проектом себестоимость продукта становится ниже. Потенциал этой площадки далеко не исчерпан.Продолжаем работать с нашими крупными партнерами, которые уже сегодня ведут нефтегазодобычу – компаниями "Роснефть" и "Уватнефтегаз". Совсем недавно мы общались в рамках форума. Есть хорошие перспективы на ближайшую пятилетку – в том числе, по разработке новых месторождений, несмотря на то, что нефть – трудноизвлекаемая. Продолжает у нас работу и "Сургутнефтегаз", и "Газпромнефть", поэтому в инвестиционноемких сферах мы будем работать над тем, чтобы появились большие, крупные, с точки зрения инвестиций, проекты.- В этом году вводились меры господдержки бизнеса, в частности, помощь в приобретении оборудования в лизинг. Развитие каких производств вы поддерживаете? И какие еще меры поддержки существуют и работают?- Лизинг как мера поддержки существует уже давно. И, наверное, сегодня это – самая эффективная и востребованная мера. С 2014 года мы выплатили 4,2 миллиарда рублей в виде поддержки по договорам лизинга. Мы компенсируем половину первоначального взноса, и, как правило, этой поддержкой пользуются промышленные предприятия. В том числе и те, которые ориентированы на выпуск продукции для нефтегазовой отрасли.Активно эту форму поддержки используют предприятия стройиндустрии, потому что сегодня - огромный спрос на строительные материалы. Также пользуются нашей поддержкой металлопереработка, фармацевтика, производители мебели, малые и средние предприятия. Для нас эта мера – одна из самых важных, поскольку мы вкладываем средства в обновление оборудования, даем возможность действующим и новым предприятиям увеличивать объемы производства.Но это – не единственная мера, которую мы реализуем. У нас на сегодня стабильное налоговое законодательство, связанное с одними из самых низких ставок в стране по упрощенной системе налогообложения. Для инвесторов, которые реализуют крупные проекты в рамках соглашений, мы даем практически нулевые ставки по нашим региональным и местным налогам.Наше Агентство инфраструктурного развития предоставляет земельные участки и помещения в аренду для предприятий, которые бы хотели построиться на земле. Работает фонд "Инвестагентство", через которое мы даем гарантии, выдаем льготные кредиты и осуществляем административное сопровождение всех инвестиционных проектов.У нас уже сложилась практика в последние пять лет – каждое утро понедельника начинается с инвестпланерки. Такой режим и такая система мер поддержки позволяют нам достигнуть тех результатов, о которых я говорил. 2022 год – не только рекордный по объему инвестиций, но и по сравнению с 2021 годом – досанкционным – показал рост почти в полтора раза.- Расскажите о социальной поддержке семей мобилизованных и добровольцев, а также ветеранов СВО?- Это для нас важнейший вопрос. Он всегда находится на контроле. Когда была объявлена частичная мобилизация, мы, понимая обстоятельства, в которых оказываются семьи, во всех наших муниципалитетах открыли семейно-социальные гостиные. Сейчас их работает 82. Основная их функция – стать местом, куда бы мамы, жены, дети могли приходить и получать весь комплекс услуг.В прошлом году была очень востребована психологическая поддержка. Мы понимали, в каких эмоциональных условиях оказались семьи. Оказывали и юридическую поддержку. Были востребованы консультации банка России в связи с каникулами по банковским кредитам.На сегодня действует уже 30 мер поддержки только для семей участников СВО. Большая часть направлена на поддержку детей – это и питание в школах детей всех возрастов и даже студентов, и посещение секций, кружков дополнительного образования, и классы продленного дня. Все перечисленное бесплатно. Отдельные меры поддержки направлены на жен мобилизованных, которые могут получить дополнительное профессиональное образование или переобучение.Есть и другие меры. У нас в регионе, как и во всей стране, по поручению президента идет социальная догазификация, когда в населенных пунктах, где уже есть газ, бесплатно, без привлечения денег граждан, газовая труба доводится до дома. У нас до этого действовали 43 льготных категории, которым мы доплачивали деньги (130 тысяч рублей) на подведение внутригазового оборудования. Мы добавили новую категорию – семьи военнослужащих вне зависимости от их материального статуса, чтобы семья, мама, родители имели возможность полностью бесплатно завести в дом газ.У нас, как и во всех регионах, работает филиал государственного фонда "Защитники Отечества", в который обращаются и семьи, и уже вернувшиеся воины. Сегодня, конечно, стоит задача комплексной медицинской и социальной реабилитации наших ребят (особенно тех, кто вернулся с ранениями). При необходимости – профессиональная переподготовка, если у них есть такое желание, для того, чтобы мы наших ребят, воинов, максимально адаптировали, вернули к мирной, гражданской жизни. Там же, через этот фонд мы осуществляем консультации семей военнослужащих по всем видам поддержки. Сегодня большая часть обращений связана с получением статуса ветерана боевых действий. Поэтому здесь очень эффективно работаем со всеми федеральными органами, с органами военного управления. У меня ежедневно отчет о количестве поступивших обращений – сколько выполнено, сколько находится в работе.- Недавно регион заключил концессионное соглашение на строительство кампуса в областном центре. Каким образом реализация проекта повлияет на научно-технический потенциал Тюменской области? Какие направления исследований будут в приоритете?- Для нас строительство кампуса – ключевой проект в развитии системы профессионального образования. Сегодня все регионы конкурируют за человеческий капитал. И эта конкуренция разворачивается как раз на поле высшего образования. Сегодня наши вузы по отдельности тоже проходят путь трансформации, повышают качество образования. У нас растет средний балл поступления, расширяется спектр подготовки с учетом современных требований рынка труда.Почему кампус называется межвузовским? Это не просто будет группа общежитий для разных университетов. Наша задача – сделать так, чтобы в этом месте мы смогли сконцентрировать весь интеллектуальный потенциал наших вузов для работы над ключевыми направлениями научно-технологического развития региона и страны. Для нас ключевыми направлениями будут новые материалы, технологический инжиниринг, а также все, что связано с нефтегазодобычей, транспортировкой, переработкой. Ну, и, конечно, третье направление – генетика и микробиология. Поэтому мы на этих направлениях будем концентрироваться, привлекать студентов со всей страны и из-за рубежа. Сюда же будем привлекать сильные педагогические и научные кадры. И, конечно, задача, чтобы не просто студенты здесь учились и получали хорошее образование. Задача, чтобы они интегрировались в нашу экономику. Чтобы на выходе из вуза уже были стартапы, готовые проекты, которые реализовались бы в новых предприятиях, и были бы востребованы заказчиками из числа уже действующих предприятий.- В этом году Тюменская область вошла в топ-10 по росту турпотока. При этом люди едут и в сельскую местность. Что их привлекает? Какие выводы сделаны по окончанию летнего туристического сезона?- Сегодня во многих регионах России вырос турпоток, интерес к внутреннему туризму очень большой, и мы в эту конкурентную борьбу тоже включились. Есть два важных направления, которые мы пропагандируем, рекламируем и которые являются привлекательными для туристов из других регионов.Первое – это история освоения Сибири, потому что Тобольск – первая столица большой Сибирской губернии и духовная столица Сибири на многие годы. Второе важное направление – это термальные курорты. И мы видим, что поток растет. По итогам восьми месяцев, по нашим данным, область посетили уже больше двух миллионов туристов, а к концу года совершенно точно будет больше трех.Также сегодня есть потребность не только у туристов из других регионов, но и у наших горожан в путешествиях в сельскую местность. Поэтому мы в прошлом году ввели дополнительную форму поддержки развития туризма – гранты на реализацию небольших проектов наших муниципалитетов. Было 60 заявок, 12 проектов в девяти муниципалитетах выиграли. Это проекты небольших глэмпингов, термальных комплексов вдоль дорог. На сегодня фермеры, которые активно занимаются производством сыра, делают туристические походы и показывают, как производится сыр. Сегодня у горожан, особенно у детей и молодых людей есть интерес к тому, как работает село, и мы не просто это понимаем, но еще и создаем конкретные, готовые туристические продукты, чтобы можно было приехать, посмотреть, послушать красивый рассказ, комфортно разместиться на ночлег. Поэтому это – комплексный продукт, мы им занимаемся, и результаты, в принципе, получаем хорошие.Я думаю, что в ближайшие годы совершенно точно туризм будет хорошим драйвером развития экономики и, в первую очередь, развития сектора малого и среднего бизнеса.

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https://ria.ru/20230829/tyumen-1893005312.html

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https://ria.ru/20230814/byudzhet-1890043963.html

тобольск

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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