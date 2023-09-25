https://ria.ru/20230925/milokhin-1898538578.html

Суд по иску к приемной семье Милохина перенесли

Суд по иску к приемной семье Милохина перенесли - РИА Новости, 25.09.2023

Суд по иску к приемной семье Милохина перенесли

Судебное заседание, где рассмотрят вопрос о сносе самовольной постройки приемной семьи блогера Дани Милохина в Анапе, перенесено на 16 октября, сообщили РИА... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T16:24

2023-09-25T16:24

2023-09-25T16:24

шоубиз

анапа

краснодарский край

даня милохин

россия

лига безопасного интернета

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КРАСНОДАР, 25 сен — РИА Новости. Судебное заседание, где рассмотрят вопрос о сносе самовольной постройки приемной семьи блогера Дани Милохина в Анапе, перенесено на 16 октября, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. "Заседание перенесено на 16 октября из-за неявки привлеченного лица, который не пришёл к назначенному времени, так как находился в больнице", — говорится в релизе. Ранее приемный отец блогера Дмитрий Тюленев записал видеообращение, рассказав о требованиях администрации Анапы снести два их дома. Он же сообщил, что был закрыт семейный магазин, который, по его словам, является единственным источником доходов. Пресс-служба мэрии объяснила поданный иск тем, что жилой дом построен с нарушениями, как и две хозпостройки, причем одна из них "имеет признаки магазина одежды", а ведение коммерческой деятельности на этом участке не предусмотрено. Кроме того, полагают власти Анапы, собственник самовольно занял территорию общего пользования в 71 квадратный метр. Уточняется, что сам Тюленев в Анапский районный суд пришел. В сентябре директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявила, что Милохин, "расстроивший многих россиян русофобскими заявлениями", вернулся из-за границы, и призвала отправить юношу служить в армию. Вскоре она же сообщила, что Милохин улетел в Дубай, что, по ее словам, стало результатом "консолидации и единения гражданского общества". Еще через неделю источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что блогер объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы.

https://ria.ru/20230920/milokhin-1897523914.html

анапа

краснодарский край

россия

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Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

анапа, краснодарский край, даня милохин, россия, лига безопасного интернета