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Суд по иску к приемной семье Милохина перенесли - РИА Новости, 25.09.2023
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Шоубиз
 
16:24 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/milokhin-1898538578.html
Суд по иску к приемной семье Милохина перенесли
Суд по иску к приемной семье Милохина перенесли - РИА Новости, 25.09.2023
Суд по иску к приемной семье Милохина перенесли
Судебное заседание, где рассмотрят вопрос о сносе самовольной постройки приемной семьи блогера Дани Милохина в Анапе, перенесено на 16 октября, сообщили РИА... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T16:24
2023-09-25T16:24
шоубиз
анапа
краснодарский край
даня милохин
россия
лига безопасного интернета
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КРАСНОДАР, 25 сен — РИА Новости. Судебное заседание, где рассмотрят вопрос о сносе самовольной постройки приемной семьи блогера Дани Милохина в Анапе, перенесено на 16 октября, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. "Заседание перенесено на 16 октября из-за неявки привлеченного лица, который не пришёл к назначенному времени, так как находился в больнице", — говорится в релизе. Ранее приемный отец блогера Дмитрий Тюленев записал видеообращение, рассказав о требованиях администрации Анапы снести два их дома. Он же сообщил, что был закрыт семейный магазин, который, по его словам, является единственным источником доходов. Пресс-служба мэрии объяснила поданный иск тем, что жилой дом построен с нарушениями, как и две хозпостройки, причем одна из них "имеет признаки магазина одежды", а ведение коммерческой деятельности на этом участке не предусмотрено. Кроме того, полагают власти Анапы, собственник самовольно занял территорию общего пользования в 71 квадратный метр. Уточняется, что сам Тюленев в Анапский районный суд пришел. В сентябре директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявила, что Милохин, "расстроивший многих россиян русофобскими заявлениями", вернулся из-за границы, и призвала отправить юношу служить в армию. Вскоре она же сообщила, что Милохин улетел в Дубай, что, по ее словам, стало результатом "консолидации и единения гражданского общества". Еще через неделю источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что блогер объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы.
https://ria.ru/20230920/milokhin-1897523914.html
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анапа, краснодарский край, даня милохин, россия, лига безопасного интернета
Шоубиз, Анапа, Краснодарский край, Даня Милохин, Россия, Лига безопасного интернета
Суд по иску к приемной семье Милохина перенесли

Суд по иску к приемной семье Дани Милохина в Анапе перенесен на октябрь

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкБлогер Даниил Милохин перед началом церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной Премии "Виктория" в Государственном Кремлевском Дворце
Блогер Даниил Милохин перед началом церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной Премии Виктория в Государственном Кремлевском Дворце - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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КРАСНОДАР, 25 сен — РИА Новости. Судебное заседание, где рассмотрят вопрос о сносе самовольной постройки приемной семьи блогера Дани Милохина в Анапе, перенесено на 16 октября, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
«
"Заседание перенесено на 16 октября из-за неявки привлеченного лица, который не пришёл к назначенному времени, так как находился в больнице", — говорится в релизе.
Ранее приемный отец блогера Дмитрий Тюленев записал видеообращение, рассказав о требованиях администрации Анапы снести два их дома. Он же сообщил, что был закрыт семейный магазин, который, по его словам, является единственным источником доходов.
Пресс-служба мэрии объяснила поданный иск тем, что жилой дом построен с нарушениями, как и две хозпостройки, причем одна из них "имеет признаки магазина одежды", а ведение коммерческой деятельности на этом участке не предусмотрено. Кроме того, полагают власти Анапы, собственник самовольно занял территорию общего пользования в 71 квадратный метр.
Уточняется, что сам Тюленев в Анапский районный суд пришел.
В сентябре директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявила, что Милохин, "расстроивший многих россиян русофобскими заявлениями", вернулся из-за границы, и призвала отправить юношу служить в армию.
Вскоре она же сообщила, что Милохин улетел в Дубай, что, по ее словам, стало результатом "консолидации и единения гражданского общества".
Еще через неделю источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что блогер объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы.
Блогер, рэп-исполнитель Даниил Милохин на III церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в Crocus City Hall - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
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ШоубизАнапаКраснодарский крайДаня МилохинРоссияЛига безопасного интернета
 
 
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