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"Почта России" ответила на слова Матвиенко о финансовой дыре - РИА Новости, 25.09.2023
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17:48 25.09.2023 (обновлено: 18:31 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/matvienko-1898558610.html
"Почта России" ответила на слова Матвиенко о финансовой дыре
"Почта России" ответила на слова Матвиенко о финансовой дыре - РИА Новости, 25.09.2023
"Почта России" ответила на слова Матвиенко о финансовой дыре
Финансовое положение "Почты России" сложное, но компания выполняет социальные функции в регионах, заявил гендиректор Михаил Волков в ответ на слова спикера... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T17:48
2023-09-25T18:31
экономика
валентина матвиенко
михаил волков
совет федерации рф
почта россии
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Финансовое положение "Почты России" сложное, но компания выполняет социальные функции в регионах, заявил гендиректор Михаил Волков в ответ на слова спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о финансовой дыре."В начале года финансовое положение компании было крайне непростым. За полгода нам удалось изменить тренд — почти в три раза сократить убыток от операционной деятельности, открыть многие временно закрытые отделения, вернуть людей. Но ситуация остается очень напряженной", — приводит слова гендиректора пресс-служба компании.Волков напомнил, что около 27 тысяч отделений "Почты России" находятся в сельских и удаленных населенных пунктах. Большинство из них имеют отрицательную маржинальность и несут исключительно социальную миссию, подчеркнул глава компании.Эти отделения нужны жителям, государству, но для их содержания необходима системная поддержка, подчеркнул гендиректор.Михаил Волков возглавил компанию в минувшем декабре.Матвиенко на заседании Совфеда заявила, что в бюджете "Почты России" существует и продолжает расти "финансовая дыра", возможно там идут и другие процессы, которые требуют участия силовых структур. Спикер призвала правительство выработать правильную модель существования компании.Согласно финансовой отчетности, чистый убыток "Почты России" за первое полугодие 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года сократился с 20,2 миллиарда рублей до 6,9 миллиарда рублей. При этом убыток от операционной деятельности в 2022 году составил 32,585 миллиарда рублей против прибыли в 4,671 миллиарда годом ранее.
https://ria.ru/20230703/zarplata-1881833467.html
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экономика, валентина матвиенко, михаил волков, совет федерации рф, почта россии
Экономика, Валентина Матвиенко, Михаил Волков, Совет Федерации РФ, Почта России
"Почта России" ответила на слова Матвиенко о финансовой дыре

"Почта России" ответила на слова Матвиенко о финансовой дыре

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДевушка опускает письмо в почтовый ящик
Девушка опускает письмо в почтовый ящик - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Девушка опускает письмо в почтовый ящик . Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Финансовое положение "Почты России" сложное, но компания выполняет социальные функции в регионах, заявил гендиректор Михаил Волков в ответ на слова спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о финансовой дыре.
"В начале года финансовое положение компании было крайне непростым. За полгода нам удалось изменить тренд — почти в три раза сократить убыток от операционной деятельности, открыть многие временно закрытые отделения, вернуть людей. Но ситуация остается очень напряженной", — приводит слова гендиректора пресс-служба компании.
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Волков напомнил, что около 27 тысяч отделений "Почты России" находятся в сельских и удаленных населенных пунктах. Большинство из них имеют отрицательную маржинальность и несут исключительно социальную миссию, подчеркнул глава компании.
Эти отделения нужны жителям, государству, но для их содержания необходима системная поддержка, подчеркнул гендиректор.
Михаил Волков возглавил компанию в минувшем декабре.
Матвиенко на заседании Совфеда заявила, что в бюджете "Почты России" существует и продолжает расти "финансовая дыра", возможно там идут и другие процессы, которые требуют участия силовых структур. Спикер призвала правительство выработать правильную модель существования компании.
Согласно финансовой отчетности, чистый убыток "Почты России" за первое полугодие 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года сократился с 20,2 миллиарда рублей до 6,9 миллиарда рублей. При этом убыток от операционной деятельности в 2022 году составил 32,585 миллиарда рублей против прибыли в 4,671 миллиарда годом ранее.
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ЭкономикаВалентина МатвиенкоМихаил ВолковСовет Федерации РФПочта России
 
 
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