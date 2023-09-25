https://ria.ru/20230925/matvienko-1898558610.html

"Почта России" ответила на слова Матвиенко о финансовой дыре

"Почта России" ответила на слова Матвиенко о финансовой дыре - РИА Новости, 25.09.2023

"Почта России" ответила на слова Матвиенко о финансовой дыре

Финансовое положение "Почты России" сложное, но компания выполняет социальные функции в регионах, заявил гендиректор Михаил Волков в ответ на слова спикера... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T17:48

2023-09-25T17:48

2023-09-25T18:31

экономика

валентина матвиенко

михаил волков

совет федерации рф

почта россии

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Финансовое положение "Почты России" сложное, но компания выполняет социальные функции в регионах, заявил гендиректор Михаил Волков в ответ на слова спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о финансовой дыре."В начале года финансовое положение компании было крайне непростым. За полгода нам удалось изменить тренд — почти в три раза сократить убыток от операционной деятельности, открыть многие временно закрытые отделения, вернуть людей. Но ситуация остается очень напряженной", — приводит слова гендиректора пресс-служба компании.Волков напомнил, что около 27 тысяч отделений "Почты России" находятся в сельских и удаленных населенных пунктах. Большинство из них имеют отрицательную маржинальность и несут исключительно социальную миссию, подчеркнул глава компании.Эти отделения нужны жителям, государству, но для их содержания необходима системная поддержка, подчеркнул гендиректор.Михаил Волков возглавил компанию в минувшем декабре.Матвиенко на заседании Совфеда заявила, что в бюджете "Почты России" существует и продолжает расти "финансовая дыра", возможно там идут и другие процессы, которые требуют участия силовых структур. Спикер призвала правительство выработать правильную модель существования компании.Согласно финансовой отчетности, чистый убыток "Почты России" за первое полугодие 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года сократился с 20,2 миллиарда рублей до 6,9 миллиарда рублей. При этом убыток от операционной деятельности в 2022 году составил 32,585 миллиарда рублей против прибыли в 4,671 миллиарда годом ранее.

https://ria.ru/20230703/zarplata-1881833467.html

https://realty.ria.ru/20230809/pochta-1889085897.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, валентина матвиенко, михаил волков, совет федерации рф, почта россии