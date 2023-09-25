https://ria.ru/20230925/matvienko-1898516838.html

Матвиенко сообщила о нехватке школьных учебников в регионах

Матвиенко сообщила о нехватке школьных учебников в регионах - РИА Новости, 25.09.2023

Матвиенко сообщила о нехватке школьных учебников в регионах

В целом ряде регионов не хватает школьных учебников, а цены на них взлетели, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T15:25

2023-09-25T15:25

2023-09-25T15:25

общество

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В целом ряде регионов не хватает школьных учебников, а цены на них взлетели, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Есть сигналы -...в целом ряде регионов не хватает учебников. Это такая системная проблема, потому что новые учебники не успели напечатать, не успели поставить, а цены взлетели космические на учебники", - сказала спикер в ходе пленарного заседания Соведа. Она отметила, что учебники должны быть во всех школах, при этом Минпросвещения тоже должно проанализировать, почему так произошло. "Может быть, ряд учебников старых можно использовать", - полагает она. По словам сенатора, не нужно никакой кампанейщины, нужно принимать меры, чтобы дети могли учиться нормально.

https://ria.ru/20230923/uchebnik-1898213037.html

https://ria.ru/20230918/uchebnik-1896917922.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, валентина матвиенко, совет федерации рф