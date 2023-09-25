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Матвиенко сообщила о нехватке школьных учебников в регионах - РИА Новости, 25.09.2023
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15:25 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/matvienko-1898516838.html
Матвиенко сообщила о нехватке школьных учебников в регионах
Матвиенко сообщила о нехватке школьных учебников в регионах - РИА Новости, 25.09.2023
Матвиенко сообщила о нехватке школьных учебников в регионах
В целом ряде регионов не хватает школьных учебников, а цены на них взлетели, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T15:25
2023-09-25T15:25
общество
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В целом ряде регионов не хватает школьных учебников, а цены на них взлетели, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Есть сигналы -...в целом ряде регионов не хватает учебников. Это такая системная проблема, потому что новые учебники не успели напечатать, не успели поставить, а цены взлетели космические на учебники", - сказала спикер в ходе пленарного заседания Соведа. Она отметила, что учебники должны быть во всех школах, при этом Минпросвещения тоже должно проанализировать, почему так произошло. "Может быть, ряд учебников старых можно использовать", - полагает она. По словам сенатора, не нужно никакой кампанейщины, нужно принимать меры, чтобы дети могли учиться нормально.
https://ria.ru/20230923/uchebnik-1898213037.html
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общество, валентина матвиенко, совет федерации рф
Общество, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко сообщила о нехватке школьных учебников в регионах

Матвиенко сообщила о нехватке школьных учебников в регионах и росте цен на них

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В целом ряде регионов не хватает школьных учебников, а цены на них взлетели, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Есть сигналы -...в целом ряде регионов не хватает учебников. Это такая системная проблема, потому что новые учебники не успели напечатать, не успели поставить, а цены взлетели космические на учебники", - сказала спикер в ходе пленарного заседания Соведа.
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Она отметила, что учебники должны быть во всех школах, при этом Минпросвещения тоже должно проанализировать, почему так произошло.
"Может быть, ряд учебников старых можно использовать", - полагает она.
По словам сенатора, не нужно никакой кампанейщины, нужно принимать меры, чтобы дети могли учиться нормально.
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ОбществоВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
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