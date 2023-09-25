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Матвиенко указала на финансовую дыру в бюджете "Почты России" - РИА Новости, 25.09.2023
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14:45 25.09.2023 (обновлено: 18:06 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/matvienko-1898507524.html
Матвиенко указала на финансовую дыру в бюджете "Почты России"
Матвиенко указала на финансовую дыру в бюджете "Почты России" - РИА Новости, 25.09.2023
Матвиенко указала на финансовую дыру в бюджете "Почты России"
В бюджете "Почты России" продолжает расти "финансовая дыра", сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пленарном заседании палаты. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T14:45
2023-09-25T18:06
валентина матвиенко
максим решетников
совет федерации рф
почта россии
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
экономика
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В бюджете "Почты России" продолжает расти "финансовая дыра", сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пленарном заседании палаты.&quot;Может быть, сделать все-таки тщательный анализ происходящего, может быть, там другие процессы идут, которые надо с участием правоохранительных органов поправить или других. Но невозможно, дыра в почте финансовая растет и растет, и никто не реагирует. И мы голову прячем в песок, думаем: рассосется, не рассосется&quot;, — отметила она.Об этом политик рассказала главе Минэкономразвития Максиму Решетникову, выступившему перед сенаторами.Матвиенко отметила, что законодатели шли навстречу всем предложениям "Почты России" по вопросам регулирования работы организации, принимая необходимые законы, но ее финансовое положение продолжает оставаться "очень печальным, и все это знают, и никто не принимает меры".По мнению законодателя, нужно выработать правильную финансовую модель существования "Почты России" и принять те меры, которые правительство считает нужными. &quot;Надо срочно поправить ситуацию. Чем дольше мы прикрываем глаза, тем там будет хуже и хуже&quot;, — считает Матвиенко.Политик подчеркнула, что почта нужна и ее надо сохранить. При этом нужно оперативно принимать решения, иначе "финансовая дыра превратится в огромную яму". По мнению парламентария, правительству нужно обсудить необходимые меры для оптимизации работы "Почты России", и сенаторы обратятся с этим вопросом в кабмин.В свою очередь, генеральный директор "Почты России" Михаил Волков, возглавивший организацию в декабре, в ответ на слова Матвиенко признал, что ситуация в компании сейчас остается очень напряженной. При этом он напомнил, что за полгода почте удалось сократить убыток от операционной деятельности почти в три раза, открыть многие временно закрытые отделения и вернуть людей. Волков также добавил, что 27 тысяч отделений расположены в селах или в удаленной местности. Большинство из них "имеют отрицательную маржинальность и несут исключительно социальную миссию". Такие пункты нужны людям и государству, но для их содержания требуется системная поддержка, указал он. Согласно отчетности компании по МСФО, чистый убыток "Почты России" за первое полугодие 2023 года сократился втрое — до 6,9 миллиарда рублей с 20,2 миллиарда за тот же период годом ранее. При этом убыток от операционной деятельности в 2022 году составил 32,585 миллиарда рублей против прибыли в 4,671 миллиарда годом ранее.
https://realty.ria.ru/20230809/pochta-1889085897.html
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валентина матвиенко, максим решетников, совет федерации рф, почта россии, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика
Валентина Матвиенко, Максим Решетников, Совет Федерации РФ, Почта России, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Экономика
Матвиенко указала на финансовую дыру в бюджете "Почты России"

Матвиенко сообщила о финансовой дыре в бюджете "Почты России"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЦентральный офис ФГУП "Почта России"
Центральный офис ФГУП Почта России - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Центральный офис ФГУП "Почта России". Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В бюджете "Почты России" продолжает расти "финансовая дыра", сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пленарном заседании палаты.
«

"Может быть, сделать все-таки тщательный анализ происходящего, может быть, там другие процессы идут, которые надо с участием правоохранительных органов поправить или других. Но невозможно, дыра в почте финансовая растет и растет, и никто не реагирует. И мы голову прячем в песок, думаем: рассосется, не рассосется", — отметила она.

Об этом политик рассказала главе Минэкономразвития Максиму Решетникову, выступившему перед сенаторами.
Матвиенко отметила, что законодатели шли навстречу всем предложениям "Почты России" по вопросам регулирования работы организации, принимая необходимые законы, но ее финансовое положение продолжает оставаться "очень печальным, и все это знают, и никто не принимает меры".
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По мнению законодателя, нужно выработать правильную финансовую модель существования "Почты России" и принять те меры, которые правительство считает нужными.
«

"Надо срочно поправить ситуацию. Чем дольше мы прикрываем глаза, тем там будет хуже и хуже", — считает Матвиенко.

Политик подчеркнула, что почта нужна и ее надо сохранить. При этом нужно оперативно принимать решения, иначе "финансовая дыра превратится в огромную яму".
По мнению парламентария, правительству нужно обсудить необходимые меры для оптимизации работы "Почты России", и сенаторы обратятся с этим вопросом в кабмин.
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В свою очередь, генеральный директор "Почты России" Михаил Волков, возглавивший организацию в декабре, в ответ на слова Матвиенко признал, что ситуация в компании сейчас остается очень напряженной. При этом он напомнил, что за полгода почте удалось сократить убыток от операционной деятельности почти в три раза, открыть многие временно закрытые отделения и вернуть людей.
Волков также добавил, что 27 тысяч отделений расположены в селах или в удаленной местности. Большинство из них "имеют отрицательную маржинальность и несут исключительно социальную миссию". Такие пункты нужны людям и государству, но для их содержания требуется системная поддержка, указал он.
Согласно отчетности компании по МСФО, чистый убыток "Почты России" за первое полугодие 2023 года сократился втрое — до 6,9 миллиарда рублей с 20,2 миллиарда за тот же период годом ранее. При этом убыток от операционной деятельности в 2022 году составил 32,585 миллиарда рублей против прибыли в 4,671 миллиарда годом ранее.
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