https://ria.ru/20230925/magate-1898475182.html

Лихачев высказался о работе МАГАТЭ

Лихачев высказался о работе МАГАТЭ - РИА Новости, 25.09.2023

Лихачев высказался о работе МАГАТЭ

Россия рассчитывает, что МАГАТЭ под руководством Рафаэля Гросси продолжит работать в рамках своего мандата, несмотря на попытки ряда стран политизировать работу РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T13:03

2023-09-25T13:03

2023-09-25T13:33

магатэ

россия

вена

алексей лихачев

рафаэль гросси

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия рассчитывает, что МАГАТЭ под руководством Рафаэля Гросси продолжит работать в рамках своего мандата, несмотря на попытки ряда стран политизировать работу агентства, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.Глава "Росатома", выступая в Вене на генеральной конференции МАГАТЭ, поздравил Гросси с переназначением на пост гендиректора агентства."Мы положительно оцениваем работу МАГАТЭ под руководством господина Гросси в это непростое время. Рассчитываем, что его опыт и его профессионализм и впредь позволит МАГАТЭ оставаться в рамках своего мандата, несмотря на попытки ряда государств политизировать работу агентства", - сказал Лихачев.Россия продолжит финансировать крупные проекты МАГАТЭ по ряду направлений, отметил Лихачев. "МАГАТЭ может в полной мере в будущем рассчитывать на нашу поддержку и сотрудничество", - подчеркнул глава "Росатома".

https://ria.ru/20230925/zaes-1898480778.html

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магатэ, россия, вена, алексей лихачев, рафаэль гросси, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"