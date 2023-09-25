https://ria.ru/20230925/magate-1898475182.html
Лихачев высказался о работе МАГАТЭ
Лихачев высказался о работе МАГАТЭ - РИА Новости, 25.09.2023
Лихачев высказался о работе МАГАТЭ
Россия рассчитывает, что МАГАТЭ под руководством Рафаэля Гросси продолжит работать в рамках своего мандата, несмотря на попытки ряда стран политизировать работу РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T13:03
2023-09-25T13:03
2023-09-25T13:33
магатэ
россия
вена
алексей лихачев
рафаэль гросси
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия рассчитывает, что МАГАТЭ под руководством Рафаэля Гросси продолжит работать в рамках своего мандата, несмотря на попытки ряда стран политизировать работу агентства, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.Глава "Росатома", выступая в Вене на генеральной конференции МАГАТЭ, поздравил Гросси с переназначением на пост гендиректора агентства."Мы положительно оцениваем работу МАГАТЭ под руководством господина Гросси в это непростое время. Рассчитываем, что его опыт и его профессионализм и впредь позволит МАГАТЭ оставаться в рамках своего мандата, несмотря на попытки ряда государств политизировать работу агентства", - сказал Лихачев.Россия продолжит финансировать крупные проекты МАГАТЭ по ряду направлений, отметил Лихачев. "МАГАТЭ может в полной мере в будущем рассчитывать на нашу поддержку и сотрудничество", - подчеркнул глава "Росатома".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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магатэ, россия, вена, алексей лихачев, рафаэль гросси, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
МАГАТЭ, Россия, Вена, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев высказался о работе МАГАТЭ
Лихачев: РФ рассчитывает, что МАГАТЭ продолжит работать в рамках своего мандата
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия рассчитывает, что МАГАТЭ под руководством Рафаэля Гросси продолжит работать в рамках своего мандата, несмотря на попытки ряда стран политизировать работу агентства, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Глава "Росатома", выступая в Вене
на генеральной конференции МАГАТЭ, поздравил Гросси с переназначением на пост гендиректора агентства.
"Мы положительно оцениваем работу МАГАТЭ под руководством господина Гросси в это непростое время. Рассчитываем, что его опыт и его профессионализм и впредь позволит МАГАТЭ оставаться в рамках своего мандата, несмотря на попытки ряда государств политизировать работу агентства", - сказал Лихачев.
Россия продолжит финансировать крупные проекты МАГАТЭ по ряду направлений, отметил Лихачев. "МАГАТЭ может в полной мере в будущем рассчитывать на нашу поддержку и сотрудничество", - подчеркнул глава "Росатома".
Лихачев назвал безрассудные действия ВСУ источником угроз для ЗАЭС