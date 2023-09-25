Рейтинг@Mail.ru
Лихачев высказался о работе МАГАТЭ - РИА Новости, 25.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:03 25.09.2023 (обновлено: 13:33 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/magate-1898475182.html
Лихачев высказался о работе МАГАТЭ
Лихачев высказался о работе МАГАТЭ - РИА Новости, 25.09.2023
Лихачев высказался о работе МАГАТЭ
Россия рассчитывает, что МАГАТЭ под руководством Рафаэля Гросси продолжит работать в рамках своего мандата, несмотря на попытки ряда стран политизировать работу РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T13:03
2023-09-25T13:33
магатэ
россия
вена
алексей лихачев
рафаэль гросси
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826666375_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8ed6b38d06a89f6d2e5a1716b8e54599.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия рассчитывает, что МАГАТЭ под руководством Рафаэля Гросси продолжит работать в рамках своего мандата, несмотря на попытки ряда стран политизировать работу агентства, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.Глава "Росатома", выступая в Вене на генеральной конференции МАГАТЭ, поздравил Гросси с переназначением на пост гендиректора агентства."Мы положительно оцениваем работу МАГАТЭ под руководством господина Гросси в это непростое время. Рассчитываем, что его опыт и его профессионализм и впредь позволит МАГАТЭ оставаться в рамках своего мандата, несмотря на попытки ряда государств политизировать работу агентства", - сказал Лихачев.Россия продолжит финансировать крупные проекты МАГАТЭ по ряду направлений, отметил Лихачев. "МАГАТЭ может в полной мере в будущем рассчитывать на нашу поддержку и сотрудничество", - подчеркнул глава "Росатома".
https://ria.ru/20230925/zaes-1898480778.html
россия
вена
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826666375_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cee78fe7c8c7161eeeaa6fb048a8877a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
магатэ, россия, вена, алексей лихачев, рафаэль гросси, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
МАГАТЭ, Россия, Вена, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев высказался о работе МАГАТЭ

Лихачев: РФ рассчитывает, что МАГАТЭ продолжит работать в рамках своего мандата

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия рассчитывает, что МАГАТЭ под руководством Рафаэля Гросси продолжит работать в рамках своего мандата, несмотря на попытки ряда стран политизировать работу агентства, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Глава "Росатома", выступая в Вене на генеральной конференции МАГАТЭ, поздравил Гросси с переназначением на пост гендиректора агентства.
"Мы положительно оцениваем работу МАГАТЭ под руководством господина Гросси в это непростое время. Рассчитываем, что его опыт и его профессионализм и впредь позволит МАГАТЭ оставаться в рамках своего мандата, несмотря на попытки ряда государств политизировать работу агентства", - сказал Лихачев.
Россия продолжит финансировать крупные проекты МАГАТЭ по ряду направлений, отметил Лихачев. "МАГАТЭ может в полной мере в будущем рассчитывать на нашу поддержку и сотрудничество", - подчеркнул глава "Росатома".
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Лихачев назвал безрассудные действия ВСУ источником угроз для ЗАЭС
Вчера, 13:17
 
МАГАТЭРоссияВенаАлексей ЛихачевРафаэль ГроссиГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала