https://ria.ru/20230925/lorak-1898505819.html

"Чиста": общественники закончили проверку в отношении Ани Лорак

"Чиста": общественники закончили проверку в отношении Ани Лорак - РИА Новости, 25.09.2023

"Чиста": общественники закончили проверку в отношении Ани Лорак

Виталий Бородин, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, сообщил в своем Telegram-канале, что певица Ани Лорак, которую ранее... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T14:55

2023-09-25T14:55

2023-09-25T14:55

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Виталий Бородин, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, сообщил в своем Telegram-канале, что певица Ани Лорак, которую ранее подозревали в поддержке ВСУ, "перед законом чиста"."Тема полностью закрыта, Ани Лорак перед законом чиста, — заявил Бородин.— Если кто-то еще вздумает на ней попиариться, то мы будем ее юридически защищать и поможем отстоять ее права. В руках у меня документы, ответы на наши обращения из всех ведомств".Общественный деятель добавил, что у артистки "железные нервы", в отличие от многих ее коллег по сцене. "То, что она смогла вынести такой информационный накал и пройти такую серьезную проверку, заслуживает уважения. Не каждый артист сможет на себе испытать такой груз. Пугачева, Галкин* и Вайкуле не выдержали и убежали. Вот их и нужно привлекать к ответственности по всей строгости закона Российской Федерации", — считает Виталий Бородин. На фоне того, что у активистов не осталось претензий к певице, концерт Ани Лорак 27 сентября в "Крокус Сити Холле", который долгое время находился на грани отмены, состоится. Артистка выйдет к зрителям по случаю своего 45-летия. Ранее Виталий Бородин, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, призвал убрать артистку из эфира НТВ (Лорак вошла в состав жюри нового сезона "Ты супер!", – Прим. ред.), а также отменить ее концерт в Москве. В своем обращении он напомнил, что знаменитость не высказала свою позицию по поводу СВО. "Мы напишем ряд обращений, в том числе руководителю НТВ с просьбой убрать Ани Лорак с российского эфира", – пригрозил тогда общественник.Сама исполнительница долгое время не комментировала эту тему. Но в апреле она заявила, что не оказывала финансовую поддержку украинской армии."Тема военных действий для меня особенная – мой брат погиб в Афганистане, когда мне было девять лет. Я поэтому ничего не буду передавать на военные нужды никогда. Я хочу быть подальше от этого. Я живу творчеством, я далека от политики. Я просто хочу петь", – пояснила исполнительница.По словам артистки, слухи о ее финансовой помощи ВСУ появились после благотворительного онлайн-концерта. Она отметила, что собирала средства для пострадавших женщин.

https://ria.ru/20230815/lorak-1890219429.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, ани лорак, знаменитости, москва, нтв (телеканал), крокус сити холл