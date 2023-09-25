https://ria.ru/20230925/konflikt-1898603281.html

Экс-лидер Кирибати озабочен, что ООН не предотвратила конфликт на Украине

Экс-лидер Кирибати озабочен, что ООН не предотвратила конфликт на Украине - РИА Новости, 25.09.2023

Экс-лидер Кирибати озабочен, что ООН не предотвратила конфликт на Украине

Экс-президент Кирибати и действующий постоянный представитель тихоокеанского государства в ООН Тебуроро Тито озабочен неспособностью организации предотвратить... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T22:31

2023-09-25T22:31

2023-09-25T22:31

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ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Экс-президент Кирибати и действующий постоянный представитель тихоокеанского государства в ООН Тебуроро Тито озабочен неспособностью организации предотвратить конфликт на Украине, призывает к интенсификации диалога, об этом он заявил РИА Новости на полях ГА ООН в Нью-Йорке. "Я озабочен, что наша Организация объединенных наций... Не смогла предотвратить конфликт, который сейчас происходит на Украине", - сказал экс-глава островного государства. "Возможно, если бы руководство ООН, все люди, эксперты и все крупные члены организации собрались для обсуждения того, что идет не так, я уверен, что его (конфликта - ред.) не произошло бы", - подчеркнул собеседник агентства. Тито подчеркнул необходимость диалога и обсуждения любых возникающих разногласий. "Разговаривайте, вероятно, этого (урегулирования - ред.) не произойдет за один день, могут потребоваться недели и месяцы, но нужно продолжать диалог и в конечном итоге люди начнут улыбаться друг другу и двигаться вперед", - уверен он. По его словам, ООН следовало более активно участвовать в ситуации между Россией и Украиной "с первого дня". Тот факт, что ситуация до сих пор остается нерешенной и ООН продолжает "спать" бывший политик считает "позором". "Генеральный секретарь ООН должен выступить в качестве миротворца и призвать всех лидеров и, может быть, создать миротворческий орган, который позволит создать условия для диалога и разрешения ситуации", - заявил Тито. По его оценке, свой вклад в урегулирование могли бы внести как действующие, так и бывшие руководители африканских, тихоокеанских, азиатских и латиноамериканских стран, в том числе он сам. "Я - один из бывших лидеров и готов вносить свой вклад", - отметил собеседник агентства. По его мнению, все страны - "члены одной человеческой семьи и должны работать вместе". "Давайте не исключать никого, а продолжать работать вместе как семья, продолжать (диалог - ред.), быть терпеливыми и надеется на то, что мы сможем восстановиться и вернуться к нормальной жизни" - сказал представитель Кирибати. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По словам Путина, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230925/reformirovanie-1898601374.html

https://ria.ru/20230925/nesootvetstvie-1898595027.html

https://ria.ru/20230923/oruzhie-1898268883.html

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в мире, россия, владимир путин, оон, нато, украина, кирибати