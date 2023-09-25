https://ria.ru/20230925/katamaran-1898564180.html

Конюхов впервые в мире переплывет океан на катамаране на солнечной энергии

Конюхов впервые в мире переплывет океан на катамаране на солнечной энергии - РИА Новости, 25.09.2023

Конюхов впервые в мире переплывет океан на катамаране на солнечной энергии

Знаменитый путешественник Федор Конюхов планирует совершить первый в истории одиночный переход через Тихий океан на катамаране на солнечной энергии с научной... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T18:02

2023-09-25T18:02

2023-09-25T18:02

космос - риа наука

тихий океан

федор конюхов

атлантический океан

карибские острова

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Знаменитый путешественник Федор Конюхов планирует совершить первый в истории одиночный переход через Тихий океан на катамаране на солнечной энергии с научной программой по исследованию микропластика, сообщил путешественник журналистам. "Я ухожу на шесть месяцев, у меня программа – микропластик в океане. Я пойду на катамаране, это будет на солнечных батареях", - сказал Конюхов журналистам. На официальном сайте путешественника уточняется, что в рамках проекта Конюхов должен совершить первый в истории одиночный переход через Тихий океан на катамаране на солнечной энергии. На первом этапе экспедиции путешественник преодолеет путь через Атлантический океан от Канарских до Карибских островов. На втором этапе – от Чили до Австралии через Тихий океан. В переходе Конюхов будет вести видео-дневник и проводить экологический мониторинг океана, ежедневно отмечая наличие или отсутствие пластиковых отходов в морской воде. Завершить строительство катамарана планируется уже в этом году. Конюхов подчеркнул, что его путешествия всегда включают научную программу, хотя об этом не так часто упоминают в СМИ. "Я прилетел, еще не приземлился, все знают, что я побил мировой рекорд. А наука – забрали, расшифровали и через полгода выпустили маленькую книжечку… интересную только для ученых, для малого круга", - добавил путешественник.

https://ria.ru/20230925/konyukhov-1898552724.html

https://ria.ru/20230807/puteshestviya-1888270661.html

тихий океан

атлантический океан

карибские острова

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космос - риа наука, тихий океан, федор конюхов, атлантический океан, карибские острова