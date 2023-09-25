https://ria.ru/20230925/karabakh-1898588592.html

Госдеп: США работают над созданием международной миссии для Карабаха

Госдеп: США работают над созданием международной миссии для Карабаха - РИА Новости, 25.09.2023

Госдеп: США работают над созданием международной миссии для Карабаха

США работают над созданием международной миссии, которая бы следила за выполнением Азербайджаном своих обязательств в части обеспечения прав и безопасности... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T20:31

2023-09-25T20:31

2023-09-25T20:52

сша

государственный департамент сша

нагорный карабах

азербайджан

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ВАШИНГТОН, 25 сен – РИА Новости. США работают над созданием международной миссии, которая бы следила за выполнением Азербайджаном своих обязательств в части обеспечения прав и безопасности жителей Нагорного Карабаха, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер."Мы считаем, что необходима международная миссия для обеспечения жителям Нагорного Карабаха и международного сообщества транспарентности, заверений и уверенности в том, что их права и безопасность будут защищены, в соответствии с публичными заявлениями, которые сделал Азербайджан", - сказал Миллер на брифинге для журналистов.Он добавил, что такая инициатива "активно обсуждается", и США работают над ней вместе с союзниками.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

сша

нагорный карабах

азербайджан

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сша, государственный департамент сша, нагорный карабах, азербайджан