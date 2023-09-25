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Госдеп: США работают над созданием международной миссии для Карабаха - РИА Новости, 25.09.2023
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20:31 25.09.2023 (обновлено: 20:52 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/karabakh-1898588592.html
Госдеп: США работают над созданием международной миссии для Карабаха
Госдеп: США работают над созданием международной миссии для Карабаха - РИА Новости, 25.09.2023
Госдеп: США работают над созданием международной миссии для Карабаха
США работают над созданием международной миссии, которая бы следила за выполнением Азербайджаном своих обязательств в части обеспечения прав и безопасности... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T20:31
2023-09-25T20:52
сша
государственный департамент сша
нагорный карабах
азербайджан
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ВАШИНГТОН, 25 сен – РИА Новости. США работают над созданием международной миссии, которая бы следила за выполнением Азербайджаном своих обязательств в части обеспечения прав и безопасности жителей Нагорного Карабаха, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер."Мы считаем, что необходима международная миссия для обеспечения жителям Нагорного Карабаха и международного сообщества транспарентности, заверений и уверенности в том, что их права и безопасность будут защищены, в соответствии с публичными заявлениями, которые сделал Азербайджан", - сказал Миллер на брифинге для журналистов.Он добавил, что такая инициатива "активно обсуждается", и США работают над ней вместе с союзниками.
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сша
нагорный карабах
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сша, государственный департамент сша, нагорный карабах, азербайджан
США, Государственный департамент США, Нагорный Карабах, Азербайджан
Госдеп: США работают над созданием международной миссии для Карабаха

Госдеп: США работают над созданием международной миссии для Нагорного Карабаха

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВид на город Степанакерт
Вид на город Степанакерт - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
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ВАШИНГТОН, 25 сен – РИА Новости. США работают над созданием международной миссии, которая бы следила за выполнением Азербайджаном своих обязательств в части обеспечения прав и безопасности жителей Нагорного Карабаха, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
"Мы считаем, что необходима международная миссия для обеспечения жителям Нагорного Карабаха и международного сообщества транспарентности, заверений и уверенности в том, что их права и безопасность будут защищены, в соответствии с публичными заявлениями, которые сделал Азербайджан", - сказал Миллер на брифинге для журналистов.
Он добавил, что такая инициатива "активно обсуждается", и США работают над ней вместе с союзниками.
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СШАГосударственный департамент СШАНагорный КарабахАзербайджан
 
 
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