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Алиев выразил уверенность в успехе интеграции карабахских армян - РИА Новости, 25.09.2023
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15:42 25.09.2023 (обновлено: 16:16 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/karabakh-1898521975.html
Алиев выразил уверенность в успехе интеграции карабахских армян
Алиев выразил уверенность в успехе интеграции карабахских армян - РИА Новости, 25.09.2023
Алиев выразил уверенность в успехе интеграции карабахских армян
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что процесс реинтеграции карабахских армян в азербайджанское общество пройдет успешно. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T15:42
2023-09-25T16:16
в мире
азербайджан
ситуация в нагорном карабахе
ильхам алиев
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БАКУ, 25 сен – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что процесс реинтеграции карабахских армян в азербайджанское общество пройдет успешно."Азербайджан уже начал гуманитарную помощь армянским жителям Карабаха – топливо, продукты питания, лекарственные препараты и так далее. Это говорит о том, что проживающие в Карабахском регионе люди независимо от их национальностей являются гражданами Азербайджана. Их безопасность и права будут обеспечены со стороны азербайджанского государства. Сегодня прошла вторая встреча представителей Баку и Карабаха. Я уверен, что процесс реинтеграции карабахских армян в азербайджанское общество пройдет успешно", - заявил Алиев во время совместного заявления для прессы с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, находящимся с визитом в Нахичевани.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
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в мире, азербайджан, ситуация в нагорном карабахе, ильхам алиев
В мире, Азербайджан, Ситуация в Нагорном Карабахе, Ильхам Алиев
Алиев выразил уверенность в успехе интеграции карабахских армян

Алиев заявил, что уверен в успешной интеграции карабахских армян

© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 25 сен – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что процесс реинтеграции карабахских армян в азербайджанское общество пройдет успешно.
"Азербайджан уже начал гуманитарную помощь армянским жителям Карабаха – топливо, продукты питания, лекарственные препараты и так далее. Это говорит о том, что проживающие в Карабахском регионе люди независимо от их национальностей являются гражданами Азербайджана. Их безопасность и права будут обеспечены со стороны азербайджанского государства. Сегодня прошла вторая встреча представителей Баку и Карабаха. Я уверен, что процесс реинтеграции карабахских армян в азербайджанское общество пройдет успешно", - заявил Алиев во время совместного заявления для прессы с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, находящимся с визитом в Нахичевани.
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