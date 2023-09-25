https://ria.ru/20230925/karabakh-1898521975.html
Алиев выразил уверенность в успехе интеграции карабахских армян
Алиев выразил уверенность в успехе интеграции карабахских армян - РИА Новости, 25.09.2023
Алиев выразил уверенность в успехе интеграции карабахских армян
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что процесс реинтеграции карабахских армян в азербайджанское общество пройдет успешно. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T15:42
2023-09-25T15:42
2023-09-25T16:16
в мире
азербайджан
ситуация в нагорном карабахе
ильхам алиев
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БАКУ, 25 сен – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что процесс реинтеграции карабахских армян в азербайджанское общество пройдет успешно."Азербайджан уже начал гуманитарную помощь армянским жителям Карабаха – топливо, продукты питания, лекарственные препараты и так далее. Это говорит о том, что проживающие в Карабахском регионе люди независимо от их национальностей являются гражданами Азербайджана. Их безопасность и права будут обеспечены со стороны азербайджанского государства. Сегодня прошла вторая встреча представителей Баку и Карабаха. Я уверен, что процесс реинтеграции карабахских армян в азербайджанское общество пройдет успешно", - заявил Алиев во время совместного заявления для прессы с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, находящимся с визитом в Нахичевани.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, ситуация в нагорном карабахе, ильхам алиев
В мире, Азербайджан, Ситуация в Нагорном Карабахе, Ильхам Алиев
Алиев выразил уверенность в успехе интеграции карабахских армян
Алиев заявил, что уверен в успешной интеграции карабахских армян