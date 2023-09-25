https://ria.ru/20230925/karabakh-1898521975.html

Алиев выразил уверенность в успехе интеграции карабахских армян

Алиев выразил уверенность в успехе интеграции карабахских армян - РИА Новости, 25.09.2023

Алиев выразил уверенность в успехе интеграции карабахских армян

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что процесс реинтеграции карабахских армян в азербайджанское общество пройдет успешно. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T15:42

2023-09-25T15:42

2023-09-25T16:16

в мире

азербайджан

ситуация в нагорном карабахе

ильхам алиев

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БАКУ, 25 сен – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что процесс реинтеграции карабахских армян в азербайджанское общество пройдет успешно."Азербайджан уже начал гуманитарную помощь армянским жителям Карабаха – топливо, продукты питания, лекарственные препараты и так далее. Это говорит о том, что проживающие в Карабахском регионе люди независимо от их национальностей являются гражданами Азербайджана. Их безопасность и права будут обеспечены со стороны азербайджанского государства. Сегодня прошла вторая встреча представителей Баку и Карабаха. Я уверен, что процесс реинтеграции карабахских армян в азербайджанское общество пройдет успешно", - заявил Алиев во время совместного заявления для прессы с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, находящимся с визитом в Нахичевани.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, азербайджан, ситуация в нагорном карабахе, ильхам алиев