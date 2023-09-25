https://ria.ru/20230925/kanada-1898505166.html

Голландский депутат возмутился чествованием эсэсовца в Канаде

Голландский депутат возмутился чествованием эсэсовца в Канаде - РИА Новости, 25.09.2023

Голландский депутат возмутился чествованием эсэсовца в Канаде

Депутат голландской партии "Форум за демократию" (FVD), европарламентарий Марсель де Грааф в социальной сети X, комментируя чествование 98-летнего эсэсовца в... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T14:38

2023-09-25T14:38

2023-09-25T14:38

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ГААГА, 25 сен - РИА Новости. Депутат голландской партии "Форум за демократию" (FVD), европарламентарий Марсель де Грааф в социальной сети X, комментируя чествование 98-летнего эсэсовца в парламенте Канады во время выступления Владимира Зеленского, задался вопросом о том, не в нормализации ли нацизма заключается поддержка Киева. "Эсэсовцу аплодируют во время выступления Зеленского. В этом ли заключается поддержка Украины - в нормализации нацизма? Левая элита отвратительна", - написал де Грааф. На пятничное заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже".

https://ria.ru/20230925/skandal-1898490583.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, канада, киев, украина, владимир зеленский