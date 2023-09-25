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Голландский депутат возмутился чествованием эсэсовца в Канаде - РИА Новости, 25.09.2023
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14:38 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/kanada-1898505166.html
Голландский депутат возмутился чествованием эсэсовца в Канаде
Голландский депутат возмутился чествованием эсэсовца в Канаде - РИА Новости, 25.09.2023
Голландский депутат возмутился чествованием эсэсовца в Канаде
Депутат голландской партии "Форум за демократию" (FVD), европарламентарий Марсель де Грааф в социальной сети X, комментируя чествование 98-летнего эсэсовца в... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T14:38
2023-09-25T14:38
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ГААГА, 25 сен - РИА Новости. Депутат голландской партии "Форум за демократию" (FVD), европарламентарий Марсель де Грааф в социальной сети X, комментируя чествование 98-летнего эсэсовца в парламенте Канады во время выступления Владимира Зеленского, задался вопросом о том, не в нормализации ли нацизма заключается поддержка Киева. "Эсэсовцу аплодируют во время выступления Зеленского. В этом ли заключается поддержка Украины - в нормализации нацизма? Левая элита отвратительна", - написал де Грааф. На пятничное заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже".
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в мире, канада, киев, украина, владимир зеленский
В мире, Канада, Киев, Украина, Владимир Зеленский
Голландский депутат возмутился чествованием эсэсовца в Канаде

Голландский депутат возмутился чествованием эсэсовца в парламенте Канады

© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Читать ria.ru в
ГААГА, 25 сен - РИА Новости. Депутат голландской партии "Форум за демократию" (FVD), европарламентарий Марсель де Грааф в социальной сети X, комментируя чествование 98-летнего эсэсовца в парламенте Канады во время выступления Владимира Зеленского, задался вопросом о том, не в нормализации ли нацизма заключается поддержка Киева.
"Эсэсовцу аплодируют во время выступления Зеленского. В этом ли заключается поддержка Украины - в нормализации нацизма? Левая элита отвратительна", - написал де Грааф.
На пятничное заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже".
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