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Глава МИД Венесуэлы объяснил, к чему приведет потакание Европы замыслам США
Глава МИД Венесуэлы объяснил, к чему приведет потакание Европы замыслам США - РИА Новости, 25.09.2023
Глава МИД Венесуэлы объяснил, к чему приведет потакание Европы замыслам США
Дальнейшее потворство замыслам США приведет к ослаблению Европы, страны региона должны самостоятельно определить свою судьбу, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T07:07
2023-09-25T07:07
2023-09-25T07:07
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ООН, 25 сен – РИА Новости. Дальнейшее потворство замыслам США приведет к ослаблению Европы, страны региона должны самостоятельно определить свою судьбу, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто."Если Европа продолжит склоняться к замыслам США, то мы увидим все более ослабленную Европу. У Европы есть альтернатива - она должна сама определять свою судьбу", - сказал Пинто на полях мероприятий недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.Министр, в прошлом занимавший дипломатический пост в Брюсселе, выразил надежду на то, что европейские страны последуют именно такому пути, что в будущем позволит им стать важным самостоятельным политическим полюсом."К сожалению, по тем признакам, которые мы видим, внутри Европы есть политическая сила, которая предпочитает быть подогнанной к полюсу Соединенных Штатов", - отметил глава венесуэльского МИД.
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европа, сша, венесуэла, оон, в мире
Европа, США, Венесуэла, ООН, В мире
Глава МИД Венесуэлы объяснил, к чему приведет потакание Европы замыслам США
Глава МИД Венесуэлы Пинто: потакание интересам США приведет к ослаблению Европы