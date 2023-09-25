https://ria.ru/20230925/evropa-1898405328.html

Глава МИД Венесуэлы объяснил, к чему приведет потакание Европы замыслам США

Глава МИД Венесуэлы объяснил, к чему приведет потакание Европы замыслам США - РИА Новости, 25.09.2023

Глава МИД Венесуэлы объяснил, к чему приведет потакание Европы замыслам США

Дальнейшее потворство замыслам США приведет к ослаблению Европы, страны региона должны самостоятельно определить свою судьбу, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T07:07

2023-09-25T07:07

2023-09-25T07:07

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ООН, 25 сен – РИА Новости. Дальнейшее потворство замыслам США приведет к ослаблению Европы, страны региона должны самостоятельно определить свою судьбу, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто."Если Европа продолжит склоняться к замыслам США, то мы увидим все более ослабленную Европу. У Европы есть альтернатива - она должна сама определять свою судьбу", - сказал Пинто на полях мероприятий недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.Министр, в прошлом занимавший дипломатический пост в Брюсселе, выразил надежду на то, что европейские страны последуют именно такому пути, что в будущем позволит им стать важным самостоятельным политическим полюсом."К сожалению, по тем признакам, которые мы видим, внутри Европы есть политическая сила, которая предпочитает быть подогнанной к полюсу Соединенных Штатов", - отметил глава венесуэльского МИД.

https://ria.ru/20230925/zavisimost-1898398546.html

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европа, сша, венесуэла, оон, в мире