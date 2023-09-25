https://ria.ru/20230925/ekonomika-1898511329.html
Российская экономика прошла самый тяжелый период, заявила Матвиенко
Российская экономика прошла самый тяжелый период, заявила Матвиенко - РИА Новости, 25.09.2023
Российская экономика прошла самый тяжелый период, заявила Матвиенко
Экономика России выходит на траекторию роста, самый тяжелый период мы преодолели, но это не значит, что впереди нас ждут тепличные условия, заявила спикер... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T14:57
2023-09-25T14:57
2023-09-25T14:58
экономика
валентина матвиенко
совет федерации рф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Экономика России выходит на траекторию роста, самый тяжелый период мы преодолели, но это не значит, что впереди нас ждут тепличные условия, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. В Совете Федерации в понедельник в рамках "правительственного часа" выступил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По итогам выступления министра, Матвиенко отметила, что нужен комплекс мер, "только одним повышением ключевой ставки ЦБ не решить задач". При этом она отметила, что мы, несмотря на условия тяжелейшие, вышли на траекторию роста". И сегодня уже говорим, сколько процентов роста ВВП, о росте экономики, сказала спикер. "Это говорит, что самый тяжелый период мы преодолели, но это не значит, что впереди нас ждут тепличные условия. Поэтому (надо) в таком же темпе продолжать дальше наращивать обороты", - подчеркнула она. И, конечно, в Совете Федерации заинтересованы в развитии экономик субъектов РФ, заключила парламентарий.
https://ria.ru/20230921/ekonomika-1897896184.html
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экономика, валентина матвиенко, совет федерации рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Российская экономика прошла самый тяжелый период, заявила Матвиенко
Матвиенко: экономика России прошла тяжелый период и вышла на траекторию роста