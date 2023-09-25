https://ria.ru/20230925/draka-1898586888.html

Мужчина скончался от травм после драки на борту самолета

Мужчина скончался от травм после драки на борту самолета - РИА Новости, 25.09.2023

Мужчина скончался от травм после драки на борту самолета

Мужчина, летевший самолетом из Санкт-Петербурга в Минеральные Воды, скончался от полученных травм в результате драки с одним из пассажиров на борту, сообщает... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T20:19

2023-09-25T20:19

2023-09-25T20:19

происшествия

санкт-петербург

минеральные воды

россия

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ПЯТИГОРСК, 25 сен - РИА Новости. Мужчина, летевший самолетом из Санкт-Петербурга в Минеральные Воды, скончался от полученных травм в результате драки с одним из пассажиров на борту, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по СКФО. "Один из мужчин нанес другому телесные повреждения. В процессе ссоры один из пассажиров сделал им замечание по поводу поведения, после чего получил удар рукой в область головы", — информирует ведомство в Telegram-канале. Отмечается, что драку устроили 41-летний житель Санкт-Петербурга и 36-летний житель Пятигорска. После потасовки обоих дебоширов доставили в отделение полиции в аэропорту Минеральных Вод. "В аэровокзальном комплексе пятигорцу стало плохо. Полицейские незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие врачи проводили комплекс реанимационных мероприятий, однако мужчину спасти не удалось", — добавляет ведомство в Telegram-канале. Отмечается, что в отношении нарушителей составлены протоколы по статье "Появление в общественных местах в состоянии опьянения". Также в отношении жителя Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". "В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства произошедшего. Проводится проверка", — заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20230906/posetitel-1894554404.html

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происшествия, санкт-петербург, минеральные воды, россия