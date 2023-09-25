Глава МИД Венесуэлы предрек очень скорое появление альтернатив доллару
Глава МИД Венесуэлы Пинто: очень скоро в мире появятся альтернативы доллару
© AP Photo / Matt SlocumИзображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре
© AP Photo / Matt Slocum
Изображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре. Архивное фото
ООН, 25 сен – РИА Новости. Американский доллар сегодня используется как инструмент принуждения против других стран, однако очень скоро он перестанет быть единственным вариантом ведения торговли в мире, заявил в интервью РИА Новости глава МИД латиноамериканской страны Иван Хиль Пинто.
«
"Я считаю, что очень скоро мы увидим новые варианты в мировой торговле, и гегемония доллара будет сдавать позиции, чего мы все хотим, потому что сегодня доллар используется как оружие принуждения против стран, и этот баланс, эта корзина валют, которая сейчас появляется для мировой торговли, будет очень позитивной, именно для того, чтобы дать стабильность всем нашим странам", - сказал Пинто на полях мероприятий недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
Как полагает венесуэльский министр, формирование нового мирового порядка неизбежно будет способствовать тому, что американская валюта утратит статус главного инструмента в мировой торговле.
"Мы видим это ежедневно, такие товары, как энергоносители, все чаще торгуются в валютах, отличных от доллара, такие товары, как продовольствие, в случае с продовольственными державами Латинской Америки, такими как Бразилия и Аргентина, которые все чаще торгуют своей продукцией в других валютах", - пояснил глава МИД латиноамериканской страны.