https://ria.ru/20230925/dollar-1898402606.html

Глава МИД Венесуэлы предрек очень скорое появление альтернатив доллару

Глава МИД Венесуэлы предрек очень скорое появление альтернатив доллару - РИА Новости, 25.09.2023

Глава МИД Венесуэлы предрек очень скорое появление альтернатив доллару

Американский доллар сегодня используется как инструмент принуждения против других стран, однако очень скоро он перестанет быть единственным вариантом ведения... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T05:11

2023-09-25T05:11

2023-09-25T05:11

латинская америка

оон

бразилия

аргентина

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874920080_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_da2fcd452b40d24bb94fa307bfc50c20.jpg

ООН, 25 сен – РИА Новости. Американский доллар сегодня используется как инструмент принуждения против других стран, однако очень скоро он перестанет быть единственным вариантом ведения торговли в мире, заявил в интервью РИА Новости глава МИД латиноамериканской страны Иван Хиль Пинто."Я считаю, что очень скоро мы увидим новые варианты в мировой торговле, и гегемония доллара будет сдавать позиции, чего мы все хотим, потому что сегодня доллар используется как оружие принуждения против стран, и этот баланс, эта корзина валют, которая сейчас появляется для мировой торговли, будет очень позитивной, именно для того, чтобы дать стабильность всем нашим странам", - сказал Пинто на полях мероприятий недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.Как полагает венесуэльский министр, формирование нового мирового порядка неизбежно будет способствовать тому, что американская валюта утратит статус главного инструмента в мировой торговле."Мы видим это ежедневно, такие товары, как энергоносители, все чаще торгуются в валютах, отличных от доллара, такие товары, как продовольствие, в случае с продовольственными державами Латинской Америки, такими как Бразилия и Аргентина, которые все чаще торгуют своей продукцией в других валютах", - пояснил глава МИД латиноамериканской страны.

https://ria.ru/20230914/dollar-1896238067.html

латинская америка

бразилия

аргентина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

латинская америка, оон, бразилия, аргентина, экономика