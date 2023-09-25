Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Венесуэлы предрек очень скорое появление альтернатив доллару - РИА Новости, 25.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:11 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/dollar-1898402606.html
Глава МИД Венесуэлы предрек очень скорое появление альтернатив доллару
Глава МИД Венесуэлы предрек очень скорое появление альтернатив доллару - РИА Новости, 25.09.2023
Глава МИД Венесуэлы предрек очень скорое появление альтернатив доллару
Американский доллар сегодня используется как инструмент принуждения против других стран, однако очень скоро он перестанет быть единственным вариантом ведения... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T05:11
2023-09-25T05:11
латинская америка
оон
бразилия
аргентина
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874920080_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_da2fcd452b40d24bb94fa307bfc50c20.jpg
ООН, 25 сен – РИА Новости. Американский доллар сегодня используется как инструмент принуждения против других стран, однако очень скоро он перестанет быть единственным вариантом ведения торговли в мире, заявил в интервью РИА Новости глава МИД латиноамериканской страны Иван Хиль Пинто."Я считаю, что очень скоро мы увидим новые варианты в мировой торговле, и гегемония доллара будет сдавать позиции, чего мы все хотим, потому что сегодня доллар используется как оружие принуждения против стран, и этот баланс, эта корзина валют, которая сейчас появляется для мировой торговли, будет очень позитивной, именно для того, чтобы дать стабильность всем нашим странам", - сказал Пинто на полях мероприятий недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.Как полагает венесуэльский министр, формирование нового мирового порядка неизбежно будет способствовать тому, что американская валюта утратит статус главного инструмента в мировой торговле."Мы видим это ежедневно, такие товары, как энергоносители, все чаще торгуются в валютах, отличных от доллара, такие товары, как продовольствие, в случае с продовольственными державами Латинской Америки, такими как Бразилия и Аргентина, которые все чаще торгуют своей продукцией в других валютах", - пояснил глава МИД латиноамериканской страны.
https://ria.ru/20230914/dollar-1896238067.html
латинская америка
бразилия
аргентина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874920080_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_2859be27f7ad772d34bad7ceaf1a6912.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
латинская америка, оон, бразилия, аргентина, экономика
Латинская Америка, ООН, Бразилия, Аргентина, Экономика
Глава МИД Венесуэлы предрек очень скорое появление альтернатив доллару

Глава МИД Венесуэлы Пинто: очень скоро в мире появятся альтернативы доллару

© AP Photo / Matt SlocumИзображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре
Изображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© AP Photo / Matt Slocum
Изображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 25 сен – РИА Новости. Американский доллар сегодня используется как инструмент принуждения против других стран, однако очень скоро он перестанет быть единственным вариантом ведения торговли в мире, заявил в интервью РИА Новости глава МИД латиноамериканской страны Иван Хиль Пинто.
«
"Я считаю, что очень скоро мы увидим новые варианты в мировой торговле, и гегемония доллара будет сдавать позиции, чего мы все хотим, потому что сегодня доллар используется как оружие принуждения против стран, и этот баланс, эта корзина валют, которая сейчас появляется для мировой торговли, будет очень позитивной, именно для того, чтобы дать стабильность всем нашим странам", - сказал Пинто на полях мероприятий недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
Как полагает венесуэльский министр, формирование нового мирового порядка неизбежно будет способствовать тому, что американская валюта утратит статус главного инструмента в мировой торговле.
"Мы видим это ежедневно, такие товары, как энергоносители, все чаще торгуются в валютах, отличных от доллара, такие товары, как продовольствие, в случае с продовольственными державами Латинской Америки, такими как Бразилия и Аргентина, которые все чаще торгуют своей продукцией в других валютах", - пояснил глава МИД латиноамериканской страны.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Эксперт заявил об ускорении отказа от доллара в мире
14 сентября, 05:10
 
Латинская АмерикаООНБразилияАргентинаЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала