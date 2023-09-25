https://ria.ru/20230925/doch-1898505343.html

Житель Воронежа пытался зарезать девятимесячную дочь

Житель Воронежа пытался зарезать девятимесячную дочь - РИА Новости, 25.09.2023

Житель Воронежа пытался зарезать девятимесячную дочь

Девятимесячная девочка госпитализирована в реанимацию больницы в Воронеже поле того, как ее пытался зарезать отец, сообщает в понедельник следственное... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T14:39

2023-09-25T14:39

2023-09-25T14:39

происшествия

воронеж

следственный комитет россии (ск рф)

россия

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761005525_0:176:3046:1889_1920x0_80_0_0_3616afa5697e8dd80982e9d26d2a3a80.jpg

ВОРОНЕЖ, 25 сен - РИА Новости. Девятимесячная девочка госпитализирована в реанимацию больницы в Воронеже поле того, как ее пытался зарезать отец, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону. "Двадцать четвертого сентября в воронежскую больницу с телесными повреждениями доставлена 9-месячная девочка. В медицинском учреждении ребенку оказана квалифицированная медицинская помощь, в настоящее время девочка находится на лечении в реанимационном отделении больницы", - говорится в сообщении. Следствием в отношении 39-летнего отца девочки возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. "Мужчина задержан следователем СК во взаимодействии с сотрудниками полиции по подозрению в причинении ножевых ранений своей дочери. При допросе подозреваемый от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным статьи 51 Конституции РФ, не свидетельствовать против себя", - говорится в сообщении. Следствие обратилось в суд с ходатайством о заключении в СИЗО.

https://ria.ru/20230905/delo-1894415389.html

https://ria.ru/20230924/ssora-1898375723.html

воронеж

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, воронеж, следственный комитет россии (ск рф), россия, здоровье - общество