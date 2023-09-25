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Житель Воронежа пытался зарезать девятимесячную дочь - РИА Новости, 25.09.2023
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14:39 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/doch-1898505343.html
Житель Воронежа пытался зарезать девятимесячную дочь
Житель Воронежа пытался зарезать девятимесячную дочь - РИА Новости, 25.09.2023
Житель Воронежа пытался зарезать девятимесячную дочь
Девятимесячная девочка госпитализирована в реанимацию больницы в Воронеже поле того, как ее пытался зарезать отец, сообщает в понедельник следственное... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T14:39
2023-09-25T14:39
происшествия
воронеж
следственный комитет россии (ск рф)
россия
здоровье - общество
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ВОРОНЕЖ, 25 сен - РИА Новости. Девятимесячная девочка госпитализирована в реанимацию больницы в Воронеже поле того, как ее пытался зарезать отец, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону. "Двадцать четвертого сентября в воронежскую больницу с телесными повреждениями доставлена 9-месячная девочка. В медицинском учреждении ребенку оказана квалифицированная медицинская помощь, в настоящее время девочка находится на лечении в реанимационном отделении больницы", - говорится в сообщении. Следствием в отношении 39-летнего отца девочки возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. "Мужчина задержан следователем СК во взаимодействии с сотрудниками полиции по подозрению в причинении ножевых ранений своей дочери. При допросе подозреваемый от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным статьи 51 Конституции РФ, не свидетельствовать против себя", - говорится в сообщении. Следствие обратилось в суд с ходатайством о заключении в СИЗО.
https://ria.ru/20230905/delo-1894415389.html
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происшествия, воронеж, следственный комитет россии (ск рф), россия, здоровье - общество
Происшествия, Воронеж, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Здоровье - Общество
Житель Воронежа пытался зарезать девятимесячную дочь

Житель Воронежа пытался зарезать девятимесячную дочь, ребенок в реанимации

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник следственного комитета РФ
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник следственного комитета РФ. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 25 сен - РИА Новости. Девятимесячная девочка госпитализирована в реанимацию больницы в Воронеже поле того, как ее пытался зарезать отец, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
«
"Двадцать четвертого сентября в воронежскую больницу с телесными повреждениями доставлена 9-месячная девочка. В медицинском учреждении ребенку оказана квалифицированная медицинская помощь, в настоящее время девочка находится на лечении в реанимационном отделении больницы", - говорится в сообщении.
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Следствием в отношении 39-летнего отца девочки возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
«
"Мужчина задержан следователем СК во взаимодействии с сотрудниками полиции по подозрению в причинении ножевых ранений своей дочери. При допросе подозреваемый от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным статьи 51 Конституции РФ, не свидетельствовать против себя", - говорится в сообщении.
Следствие обратилось в суд с ходатайством о заключении в СИЗО.
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