https://ria.ru/20230925/azerbaydzhan-1898533278.html

Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет, заявил Алиев

Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет, заявил Алиев - РИА Новости, 25.09.2023

Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет, заявил Алиев

Азербайджан в ходе проведения "антитеррористических мероприятий" в Карабахе полностью восстановил свой суверенитет, заявил в понедельник азербайджанский... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T16:13

2023-09-25T16:13

2023-09-25T16:14

в мире

азербайджан

ильхам алиев

ситуация в нагорном карабахе

реджеп тайип эрдоган

турция

нахичевань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897751317_0:164:1899:1232_1920x0_80_0_0_a85ad3279dca2c5e18f175472c0c6b90.jpg

БАКУ, 25 сен – РИА Новости. Азербайджан в ходе проведения "антитеррористических мероприятий" в Карабахе полностью восстановил свой суверенитет, заявил в понедельник азербайджанский президент Ильхам Алиев во время совместного заявления для прессы с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, находящимся с визитом в Нахичевани. "Если три года назад в результате второй карабахской войны мы положили конец оккупации, 23 апреля этого года полностью восстановили нашу территориальную целостность, установив пограничный пункт пропуска на азербайджано-армянской границе в направлении Лачина. Пять дней назад мы полностью обеспечили, восстановили наш суверенитет. В результате антитеррористических мероприятий, проведенных менее чем за 24 часа, армия Армении, незаконно находившаяся на территории Азербайджана, сдалась, приняла наши условия, и таким образом Азербайджан полностью обеспечил свой государственный суверенитет", - сказал Алиев. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.

https://ria.ru/20230925/peskov-1898473924.html

азербайджан

турция

нахичевань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, азербайджан, ильхам алиев, ситуация в нагорном карабахе, реджеп тайип эрдоган, турция, нахичевань