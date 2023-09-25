Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет, заявил Алиев
Алиев: Азербайджан пять дней назад полностью восстановил свой суверенитет
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
БАКУ, 25 сен – РИА Новости. Азербайджан в ходе проведения "антитеррористических мероприятий" в Карабахе полностью восстановил свой суверенитет, заявил в понедельник азербайджанский президент Ильхам Алиев во время совместного заявления для прессы с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, находящимся с визитом в Нахичевани.
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"Если три года назад в результате второй карабахской войны мы положили конец оккупации, 23 апреля этого года полностью восстановили нашу территориальную целостность, установив пограничный пункт пропуска на азербайджано-армянской границе в направлении Лачина. Пять дней назад мы полностью обеспечили, восстановили наш суверенитет. В результате антитеррористических мероприятий, проведенных менее чем за 24 часа, армия Армении, незаконно находившаяся на территории Азербайджана, сдалась, приняла наши условия, и таким образом Азербайджан полностью обеспечил свой государственный суверенитет", - сказал Алиев.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.