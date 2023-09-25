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Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет, заявил Алиев - РИА Новости, 25.09.2023
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16:13 25.09.2023 (обновлено: 16:14 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/azerbaydzhan-1898533278.html
Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет, заявил Алиев
Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет, заявил Алиев - РИА Новости, 25.09.2023
Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет, заявил Алиев
Азербайджан в ходе проведения "антитеррористических мероприятий" в Карабахе полностью восстановил свой суверенитет, заявил в понедельник азербайджанский... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T16:13
2023-09-25T16:14
в мире
азербайджан
ильхам алиев
ситуация в нагорном карабахе
реджеп тайип эрдоган
турция
нахичевань
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БАКУ, 25 сен – РИА Новости. Азербайджан в ходе проведения "антитеррористических мероприятий" в Карабахе полностью восстановил свой суверенитет, заявил в понедельник азербайджанский президент Ильхам Алиев во время совместного заявления для прессы с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, находящимся с визитом в Нахичевани. "Если три года назад в результате второй карабахской войны мы положили конец оккупации, 23 апреля этого года полностью восстановили нашу территориальную целостность, установив пограничный пункт пропуска на азербайджано-армянской границе в направлении Лачина. Пять дней назад мы полностью обеспечили, восстановили наш суверенитет. В результате антитеррористических мероприятий, проведенных менее чем за 24 часа, армия Армении, незаконно находившаяся на территории Азербайджана, сдалась, приняла наши условия, и таким образом Азербайджан полностью обеспечил свой государственный суверенитет", - сказал Алиев. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
https://ria.ru/20230925/peskov-1898473924.html
азербайджан
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в мире, азербайджан, ильхам алиев, ситуация в нагорном карабахе, реджеп тайип эрдоган, турция, нахичевань
В мире, Азербайджан, Ильхам Алиев, Ситуация в Нагорном Карабахе, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Нахичевань
Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет, заявил Алиев

Алиев: Азербайджан пять дней назад полностью восстановил свой суверенитет

© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
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БАКУ, 25 сен – РИА Новости. Азербайджан в ходе проведения "антитеррористических мероприятий" в Карабахе полностью восстановил свой суверенитет, заявил в понедельник азербайджанский президент Ильхам Алиев во время совместного заявления для прессы с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, находящимся с визитом в Нахичевани.
«
"Если три года назад в результате второй карабахской войны мы положили конец оккупации, 23 апреля этого года полностью восстановили нашу территориальную целостность, установив пограничный пункт пропуска на азербайджано-армянской границе в направлении Лачина. Пять дней назад мы полностью обеспечили, восстановили наш суверенитет. В результате антитеррористических мероприятий, проведенных менее чем за 24 часа, армия Армении, незаконно находившаяся на территории Азербайджана, сдалась, приняла наши условия, и таким образом Азербайджан полностью обеспечил свой государственный суверенитет", - сказал Алиев.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
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В миреАзербайджанИльхам АлиевСитуация в Нагорном КарабахеРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияНахичевань
 
 
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