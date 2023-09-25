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Санкции США против "АвтоВАЗа" ускорят его импортозамещение, заявил Мантуров - РИА Новости, 25.09.2023
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12:05 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/avtovaz-1898462941.html
Санкции США против "АвтоВАЗа" ускорят его импортозамещение, заявил Мантуров
Санкции США против "АвтоВАЗа" ускорят его импортозамещение, заявил Мантуров - РИА Новости, 25.09.2023
Санкции США против "АвтоВАЗа" ускорят его импортозамещение, заявил Мантуров
Санкции США, введенные против "АвтоВАЗа", ускорят его импортозамещение, заявил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров в кулуарах... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T12:05
2023-09-25T12:05
экономика
авто
сша
денис мантуров
автоваз
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
санкции в отношении россии
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АСТАНА, 25 сен - РИА Новости. Санкции США, введенные против "АвтоВАЗа", ускорят его импортозамещение, заявил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром" в Казахстане. Российский автогигант был включен в санкционный список США 14 сентября, также в него попали "Соллерс" и "Москвич". "Ускорят программу импортозамещения", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос как повлияют санкции США на деятельность "АвтоВАЗа". Он также уточнил, что на план компании произвести в этом году 400 тысяч машин Lada санкции не повлияют. "Никаких изменений у нас не предвидится. Тем более что касается этого года - точно, по следующему году мы будем утверждать (производственные планы - ред.) на совете директоров в конце ноября - начале декабря", - уточнил он. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
https://ria.ru/20230925/avtovaz-1898422156.html
https://ria.ru/20230913/tseny-1896002461.html
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экономика, авто, сша, денис мантуров, автоваз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, санкции в отношении россии
Экономика, Авто, США, Денис Мантуров, АвтоВАЗ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Россия, Санкции в отношении России
Санкции США против "АвтоВАЗа" ускорят его импортозамещение, заявил Мантуров

Мантуров: санкции США не повлияют на годовой план "АвтоВАЗа" по производству

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 25 сен - РИА Новости. Санкции США, введенные против "АвтоВАЗа", ускорят его импортозамещение, заявил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром" в Казахстане.
Российский автогигант был включен в санкционный список США 14 сентября, также в него попали "Соллерс" и "Москвич".
Здание генеральной дирекции АвтоВАЗа в Тольятти - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
В "АвтоВАЗе" рассказали, как повлияют санкции США на производство
Вчера, 09:42
"Ускорят программу импортозамещения", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос как повлияют санкции США на деятельность "АвтоВАЗа".
Он также уточнил, что на план компании произвести в этом году 400 тысяч машин Lada санкции не повлияют. "Никаких изменений у нас не предвидится. Тем более что касается этого года - точно, по следующему году мы будем утверждать (производственные планы - ред.) на совете директоров в конце ноября - начале декабря", - уточнил он.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
Автомобиль Lada
В "АвтоВАЗе" прокомментировали ценовую политику по автомобилям Lada
13 сентября, 07:08
 
ЭкономикаАвтоСШАДенис МантуровАвтоВАЗМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)РоссияСанкции в отношении России
 
 
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