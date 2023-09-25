https://ria.ru/20230925/avtovaz-1898462941.html

Санкции США против "АвтоВАЗа" ускорят его импортозамещение, заявил Мантуров

Санкции США против "АвтоВАЗа" ускорят его импортозамещение, заявил Мантуров - РИА Новости, 25.09.2023

Санкции США против "АвтоВАЗа" ускорят его импортозамещение, заявил Мантуров

Санкции США, введенные против "АвтоВАЗа", ускорят его импортозамещение, заявил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров в кулуарах... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T12:05

2023-09-25T12:05

2023-09-25T12:05

экономика

авто

сша

денис мантуров

автоваз

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

санкции в отношении россии

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АСТАНА, 25 сен - РИА Новости. Санкции США, введенные против "АвтоВАЗа", ускорят его импортозамещение, заявил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром" в Казахстане. Российский автогигант был включен в санкционный список США 14 сентября, также в него попали "Соллерс" и "Москвич". "Ускорят программу импортозамещения", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос как повлияют санкции США на деятельность "АвтоВАЗа". Он также уточнил, что на план компании произвести в этом году 400 тысяч машин Lada санкции не повлияют. "Никаких изменений у нас не предвидится. Тем более что касается этого года - точно, по следующему году мы будем утверждать (производственные планы - ред.) на совете директоров в конце ноября - начале декабря", - уточнил он. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).

https://ria.ru/20230925/avtovaz-1898422156.html

https://ria.ru/20230913/tseny-1896002461.html

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, авто, сша, денис мантуров, автоваз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, санкции в отношении россии