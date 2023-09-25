https://ria.ru/20230925/avtovaz-1898462941.html
Санкции США против "АвтоВАЗа" ускорят его импортозамещение, заявил Мантуров
Санкции США против "АвтоВАЗа" ускорят его импортозамещение, заявил Мантуров - РИА Новости, 25.09.2023
Санкции США против "АвтоВАЗа" ускорят его импортозамещение, заявил Мантуров
Санкции США, введенные против "АвтоВАЗа", ускорят его импортозамещение, заявил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров в кулуарах... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T12:05
2023-09-25T12:05
2023-09-25T12:05
экономика
авто
сша
денис мантуров
автоваз
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
санкции в отношении россии
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АСТАНА, 25 сен - РИА Новости. Санкции США, введенные против "АвтоВАЗа", ускорят его импортозамещение, заявил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром" в Казахстане. Российский автогигант был включен в санкционный список США 14 сентября, также в него попали "Соллерс" и "Москвич". "Ускорят программу импортозамещения", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос как повлияют санкции США на деятельность "АвтоВАЗа". Он также уточнил, что на план компании произвести в этом году 400 тысяч машин Lada санкции не повлияют. "Никаких изменений у нас не предвидится. Тем более что касается этого года - точно, по следующему году мы будем утверждать (производственные планы - ред.) на совете директоров в конце ноября - начале декабря", - уточнил он. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
https://ria.ru/20230925/avtovaz-1898422156.html
https://ria.ru/20230913/tseny-1896002461.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, авто, сша, денис мантуров, автоваз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, санкции в отношении россии
Экономика, Авто, США, Денис Мантуров, АвтоВАЗ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Россия, Санкции в отношении России
Санкции США против "АвтоВАЗа" ускорят его импортозамещение, заявил Мантуров
Мантуров: санкции США не повлияют на годовой план "АвтоВАЗа" по производству