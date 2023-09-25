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"АвтоВАЗ" достиг IT-суверенитета, заявил глава компании - РИА Новости, 25.09.2023
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10:11 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/avtovaz-1898426160.html
"АвтоВАЗ" достиг IT-суверенитета, заявил глава компании
"АвтоВАЗ" достиг IT-суверенитета, заявил глава компании - РИА Новости, 25.09.2023
"АвтоВАЗ" достиг IT-суверенитета, заявил глава компании
"АвтоВАЗ" достиг IT-суверенитета, заместив более 400 специализированных программных продуктов, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T10:11
2023-09-25T10:11
сша
тольятти
ижевск
максим соколов
автоваз
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АСТАНА, 25 сен - РИА Новости. "АвтоВАЗ" достиг IT-суверенитета, заместив более 400 специализированных программных продуктов, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов."На "АвтоВАЗе" установлено более 400 различных специализированных программных продуктов и, конечно же, мы ощущали риск их остановки. Это не могло не повлечь за собой блокировку всех производственных цепочек - и логистических, и финансовых, и, конечно же, взаимодействие с нашими поставщиками. Предвидя те события, которые наступили в начале сентября, мы провели огромную работу, чтобы достичь IT-суверенитета по всем направлениям нашей производственной деятельности. И в мае месяце мы такого суверенитета достигли", - рассказал он.Речь в том числе идет о специальных программах по отгрузкам, закупкам и взаимодействию с поставщиками."Сейчас идет период уже не выхода из программных продуктов, которые были так или иначе скорреспонированы полностью с системами Renault, а уже доработка и развитие отечественных программных продуктов. Это полностью гарантирует нам безопасность производственных процессов", - пояснил топ-менеджер.Российский автогигант был включен в санкционный список США 14 сентября, также в него попали "Соллерс" и "Москвич"."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
https://ria.ru/20230913/tseny-1896002461.html
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сша, тольятти, ижевск, максим соколов, автоваз, соллерс, renault logan, авто
США, Тольятти, Ижевск, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Соллерс, Renault Logan, Авто
"АвтоВАЗ" достиг IT-суверенитета, заявил глава компании

Соколов: "АвтоВАЗ" достиг IT-суверенитета, заместив более 400 программ

© РИА Новости / Анар Мовсумов | Перейти в медиабанкСборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ"
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Анар Мовсумов
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Сборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ". Архивное фото
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АСТАНА, 25 сен - РИА Новости. "АвтоВАЗ" достиг IT-суверенитета, заместив более 400 специализированных программных продуктов, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов.
«
"На "АвтоВАЗе" установлено более 400 различных специализированных программных продуктов и, конечно же, мы ощущали риск их остановки. Это не могло не повлечь за собой блокировку всех производственных цепочек - и логистических, и финансовых, и, конечно же, взаимодействие с нашими поставщиками. Предвидя те события, которые наступили в начале сентября, мы провели огромную работу, чтобы достичь IT-суверенитета по всем направлениям нашей производственной деятельности. И в мае месяце мы такого суверенитета достигли", - рассказал он.
Речь в том числе идет о специальных программах по отгрузкам, закупкам и взаимодействию с поставщиками.
"Сейчас идет период уже не выхода из программных продуктов, которые были так или иначе скорреспонированы полностью с системами Renault, а уже доработка и развитие отечественных программных продуктов. Это полностью гарантирует нам безопасность производственных процессов", - пояснил топ-менеджер.
Российский автогигант был включен в санкционный список США 14 сентября, также в него попали "Соллерс" и "Москвич".
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
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СШАТольяттиИжевскМаксим СоколовАвтоВАЗСоллерсRenault LoganАвто
 
 
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