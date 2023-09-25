"АвтоВАЗ" достиг IT-суверенитета, заявил глава компании
Соколов: "АвтоВАЗ" достиг IT-суверенитета, заместив более 400 программ
Сборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ". Архивное фото
АСТАНА, 25 сен - РИА Новости. "АвтоВАЗ" достиг IT-суверенитета, заместив более 400 специализированных программных продуктов, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов.
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"На "АвтоВАЗе" установлено более 400 различных специализированных программных продуктов и, конечно же, мы ощущали риск их остановки. Это не могло не повлечь за собой блокировку всех производственных цепочек - и логистических, и финансовых, и, конечно же, взаимодействие с нашими поставщиками. Предвидя те события, которые наступили в начале сентября, мы провели огромную работу, чтобы достичь IT-суверенитета по всем направлениям нашей производственной деятельности. И в мае месяце мы такого суверенитета достигли", - рассказал он.
Речь в том числе идет о специальных программах по отгрузкам, закупкам и взаимодействию с поставщиками.
"Сейчас идет период уже не выхода из программных продуктов, которые были так или иначе скорреспонированы полностью с системами Renault, а уже доработка и развитие отечественных программных продуктов. Это полностью гарантирует нам безопасность производственных процессов", - пояснил топ-менеджер.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).