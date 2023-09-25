https://ria.ru/20230925/ankara-1898459655.html

В Анкаре заявили о планах встречи Путина, Эрдогана, Алиева и Пашиняна

В Анкаре заявили о планах встречи Путина, Эрдогана, Алиева и Пашиняна - РИА Новости, 25.09.2023

В Анкаре заявили о планах встречи Путина, Эрдогана, Алиева и Пашиняна

Конкретики по дате и месту проведения предложенной Анкарой встречи президентов РФ, Турции, Азербайджана и Армении пока нет, необходим консенсус всех сторон,... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T11:53

2023-09-25T11:53

2023-09-25T12:04

в мире

турция

россия

азербайджан

армения

анкара (провинция)

реджеп тайип эрдоган

ильхам алиев

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АНКАРА, 25 сен – РИА Новости. Конкретики по дате и месту проведения предложенной Анкарой встречи президентов РФ, Турции, Азербайджана и Армении пока нет, необходим консенсус всех сторон, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее сказал, что выступил с предложением провести четырехстороннюю встречу лидеров РФ, Турции, Азербайджана и Армении, но Анкара пока не получила ответа на предложение. Президент Турции заявлял, что намерен обсудить вопрос с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым."Для того чтобы определиться по дате и месту (встречи), сначала необходим консенсус всех сторон по предложенной нами инициативе. Пока вопрос на уровне предложения, никакой конкретики", - отметил собеседник агентства."Нет, пока обсуждений (инициативы Анкары) не было. Но такие планы есть", - сообщил собеседник агентства, не уточнив при этом сроки.

https://ria.ru/20230923/obsuzhdenie-1898265274.html

https://ria.ru/20230924/azerbaydzhan-1898351487.html

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армения

анкара (провинция)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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