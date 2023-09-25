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В Анкаре заявили о планах встречи Путина, Эрдогана, Алиева и Пашиняна - РИА Новости, 25.09.2023
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11:53 25.09.2023 (обновлено: 12:04 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/ankara-1898459655.html
В Анкаре заявили о планах встречи Путина, Эрдогана, Алиева и Пашиняна
В Анкаре заявили о планах встречи Путина, Эрдогана, Алиева и Пашиняна - РИА Новости, 25.09.2023
В Анкаре заявили о планах встречи Путина, Эрдогана, Алиева и Пашиняна
Конкретики по дате и месту проведения предложенной Анкарой встречи президентов РФ, Турции, Азербайджана и Армении пока нет, необходим консенсус всех сторон,... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T11:53
2023-09-25T12:04
в мире
турция
россия
азербайджан
армения
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
ильхам алиев
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АНКАРА, 25 сен – РИА Новости. Конкретики по дате и месту проведения предложенной Анкарой встречи президентов РФ, Турции, Азербайджана и Армении пока нет, необходим консенсус всех сторон, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее сказал, что выступил с предложением провести четырехстороннюю встречу лидеров РФ, Турции, Азербайджана и Армении, но Анкара пока не получила ответа на предложение. Президент Турции заявлял, что намерен обсудить вопрос с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым."Для того чтобы определиться по дате и месту (встречи), сначала необходим консенсус всех сторон по предложенной нами инициативе. Пока вопрос на уровне предложения, никакой конкретики", - отметил собеседник агентства."Нет, пока обсуждений (инициативы Анкары) не было. Но такие планы есть", - сообщил собеседник агентства, не уточнив при этом сроки.
https://ria.ru/20230923/obsuzhdenie-1898265274.html
https://ria.ru/20230924/azerbaydzhan-1898351487.html
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анкара (провинция)
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в мире, турция, россия, азербайджан, армения, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, ильхам алиев, зерновая сделка
В мире, Турция, Россия, Азербайджан, Армения, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Ильхам Алиев, Зерновая сделка
В Анкаре заявили о планах встречи Путина, Эрдогана, Алиева и Пашиняна

В Анкаре заявили, что встреча Путина, Эрдогана, Алиева и Пашиняна не обсуждалась

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
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АНКАРА, 25 сен – РИА Новости. Конкретики по дате и месту проведения предложенной Анкарой встречи президентов РФ, Турции, Азербайджана и Армении пока нет, необходим консенсус всех сторон, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее сказал, что выступил с предложением провести четырехстороннюю встречу лидеров РФ, Турции, Азербайджана и Армении, но Анкара пока не получила ответа на предложение. Президент Турции заявлял, что намерен обсудить вопрос с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.
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"Для того чтобы определиться по дате и месту (встречи), сначала необходим консенсус всех сторон по предложенной нами инициативе. Пока вопрос на уровне предложения, никакой конкретики", - отметил собеседник агентства.
"Нет, пока обсуждений (инициативы Анкары) не было. Но такие планы есть", - сообщил собеседник агентства, не уточнив при этом сроки.
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В миреТурцияРоссияАзербайджанАрменияАнкара (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганИльхам АлиевЗерновая сделка
 
 
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