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Что пробивает броню танка Abrams
Что пробивает броню танка Abrams - РИА Новости, 25.09.2023
Что пробивает броню танка Abrams
Первая партия американских танков Abrams доставлена на Украину, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники. Базовый вариант этой боевой машины... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T14:14
2023-09-25T14:14
2023-09-25T14:51
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сша
вооружение
танк
m1 abrams
техника
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Первая партия американских танков Abrams доставлена на Украину, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники. Базовый вариант этой боевой машины создали в середине 1980-х годов. Его разработали для сдерживания наступления противника, проект не предполагал использования М1А1 для прорыва. В качестве основного орудия на танке установили 120-мм пушку М256 (модификацию немецкой Rh-120). В первых версиях применяли многослойную композитную броню "Чобхэм" (Великобритания), в более поздних ее дополнили пакетами из обедненного урана.В мае 2023 года предназначенные для Киева "Абрамсы" прибыли в Германию, где проходит обучение украинских солдат. В этих образцах нет секретной урановой брони, современных тепловизоров и ночных прицелов, а также информационного оборудования. По мнению российских военных экспертов, у М1А1 достаточно слабых мест, а у нашей армии — подходящих средств поражения. Смотрите в инфографике Ria.ru, какое оружие может вывести из строя основной боевой танк США.
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сша, вооружение, танк, m1 abrams, инфографика, техника
Инфографика, США, Вооружение, Танк, M1 Abrams, Техника
Первая партия американских танков Abrams доставлена на Украину, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники. Базовый вариант этой боевой машины создали в середине 1980-х годов. Его разработали для сдерживания наступления противника, проект не предполагал использования М1А1 для прорыва. В качестве основного орудия на танке установили 120-мм пушку М256 (модификацию немецкой Rh-120). В первых версиях применяли многослойную композитную броню "Чобхэм" (Великобритания), в более поздних ее дополнили пакетами из обедненного урана.
В мае 2023 года предназначенные для Киева "Абрамсы" прибыли в Германию, где проходит обучение украинских солдат. В этих образцах нет секретной урановой брони, современных тепловизоров и ночных прицелов, а также информационного оборудования. По мнению российских военных экспертов, у М1А1 достаточно слабых мест, а у нашей армии — подходящих средств поражения. Смотрите в инфографике Ria.ru, какое оружие может вывести из строя основной боевой танк США.