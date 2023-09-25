https://ria.ru/20230925/abrams-1882751193.html

Что пробивает броню танка Abrams

Что пробивает броню танка Abrams - РИА Новости, 25.09.2023

Что пробивает броню танка Abrams

Первая партия американских танков Abrams доставлена на Украину, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники. Базовый вариант этой боевой машины... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T14:14

2023-09-25T14:14

2023-09-25T14:51

инфографика

сша

вооружение

танк

m1 abrams

техника

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882774719_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1dcf617c73a2cd6e2dedd0e6dd023f33.png

Первая партия американских танков Abrams доставлена на Украину, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники. Базовый вариант этой боевой машины создали в середине 1980-х годов. Его разработали для сдерживания наступления противника, проект не предполагал использования М1А1 для прорыва. В качестве основного орудия на танке установили 120-мм пушку М256 (модификацию немецкой Rh-120). В первых версиях применяли многослойную композитную броню "Чобхэм" (Великобритания), в более поздних ее дополнили пакетами из обедненного урана.В мае 2023 года предназначенные для Киева "Абрамсы" прибыли в Германию, где проходит обучение украинских солдат. В этих образцах нет секретной урановой брони, современных тепловизоров и ночных прицелов, а также информационного оборудования. По мнению российских военных экспертов, у М1А1 достаточно слабых мест, а у нашей армии — подходящих средств поражения. Смотрите в инфографике Ria.ru, какое оружие может вывести из строя основной боевой танк США.

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, вооружение, танк, m1 abrams, инфографика, техника