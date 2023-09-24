https://ria.ru/20230924/vsu-1898326219.html

ВСУ хотят сосредоточиться на попытках захватить ЗАЭС, считает Рогов

ВСУ хотят сосредоточиться на попытках захватить ЗАЭС, считает Рогов - РИА Новости, 24.09.2023

ВСУ хотят сосредоточиться на попытках захватить ЗАЭС, считает Рогов

Украинские войска с приходом дождливой и холодной погоды намерены сменить стратегию и сосредоточиться на попытках захватить Запорожскую АЭС, сообщил РИА Новости РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T14:41

2023-09-24T14:41

2023-09-24T14:41

специальная военная операция на украине

днепр (город)

россия

украина

владимир рогов

сергей шойгу

владимир путин

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости. Украинские войска с приходом дождливой и холодной погоды намерены сменить стратегию и сосредоточиться на попытках захватить Запорожскую АЭС, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Погода может быть еще вполне нормальной около месяца. За это время украинские боевики будут бросать свои резервы на верную смерть в попытках прорвать нашу линию обороны на ореховском направлении в сторону города Токмак. Но с приходом дождливой и холодной погоды они намерены сменить свою стратегию и сосредоточиться на форсировании Днепра с целью захвата Запорожской АЭС", - сказал Рогов. По его словам, линия обороны вдоль русла Днепра в Запорожской области укреплена, к встреча противника здесь готовы. "Режиму Зеленского выгодно снова активизировать боевые действия в районе АЭС лишь для того, чтобы отвлечь внимание населения и, в первую очередь Запада, от провала летне-осенней военной кампании, а также ускорить на подконтрольной ему территории поиск новых жертв, которых отправят на могилизацию", - подчеркнул Рогов. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.

https://ria.ru/20230924/feyk-1898301949.html

https://ria.ru/20230918/vsu-1896892879.html

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Варвара Скокшина

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