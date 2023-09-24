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"Уничтожили лучших". СМИ раскрыли, что Россия сделала с ВСУ на Украине - РИА Новости, 24.09.2023
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10:59 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/vsu-1898298657.html
"Уничтожили лучших". СМИ раскрыли, что Россия сделала с ВСУ на Украине
"Уничтожили лучших". СМИ раскрыли, что Россия сделала с ВСУ на Украине - РИА Новости, 24.09.2023
"Уничтожили лучших". СМИ раскрыли, что Россия сделала с ВСУ на Украине
Российские военные вывели из строя два редких танка Strv 122, переданных Швецией Вооруженными силам Украины, сообщает Forbes. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T10:59
2023-09-24T10:59
в мире
швеция
польша
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
forbes
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Российские военные вывели из строя два редких танка Strv 122, переданных Швецией Вооруженными силам Украины, сообщает Forbes.&quot;Украинская 21-я механизированная дивизия внезапно лишилась пятой части своих лучших шведских танков и не может получить замену&quot;, — говорится в материале.Журналисты указали, что российские военные нанесли удар бронетехнике с помощью беспилотников, а сам шведский вариант немецкого танка Leopard считается самым лучшим на вооружении ВСУ.Они указали, что украинцам будет довольно непросто починить подбитые танки, из-за чего их могут даже отправить на ремонт в Польшу.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как подчеркивал президент России Владимир Путин, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. Западные эксперты особенно отмечают эффективность российских укрепрайонов, инженерных сооружений и минных полей, из-за которых украинская армия понесла серьезные потери.
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в мире, швеция, польша, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, forbes
В мире, Швеция, Польша, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Forbes
"Уничтожили лучших". СМИ раскрыли, что Россия сделала с ВСУ на Украине

Forbes: российские военные вывели из строя редкие шведские танки Strv 122 ВСУ

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Российские военные вывели из строя два редких танка Strv 122, переданных Швецией Вооруженными силам Украины, сообщает Forbes.
«

"Украинская 21-я механизированная дивизия внезапно лишилась пятой части своих лучших шведских танков и не может получить замену", — говорится в материале.

Журналисты указали, что российские военные нанесли удар бронетехнике с помощью беспилотников, а сам шведский вариант немецкого танка Leopard считается самым лучшим на вооружении ВСУ.
Они указали, что украинцам будет довольно непросто починить подбитые танки, из-за чего их могут даже отправить на ремонт в Польшу.

ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как подчеркивал президент России Владимир Путин, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. Западные эксперты особенно отмечают эффективность российских укрепрайонов, инженерных сооружений и минных полей, из-за которых украинская армия понесла серьезные потери.
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В миреШвецияПольшаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОForbes
 
 
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