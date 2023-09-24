https://ria.ru/20230924/vsu-1898298657.html

"Уничтожили лучших". СМИ раскрыли, что Россия сделала с ВСУ на Украине

"Уничтожили лучших". СМИ раскрыли, что Россия сделала с ВСУ на Украине - РИА Новости, 24.09.2023

"Уничтожили лучших". СМИ раскрыли, что Россия сделала с ВСУ на Украине

Российские военные вывели из строя два редких танка Strv 122, переданных Швецией Вооруженными силам Украины, сообщает Forbes. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T10:59

2023-09-24T10:59

2023-09-24T10:59

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швеция

польша

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

forbes

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Российские военные вывели из строя два редких танка Strv 122, переданных Швецией Вооруженными силам Украины, сообщает Forbes."Украинская 21-я механизированная дивизия внезапно лишилась пятой части своих лучших шведских танков и не может получить замену", — говорится в материале.Журналисты указали, что российские военные нанесли удар бронетехнике с помощью беспилотников, а сам шведский вариант немецкого танка Leopard считается самым лучшим на вооружении ВСУ.Они указали, что украинцам будет довольно непросто починить подбитые танки, из-за чего их могут даже отправить на ремонт в Польшу.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как подчеркивал президент России Владимир Путин, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. Западные эксперты особенно отмечают эффективность российских укрепрайонов, инженерных сооружений и минных полей, из-за которых украинская армия понесла серьезные потери.

https://ria.ru/20230924/katastrofa-1898293787.html

швеция

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в мире, швеция, польша, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, forbes