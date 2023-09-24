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Эрдоган обсудит с Алиевым предложенную Анкарой четырехстороннюю встречу
Эрдоган обсудит с Алиевым предложенную Анкарой четырехстороннюю встречу - РИА Новости, 24.09.2023
Эрдоган обсудит с Алиевым предложенную Анкарой четырехстороннюю встречу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в понедельник в Нахичевани намерен обсудить предложенную... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T14:07
2023-09-24T14:07
2023-09-24T14:50
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АНКАРА, 24 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в понедельник в Нахичевани намерен обсудить предложенную Анкарой встречу лидеров РФ, Турции, Азербайджана и Армении, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. Эрдоган ранее сообщил, что выступил с предложением провести четырехстороннюю встречу лидеров РФ, Турции, Азербайджана и Армении, но Анкара пока не получила ответа на данное предложение. Президент Турции заявлял, что намерен обсудить вопрос с азербайджанским коллегой Алиевым. "Да, господин президент (Тайип Эрдоган) поедет с визитом в Нахичевань, проведет переговоры с президентом Азербайджана, уважаемым господином Алиевым (Ильхамом)", - сообщил собеседник агентства. По его словам, лидеры обсудят двусторонние отношения, региональную повестку, сотрудничество в военной сфере, энергетике и другие вопросы. "Предложенная Анкарой встреча президентов РФ, Турции, Азербайджана и Армении также будет темой обсуждения", - сказал источник.
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цены на нефть, ильхам алиев, зерновая сделка, турция, азербайджан, реджеп тайип эрдоган, анкара (провинция)
Цены на нефть, Ильхам Алиев, Зерновая сделка, Турция, Азербайджан, Реджеп Тайип Эрдоган, Анкара (провинция)
Эрдоган обсудит с Алиевым предложенную Анкарой четырехстороннюю встречу
Эрдоган обсудит с Алиевым встречу лидеров России, Турции, Азербайджана и Армении
АНКАРА, 24 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в понедельник в Нахичевани намерен обсудить предложенную Анкарой встречу лидеров РФ, Турции, Азербайджана и Армении, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.
Эрдоган ранее сообщил, что выступил с предложением провести четырехстороннюю встречу лидеров РФ, Турции, Азербайджана и Армении, но Анкара пока не получила ответа на данное предложение. Президент Турции заявлял, что намерен обсудить вопрос с азербайджанским коллегой Алиевым.
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"Да, господин президент (Тайип Эрдоган) поедет с визитом в Нахичевань, проведет переговоры с президентом Азербайджана, уважаемым господином Алиевым (Ильхамом)", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, лидеры обсудят двусторонние отношения, региональную повестку, сотрудничество в военной сфере, энергетике и другие вопросы.
«
"Предложенная Анкарой встреча президентов РФ, Турции, Азербайджана и Армении также будет темой обсуждения", - сказал источник.
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