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Эрдоган обсудит с Алиевым предложенную Анкарой четырехстороннюю встречу - РИА Новости, 24.09.2023
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14:07 24.09.2023 (обновлено: 14:50 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/vsrecha-1898321916.html
Эрдоган обсудит с Алиевым предложенную Анкарой четырехстороннюю встречу
Эрдоган обсудит с Алиевым предложенную Анкарой четырехстороннюю встречу - РИА Новости, 24.09.2023
Эрдоган обсудит с Алиевым предложенную Анкарой четырехстороннюю встречу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в понедельник в Нахичевани намерен обсудить предложенную... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T14:07
2023-09-24T14:50
цены на нефть
ильхам алиев
зерновая сделка
турция
азербайджан
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 24 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в понедельник в Нахичевани намерен обсудить предложенную Анкарой встречу лидеров РФ, Турции, Азербайджана и Армении, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. Эрдоган ранее сообщил, что выступил с предложением провести четырехстороннюю встречу лидеров РФ, Турции, Азербайджана и Армении, но Анкара пока не получила ответа на данное предложение. Президент Турции заявлял, что намерен обсудить вопрос с азербайджанским коллегой Алиевым. "Да, господин президент (Тайип Эрдоган) поедет с визитом в Нахичевань, проведет переговоры с президентом Азербайджана, уважаемым господином Алиевым (Ильхамом)", - сообщил собеседник агентства. По его словам, лидеры обсудят двусторонние отношения, региональную повестку, сотрудничество в военной сфере, энергетике и другие вопросы. "Предложенная Анкарой встреча президентов РФ, Турции, Азербайджана и Армении также будет темой обсуждения", - сказал источник.
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цены на нефть, ильхам алиев, зерновая сделка, турция, азербайджан, реджеп тайип эрдоган, анкара (провинция)
Цены на нефть, Ильхам Алиев, Зерновая сделка, Турция, Азербайджан, Реджеп Тайип Эрдоган, Анкара (провинция)
Эрдоган обсудит с Алиевым предложенную Анкарой четырехстороннюю встречу

Эрдоган обсудит с Алиевым встречу лидеров России, Турции, Азербайджана и Армении

© РИА Новости / пресс-служба президента Азербайджана | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / пресс-служба президента Азербайджана
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
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АНКАРА, 24 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в понедельник в Нахичевани намерен обсудить предложенную Анкарой встречу лидеров РФ, Турции, Азербайджана и Армении, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.
Эрдоган ранее сообщил, что выступил с предложением провести четырехстороннюю встречу лидеров РФ, Турции, Азербайджана и Армении, но Анкара пока не получила ответа на данное предложение. Президент Турции заявлял, что намерен обсудить вопрос с азербайджанским коллегой Алиевым.
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«
"Да, господин президент (Тайип Эрдоган) поедет с визитом в Нахичевань, проведет переговоры с президентом Азербайджана, уважаемым господином Алиевым (Ильхамом)", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, лидеры обсудят двусторонние отношения, региональную повестку, сотрудничество в военной сфере, энергетике и другие вопросы.
«
"Предложенная Анкарой встреча президентов РФ, Турции, Азербайджана и Армении также будет темой обсуждения", - сказал источник.
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Цены на нефтьИльхам АлиевЗерновая сделкаТурцияАзербайджанРеджеп Тайип ЭрдоганАнкара (провинция)
 
 
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