https://ria.ru/20230924/vsrecha-1898321916.html

Эрдоган обсудит с Алиевым предложенную Анкарой четырехстороннюю встречу

Эрдоган обсудит с Алиевым предложенную Анкарой четырехстороннюю встречу - РИА Новости, 24.09.2023

Эрдоган обсудит с Алиевым предложенную Анкарой четырехстороннюю встречу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в понедельник в Нахичевани намерен обсудить предложенную... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T14:07

2023-09-24T14:07

2023-09-24T14:50

цены на нефть

ильхам алиев

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реджеп тайип эрдоган

анкара (провинция)

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АНКАРА, 24 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в понедельник в Нахичевани намерен обсудить предложенную Анкарой встречу лидеров РФ, Турции, Азербайджана и Армении, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. Эрдоган ранее сообщил, что выступил с предложением провести четырехстороннюю встречу лидеров РФ, Турции, Азербайджана и Армении, но Анкара пока не получила ответа на данное предложение. Президент Турции заявлял, что намерен обсудить вопрос с азербайджанским коллегой Алиевым. "Да, господин президент (Тайип Эрдоган) поедет с визитом в Нахичевань, проведет переговоры с президентом Азербайджана, уважаемым господином Алиевым (Ильхамом)", - сообщил собеседник агентства. По его словам, лидеры обсудят двусторонние отношения, региональную повестку, сотрудничество в военной сфере, энергетике и другие вопросы. "Предложенная Анкарой встреча президентов РФ, Турции, Азербайджана и Армении также будет темой обсуждения", - сказал источник.

https://ria.ru/20230921/erdogan-1897883761.html

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