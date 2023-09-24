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Омские врачи спасли мужчину, который пытался увеличить себе член - РИА Новости, 24.09.2023
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Хорошие новости
 
15:45 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/vrachi-1898333469.html
Омские врачи спасли мужчину, который пытался увеличить себе член
Омские врачи спасли мужчину, который пытался увеличить себе член - РИА Новости, 24.09.2023
Омские врачи спасли мужчину, который пытался увеличить себе член
Урологи из омской областной клинической больницы спасли мужчину, который неудачно попытался увеличить свой половой орган, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T15:45
2023-09-24T15:45
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омск
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ОМСК, 24 сен - РИА Новости. Урологи из омской областной клинической больницы спасли мужчину, который неудачно попытался увеличить свой половой орган, рассказали в пресс-службе регионального Минздрава. Мужчина вводил себе под кожу полового органа вазелиновое масло, чтобы доставить партнерше "новые ощущения и более яркий оргазм". Впервые он попробовал подобную инъекцию, когда ему было 28 лет. В отделение урологии ОКБ он обратился в 32 года с жалобами на появление плотных бугорков, покраснения, отечности и болезненности на коже пениса. У него установили диагноз - олеогранулема пениса. "Это не инфекция, не вирус, не следствие патологического развития половых органов. Дело в том, что вазелин распространяется между кожным покровом и оболочками пениса, действительно изменяя размеры органа. Но через некоторое время ткани вступают в реакцию, вызывающую аллергию, воспаление и нагноение. Ведь обычно пациенты вводят гели в септических условиях", - рассказали в пресс-службе. Использованный состав образует скопление клеточных частиц с примесями крови и лимфы. В воспаленной области собирается жидкость, а вокруг нее растет гранулированная ткань. Если лечение отсутствует, то заболевание начинает прогрессировать и возникают незаживающие язвы и кисты, которые через какое-то время начинают гноиться. Появляются свищи и бугристые образования. "После предоперационный подготовки был проведен 1 этап операции Сапожкова - Райха. Иссечение олеогранулематозных инфильтратов и погружение пениса в подкожный тоннель на передней поверхности мошонки. Послеоперационный период протекал гладко. Пациент выполнял все рекомендации. Через 4 месяца был выполнен 2 этап: реконструкция половых органов путем отделения пениса от мошонки", - добавили в пресс-службе Минздрава. Операция прошла успешно. По информации медиков, омич быстро шел на поправку, хоть и репродуктивная функция восстанавливалась еще месяц. Врачи добавили, что мужчинам не стоит самостоятельно пытаться увеличить половые органы, а подобные операции в домашних условиях ведут к печальным последствиям.
https://ria.ru/20230923/zhitelnitsa-1898244639.html
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здоровье - общество, омск
Хорошие новости, Здоровье - Общество, Омск
Омские врачи спасли мужчину, который пытался увеличить себе член

Омские урологи спасли мужчину, который пытался увеличить себе член инъекциями

© Fotolia / Syda ProductionsМедицинская операция
Медицинская операция - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© Fotolia / Syda Productions
Медицинская операция. Архивное фото
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ОМСК, 24 сен - РИА Новости. Урологи из омской областной клинической больницы спасли мужчину, который неудачно попытался увеличить свой половой орган, рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.
Мужчина вводил себе под кожу полового органа вазелиновое масло, чтобы доставить партнерше "новые ощущения и более яркий оргазм". Впервые он попробовал подобную инъекцию, когда ему было 28 лет. В отделение урологии ОКБ он обратился в 32 года с жалобами на появление плотных бугорков, покраснения, отечности и болезненности на коже пениса. У него установили диагноз - олеогранулема пениса.
"Это не инфекция, не вирус, не следствие патологического развития половых органов. Дело в том, что вазелин распространяется между кожным покровом и оболочками пениса, действительно изменяя размеры органа. Но через некоторое время ткани вступают в реакцию, вызывающую аллергию, воспаление и нагноение. Ведь обычно пациенты вводят гели в септических условиях", - рассказали в пресс-службе.
Использованный состав образует скопление клеточных частиц с примесями крови и лимфы. В воспаленной области собирается жидкость, а вокруг нее растет гранулированная ткань. Если лечение отсутствует, то заболевание начинает прогрессировать и возникают незаживающие язвы и кисты, которые через какое-то время начинают гноиться. Появляются свищи и бугристые образования.
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"После предоперационный подготовки был проведен 1 этап операции Сапожкова - Райха. Иссечение олеогранулематозных инфильтратов и погружение пениса в подкожный тоннель на передней поверхности мошонки. Послеоперационный период протекал гладко. Пациент выполнял все рекомендации. Через 4 месяца был выполнен 2 этап: реконструкция половых органов путем отделения пениса от мошонки", - добавили в пресс-службе Минздрава.
Операция прошла успешно. По информации медиков, омич быстро шел на поправку, хоть и репродуктивная функция восстанавливалась еще месяц. Врачи добавили, что мужчинам не стоит самостоятельно пытаться увеличить половые органы, а подобные операции в домашних условиях ведут к печальным последствиям.
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