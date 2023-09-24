https://ria.ru/20230924/vrachi-1898333469.html

Омские врачи спасли мужчину, который пытался увеличить себе член

Омские врачи спасли мужчину, который пытался увеличить себе член - РИА Новости, 24.09.2023

Омские врачи спасли мужчину, который пытался увеличить себе член

Урологи из омской областной клинической больницы спасли мужчину, который неудачно попытался увеличить свой половой орган, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T15:45

2023-09-24T15:45

2023-09-24T15:45

хорошие новости

здоровье - общество

омск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148205/09/1482050944_0:293:5615:3451_1920x0_80_0_0_ed64dd3c2774439cb4b66c102138fd00.jpg

ОМСК, 24 сен - РИА Новости. Урологи из омской областной клинической больницы спасли мужчину, который неудачно попытался увеличить свой половой орган, рассказали в пресс-службе регионального Минздрава. Мужчина вводил себе под кожу полового органа вазелиновое масло, чтобы доставить партнерше "новые ощущения и более яркий оргазм". Впервые он попробовал подобную инъекцию, когда ему было 28 лет. В отделение урологии ОКБ он обратился в 32 года с жалобами на появление плотных бугорков, покраснения, отечности и болезненности на коже пениса. У него установили диагноз - олеогранулема пениса. "Это не инфекция, не вирус, не следствие патологического развития половых органов. Дело в том, что вазелин распространяется между кожным покровом и оболочками пениса, действительно изменяя размеры органа. Но через некоторое время ткани вступают в реакцию, вызывающую аллергию, воспаление и нагноение. Ведь обычно пациенты вводят гели в септических условиях", - рассказали в пресс-службе. Использованный состав образует скопление клеточных частиц с примесями крови и лимфы. В воспаленной области собирается жидкость, а вокруг нее растет гранулированная ткань. Если лечение отсутствует, то заболевание начинает прогрессировать и возникают незаживающие язвы и кисты, которые через какое-то время начинают гноиться. Появляются свищи и бугристые образования. "После предоперационный подготовки был проведен 1 этап операции Сапожкова - Райха. Иссечение олеогранулематозных инфильтратов и погружение пениса в подкожный тоннель на передней поверхности мошонки. Послеоперационный период протекал гладко. Пациент выполнял все рекомендации. Через 4 месяца был выполнен 2 этап: реконструкция половых органов путем отделения пениса от мошонки", - добавили в пресс-службе Минздрава. Операция прошла успешно. По информации медиков, омич быстро шел на поправку, хоть и репродуктивная функция восстанавливалась еще месяц. Врачи добавили, что мужчинам не стоит самостоятельно пытаться увеличить половые органы, а подобные операции в домашних условиях ведут к печальным последствиям.

https://ria.ru/20230923/zhitelnitsa-1898244639.html

https://ria.ru/20230921/porok-1897708021.html

омск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, омск