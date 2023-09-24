https://ria.ru/20230924/vezd-1898384287.html

Свыше тысячи человек въехали в Армению из Карабаха

Свыше тысячи человек въехали в Армению из Карабаха - РИА Новости, 24.09.2023

Свыше тысячи человек въехали в Армению из Карабаха

Свыше тысячи человек въехали в Армению из Нагорного Карабаха, сообщило правительство республики в Telegram-канале. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T22:30

2023-09-24T22:30

2023-09-24T23:25

в мире

армения

россия

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

азербайджан

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Свыше тысячи человек въехали в Армению из Нагорного Карабаха, сообщило правительство республики в Telegram-канале."По состоянию на 22:00 (19:00 мск) в Армению из Нагорного Карабаха въехали 1050 человек. Данные регистрации по 770 из них обобщены, потребности 280 человек уточняются", — говорится в публикации.По данным кабмина, из 770 зарегистрировавшихся 410 пожелали переехать в места жительства по своему выбору, а 360 человек распределили в места жительства, предложенные правительством. Армия Азербайджана 19 сентября начала в Карабахе военную операцию. В Баку ее назвали "антитеррористическими мероприятиями локального характера" по восстановлению конституционного строя.В Ереване произошедшее расценили как агрессию против Карабаха, подчеркнув, что в регионе нет армянских подразделений.Минобороны России призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В военном ведомстве отметили, что миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов.Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев Баку и Степанакерт достигли договоренности о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах, в ста километрах к северо-востоку от Степанакерта, прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. Никаких заявлений по ее итогам не последовало.В Минобороны России 22 сентября сообщили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем миротворцев.

https://ria.ru/20230924/kolonna-1898349317.html

https://ria.ru/20230924/ranenye-1898302668.html

https://ria.ru/20230924/iskhod-1898312114.html

армения

россия

нагорный карабах

азербайджан

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в мире, армения, россия, ситуация в нагорном карабахе, нагорный карабах, азербайджан