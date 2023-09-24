Свыше тысячи человек въехали в Армению из Карабаха
Кабмин: 1050 человек въехали в Армению из Нагорного Карабаха
Отправка колонны с мирными жителями Карабаха в Армению. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Свыше тысячи человек въехали в Армению из Нагорного Карабаха, сообщило правительство республики в Telegram-канале.
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"По состоянию на 22:00 (19:00 мск) в Армению из Нагорного Карабаха въехали 1050 человек. Данные регистрации по 770 из них обобщены, потребности 280 человек уточняются", — говорится в публикации.
По данным кабмина, из 770 зарегистрировавшихся 410 пожелали переехать в места жительства по своему выбору, а 360 человек распределили в места жительства, предложенные правительством.
Армия Азербайджана 19 сентября начала в Карабахе военную операцию. В Баку ее назвали "антитеррористическими мероприятиями локального характера" по восстановлению конституционного строя.
В Ереване произошедшее расценили как агрессию против Карабаха, подчеркнув, что в регионе нет армянских подразделений.
Минобороны России призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В военном ведомстве отметили, что миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов.
Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев Баку и Степанакерт достигли договоренности о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.
Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах, в ста километрах к северо-востоку от Степанакерта, прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. Никаких заявлений по ее итогам не последовало.
В Минобороны России 22 сентября сообщили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем миротворцев.