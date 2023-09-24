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WP: ВСУ потеряли большое количество техники у сел Работино и Вербовое - РИА Новости, 24.09.2023
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01:08 24.09.2023 (обновлено: 07:39 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/tekhnika-1898272286.html
WP: ВСУ потеряли большое количество техники у сел Работино и Вербовое
WP: ВСУ потеряли большое количество техники у сел Работино и Вербовое - РИА Новости, 24.09.2023
WP: ВСУ потеряли большое количество техники у сел Работино и Вербовое
Украина потеряла много военной техники в ходе боевых действий в районе сел Работино и Вербовое в Запорожской области, сообщила газета Washington Post со ссылкой РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T01:08
2023-09-24T07:39
сергей лавров
дмитрий песков
вооруженные силы украины
нато
запорожская область
украина
россия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Украина потеряла много военной техники в ходе боевых действий в районе сел Работино и Вербовое в Запорожской области, сообщила газета Washington Post со ссылкой на командира десантно-штурмового подразделения ВСУ."Там было потеряно много техники", - приводит издание слова командира. В частности, по его признанию, ВСУ лишились немецких боевых машин пехоты (БМП) Marder и американских бронированных машин Stryker.Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячи военных — как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них — запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
https://ria.ru/20230923/spetsoperatsiya-1898256481.html
запорожская область
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сергей лавров, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато, запорожская область, украина, россия
Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, НАТО, Запорожская область, Украина, Россия
WP: ВСУ потеряли большое количество техники у сел Работино и Вербовое

WP: командир ВСУ заявил о потере боевой техники у сел Работино и Вербовое

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Украина потеряла много военной техники в ходе боевых действий в районе сел Работино и Вербовое в Запорожской области, сообщила газета Washington Post со ссылкой на командира десантно-штурмового подразделения ВСУ.
«
"Там было потеряно много техники", - приводит издание слова командира.
В частности, по его признанию, ВСУ лишились немецких боевых машин пехоты (БМП) Marder и американских бронированных машин Stryker.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячи военных — как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них — запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
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