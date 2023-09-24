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"Тяжелые последствия". В США испугались хода Путина и его союзников
"Тяжелые последствия". В США испугались хода Путина и его союзников - РИА Новости, 24.09.2023
"Тяжелые последствия". В США испугались хода Путина и его союзников
Расширение БРИКС и возможная дедолларизация мировой экономики могут привести к серьезным последствиям для Соединенных Штатов, пишет газета New York Post. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T13:12
2023-09-24T13:12
2023-09-24T13:13
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Расширение БРИКС и возможная дедолларизация мировой экономики могут привести к серьезным последствиям для Соединенных Штатов, пишет газета New York Post."Роль доллара как ключевой мировой резервной валюты – основа глобального лидерства Америки", — говорится в материале.Как указал журналист, если доллар перестанет быть главной мировой валютой в результате расширения БРИКС и дальнейшего развития этого объединения, то Вашингтон лишится влияния над другими странами и не сможет никак на них воздействовать. Дедолларизация может также привести к тяжелым экономическим проблемам в самих Штатах, отметил он."БРИКС уже имеет значительное присутствие в мировой экономике", — подытожил он.Очередной саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа под председательством ЮАР. На нем присутствовали лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представлял Лавров. Президент РФ Владимир Путин участвовал в саммите в режиме видеоконференции. В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года.
https://ria.ru/20230924/khod-1898303851.html
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в мире, юар, россия, брикс, владимир путин, вашингтон (штат), сша, китай, индия
В мире, ЮАР, Россия, БРИКС, Владимир Путин, Вашингтон (штат), США, Китай, Индия
"Тяжелые последствия". В США испугались хода Путина и его союзников
NYP: дедолларизация мировой экономики приведет к тяжелым последствиям для США