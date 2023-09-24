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Российский спецназ уничтожает украинских солдат на Ореховском направлении - РИА Новости, 24.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:02 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/spetsnaz-1898386612.html
Российский спецназ уничтожает украинских солдат на Ореховском направлении
Российский спецназ уничтожает украинских солдат на Ореховском направлении - РИА Новости, 24.09.2023
Российский спецназ уничтожает украинских солдат на Ореховском направлении
Бойцы российского армейского спецназа "Осман" на Ореховском направлении в Запорожской области выявляют и поражают скопления военнослужащих ВСУ, соответствующее... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T23:02
2023-09-24T23:02
специальная военная операция на украине
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
киев
россия
сергей шойгу
нато
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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Бойцы российского армейского спецназа "Осман" на Ореховском направлении в Запорожской области выявляют и поражают скопления военнослужащих ВСУ, соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости. В первой части видео, снятом при помощи БПЛА, украинские пехотинцы движутся вдоль лесопосадки по направлению к укрытию. Российские бойцы, зафиксировав передвижение противника, передают координаты артиллеристам и корректируют огонь ствольной артиллерии. Снаряд разрывается рядом с украинскими военнослужащими, поражая группу противника. На следующих кадрах видно, как украинские военнослужащие заходят в блиндаж. Их укрытие тут же поражается прямым попаданием российской артиллерии. Затем следующая группа пехоты движется по траншее, но ее также замечают с воздуха и поражают артиллерией. Снаряд разрывается прямо в траншее. Украинское контрнаступление на запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
https://ria.ru/20230923/spetsoperatsiya-1898256481.html
https://ria.ru/20230914/osman-1896252298.html
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украина, владимир путин, вооруженные силы украины, киев, россия, сергей шойгу, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Киев, Россия, Сергей Шойгу, НАТО
Российский спецназ уничтожает украинских солдат на Ореховском направлении

Российский спецназ "Осман" уничтожает солдат ВСУ на Ореховском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий подразделения спецназа
Военнослужащий подразделения спецназа - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий подразделения спецназа. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Бойцы российского армейского спецназа "Осман" на Ореховском направлении в Запорожской области выявляют и поражают скопления военнослужащих ВСУ, соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости.
В первой части видео, снятом при помощи БПЛА, украинские пехотинцы движутся вдоль лесопосадки по направлению к укрытию. Российские бойцы, зафиксировав передвижение противника, передают координаты артиллеристам и корректируют огонь ствольной артиллерии. Снаряд разрывается рядом с украинскими военнослужащими, поражая группу противника.
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
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23 сентября, 21:04
На следующих кадрах видно, как украинские военнослужащие заходят в блиндаж. Их укрытие тут же поражается прямым попаданием российской артиллерии. Затем следующая группа пехоты движется по траншее, но ее также замечают с воздуха и поражают артиллерией. Снаряд разрывается прямо в траншее.
Украинское контрнаступление на запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
Российские бойцы о пеших группах ВСУ на участке Работино-Вербовое - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Спецназ "Осман" поразил FPV-дроном минометный расчет ВСУ у Работино
14 сентября, 09:40
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныКиевРоссияСергей ШойгуНАТО
 
 
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