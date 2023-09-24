Российский спецназ уничтожает украинских солдат на Ореховском направлении
Российский спецназ "Осман" уничтожает солдат ВСУ на Ореховском направлении
Военнослужащий подразделения спецназа. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Бойцы российского армейского спецназа "Осман" на Ореховском направлении в Запорожской области выявляют и поражают скопления военнослужащих ВСУ, соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости.
В первой части видео, снятом при помощи БПЛА, украинские пехотинцы движутся вдоль лесопосадки по направлению к укрытию. Российские бойцы, зафиксировав передвижение противника, передают координаты артиллеристам и корректируют огонь ствольной артиллерии. Снаряд разрывается рядом с украинскими военнослужащими, поражая группу противника.
На следующих кадрах видно, как украинские военнослужащие заходят в блиндаж. Их укрытие тут же поражается прямым попаданием российской артиллерии. Затем следующая группа пехоты движется по траншее, но ее также замечают с воздуха и поражают артиллерией. Снаряд разрывается прямо в траншее.
Украинское контрнаступление на запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.