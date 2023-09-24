Азербайджан создал спецгруппу по вопросам интеграции Карабаха
Помощник Алиева Гаджиев: Баку создал спецгруппу по вопросам интеграции Карабаха
Жители на улице Степанакерта в Нагорном Карабах. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Власти Азербайджана создали специальную правительственную группу для решения всесторонних вопросов, связанных с вхождением Нагорного Карабаха в состав Азербайджана, заявил помощник президента Азербайджана - завотделом по вопросам внешней политики президентской администрации Хикмет Гаджиев в интервью изданию Politico.
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"Создана специальная правительственная рабочая группа для решения гуманитарных, экономических и социальных вопросов, связанных с вхождением Нагорного Карабаха и десятков тысяч этнических армян в состав Азербайджана после 30 лет самопровозглашенной независимости", - передает издание слова Гаджиева.
По его словам, гарантия доступа гуманитарной помощи "еще раз свидетельствует о добрых намерениях и серьезности правительства Азербайджана удовлетворить нужды и потребности жителей Армении, а также обеспечить безопасный и достойный процесс реинтеграции".
"Карабах был пороховой бочкой и самой милитаризованной зоной в мире. Но теперь это в прошлом. В этих условиях шансы на мир между Арменией и Азербайджаном гораздо выше", - заявил помощник президента Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.