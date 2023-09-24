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Азербайджан создал спецгруппу по вопросам интеграции Карабаха - РИА Новости, 24.09.2023
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04:48 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/spetsgruppa-1898279690.html
Азербайджан создал спецгруппу по вопросам интеграции Карабаха
Азербайджан создал спецгруппу по вопросам интеграции Карабаха - РИА Новости, 24.09.2023
Азербайджан создал спецгруппу по вопросам интеграции Карабаха
Власти Азербайджана создали специальную правительственную группу для решения всесторонних вопросов, связанных с вхождением Нагорного Карабаха в состав... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T04:48
2023-09-24T04:48
азербайджан
нагорный карабах
армения
хикмет гаджиев
politico
ситуация в нагорном карабахе
в мире
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Власти Азербайджана создали специальную правительственную группу для решения всесторонних вопросов, связанных с вхождением Нагорного Карабаха в состав Азербайджана, заявил помощник президента Азербайджана - завотделом по вопросам внешней политики президентской администрации Хикмет Гаджиев в интервью изданию Politico. "Создана специальная правительственная рабочая группа для решения гуманитарных, экономических и социальных вопросов, связанных с вхождением Нагорного Карабаха и десятков тысяч этнических армян в состав Азербайджана после 30 лет самопровозглашенной независимости", - передает издание слова Гаджиева. По его словам, гарантия доступа гуманитарной помощи "еще раз свидетельствует о добрых намерениях и серьезности правительства Азербайджана удовлетворить нужды и потребности жителей Армении, а также обеспечить безопасный и достойный процесс реинтеграции". "Карабах был пороховой бочкой и самой милитаризованной зоной в мире. Но теперь это в прошлом. В этих условиях шансы на мир между Арменией и Азербайджаном гораздо выше", - заявил помощник президента Азербайджана. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897907706.html
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азербайджан, нагорный карабах, армения, хикмет гаджиев, politico, ситуация в нагорном карабахе, в мире
Азербайджан, Нагорный Карабах, Армения, Хикмет Гаджиев, Politico, Ситуация в Нагорном Карабахе, В мире
Азербайджан создал спецгруппу по вопросам интеграции Карабаха

Помощник Алиева Гаджиев: Баку создал спецгруппу по вопросам интеграции Карабаха

© РИА Новости / Айк Арутюнян | Перейти в медиабанкЖители на улице Степанакерта в Нагорном Карабах
Жители на улице Степанакерта в Нагорном Карабах - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / Айк Арутюнян
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Жители на улице Степанакерта в Нагорном Карабах. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Власти Азербайджана создали специальную правительственную группу для решения всесторонних вопросов, связанных с вхождением Нагорного Карабаха в состав Азербайджана, заявил помощник президента Азербайджана - завотделом по вопросам внешней политики президентской администрации Хикмет Гаджиев в интервью изданию Politico.
«
"Создана специальная правительственная рабочая группа для решения гуманитарных, экономических и социальных вопросов, связанных с вхождением Нагорного Карабаха и десятков тысяч этнических армян в состав Азербайджана после 30 лет самопровозглашенной независимости", - передает издание слова Гаджиева.
По его словам, гарантия доступа гуманитарной помощи "еще раз свидетельствует о добрых намерениях и серьезности правительства Азербайджана удовлетворить нужды и потребности жителей Армении, а также обеспечить безопасный и достойный процесс реинтеграции".
"Карабах был пороховой бочкой и самой милитаризованной зоной в мире. Но теперь это в прошлом. В этих условиях шансы на мир между Арменией и Азербайджаном гораздо выше", - заявил помощник президента Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
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21 сентября, 23:27
 
АзербайджанНагорный КарабахАрменияХикмет ГаджиевPoliticoСитуация в Нагорном КарабахеВ мире
 
 
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