https://ria.ru/20230924/spetsgruppa-1898279690.html

Азербайджан создал спецгруппу по вопросам интеграции Карабаха

Азербайджан создал спецгруппу по вопросам интеграции Карабаха - РИА Новости, 24.09.2023

Азербайджан создал спецгруппу по вопросам интеграции Карабаха

Власти Азербайджана создали специальную правительственную группу для решения всесторонних вопросов, связанных с вхождением Нагорного Карабаха в состав... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T04:48

2023-09-24T04:48

2023-09-24T04:48

азербайджан

нагорный карабах

армения

хикмет гаджиев

politico

ситуация в нагорном карабахе

в мире

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Власти Азербайджана создали специальную правительственную группу для решения всесторонних вопросов, связанных с вхождением Нагорного Карабаха в состав Азербайджана, заявил помощник президента Азербайджана - завотделом по вопросам внешней политики президентской администрации Хикмет Гаджиев в интервью изданию Politico. "Создана специальная правительственная рабочая группа для решения гуманитарных, экономических и социальных вопросов, связанных с вхождением Нагорного Карабаха и десятков тысяч этнических армян в состав Азербайджана после 30 лет самопровозглашенной независимости", - передает издание слова Гаджиева. По его словам, гарантия доступа гуманитарной помощи "еще раз свидетельствует о добрых намерениях и серьезности правительства Азербайджана удовлетворить нужды и потребности жителей Армении, а также обеспечить безопасный и достойный процесс реинтеграции". "Карабах был пороховой бочкой и самой милитаризованной зоной в мире. Но теперь это в прошлом. В этих условиях шансы на мир между Арменией и Азербайджаном гораздо выше", - заявил помощник президента Азербайджана. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897907706.html

азербайджан

нагорный карабах

армения

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азербайджан, нагорный карабах, армения, хикмет гаджиев, politico, ситуация в нагорном карабахе, в мире