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Энергетики вернули свет в поселок Шушары в Петербурге - РИА Новости, 24.09.2023
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21:54 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/shushary-1898381548.html
Энергетики вернули свет в поселок Шушары в Петербурге
Энергетики вернули свет в поселок Шушары в Петербурге - РИА Новости, 24.09.2023
Энергетики вернули свет в поселок Шушары в Петербурге
Энергетики ликвидировали аварию на электросетях в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, оставившую без света поселок Шушары, сообщила компания "Россети... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T21:54
2023-09-24T21:54
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Энергетики ликвидировали аварию на электросетях в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, оставившую без света поселок Шушары, сообщила компания "Россети Ленэнерго". Ранее в воскресенье муниципальные власти сообщили об аварии на электросетях, которая нарушила электроснабжение Шушар. "Специалисты "Россети Ленэнерго" восстановили электроснабжение Пушкинского района Петербурга после технологического нарушения на оборудовании. Энергообъекты компании функционируют в штатном режиме", - говорится в сообщении. Энергетики не уточняют, сколько потребителей оставались без света. По данным из открытых источников, в Шушарах проживают около 133 тысяч человек.
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
Энергетики вернули свет в поселок Шушары в Петербурге

Энергетики вернули свет в поселок Шушары в Петербурге после аварии

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / Марина Лысцева
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Энергетики ликвидировали аварию на электросетях в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, оставившую без света поселок Шушары, сообщила компания "Россети Ленэнерго".
Ранее в воскресенье муниципальные власти сообщили об аварии на электросетях, которая нарушила электроснабжение Шушар.
"Специалисты "Россети Ленэнерго" восстановили электроснабжение Пушкинского района Петербурга после технологического нарушения на оборудовании. Энергообъекты компании функционируют в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Энергетики не уточняют, сколько потребителей оставались без света.
По данным из открытых источников, в Шушарах проживают около 133 тысяч человек.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
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