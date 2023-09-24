https://ria.ru/20230924/shushary-1898381548.html

Энергетики вернули свет в поселок Шушары в Петербурге

Энергетики вернули свет в поселок Шушары в Петербурге - РИА Новости, 24.09.2023

Энергетики вернули свет в поселок Шушары в Петербурге

Энергетики ликвидировали аварию на электросетях в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, оставившую без света поселок Шушары, сообщила компания "Россети... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T21:54

2023-09-24T21:54

2023-09-24T21:54

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Энергетики ликвидировали аварию на электросетях в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, оставившую без света поселок Шушары, сообщила компания "Россети Ленэнерго". Ранее в воскресенье муниципальные власти сообщили об аварии на электросетях, которая нарушила электроснабжение Шушар. "Специалисты "Россети Ленэнерго" восстановили электроснабжение Пушкинского района Петербурга после технологического нарушения на оборудовании. Энергообъекты компании функционируют в штатном режиме", - говорится в сообщении. Энергетики не уточняют, сколько потребителей оставались без света. По данным из открытых источников, в Шушарах проживают около 133 тысяч человек.

https://ria.ru/20230924/pulkovo-1898373113.html

санкт-петербург

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург